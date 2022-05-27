Краткая история и будущее no-code

Традиционное программирование предполагает сложный путь: чтобы создать даже простое приложение вроде калькулятора или игры в крестики-нолики, нужно выучить язык программирования, например C/C++, Java или Python.
Нехватка времени на обучение, усилий и необходимого опыта часто мешают непрофессионалам создавать программное обеспечение с нуля. Однако есть подход, который решает проблему. No-code — это способ создания сайтов, мобильных приложений и игр без использования кодов, скриптов или наборов команд.
Люди легко учатся на визуальных подсказках. Благодаря этому еще в 1970-х годах появились редакторы документов и мультимедиа, работающие по принципу «что видишь, то и получишь» (what you see is what you get, WYSIWYG). Эти редакторы позволяют работать с документом в том виде, в каком он появится в готовом виде. Концепция была распространена и на ПО, созданное в 1990-х годах.
Существует множество no-code платформ, которые позволяют создавать ПО даже тем, кто не владеет навыками программирования. Вместо традиционного построчного кода в графических интерфейсах для пользователей элементы можно перетаскивать. Например, пользователь может выбрать ярлык и перенести его на сайт.
No-code платформа покажет, как выглядит ярлык, и создаст соответствующий HTML-код. Как правило, пользователям предлагают шаблоны или модули, которые позволяют любому создавать приложения.
Начало
В 1990-х годах сайты были наиболее привычным интерфейсом для пользователей. Однако для создания сайта требовалось знание HTML и умение писать скрипты, что непросто для человека без навыков программирования. Так появились первые no-code платформы, например Microsoft FrontPage и Adobe Dreamweaver.
В соответствии с принципами WYSIWYG непрограммисты получили возможность перетаскивать такие компоненты сайта, как ярлыки, текстовые поля и кнопки, не используя HTML-код. Помимо локального редактирования сайтов, эти инструменты также помогали пользователям загружать созданные сайты на удаленные веб-серверы, что является ключевым шагом для размещения ресурса в сети.
Однако тогда в этих редакторах можно было создавать лишь базовые статичные сайты. У них не было никаких дополнительных функций, таких как аутентификация пользователя или подключение к базе данных.
Разработка сайтов
- В настоящее время существует множество no-code платформ для создания сайтов, таких как Bubble, Wix, WordPress и GoogleSites, которые успешно справились с недостатками самых первых ресурсов.
- Bubble позволяет пользователям разрабатывать интерфейс, определяя поток работ (workflow). Так называют серию действий, инициируемых определенным событием. Например, когда пользователь нажимает кнопку «Сохранить» (событие), текущий статус игры сохраняется в файл (серия действий).
- Тем временем Wix запустила конструктор сайтов на HTML5 с библиотекой шаблонов сайтов. Кроме того, Wix поддерживает модули – например, анализ данных о посетителях, таких как контактная информация, сообщения, покупки и бронирования; поддержка бронирования отелей и аренды жилья для отдыха; и платформа для независимых музыкантов для продвижения и продажи своей музыки.
- WordPress изначально был разработан для личных блогов. С тех пор его функции были расширены, и теперь он поддерживает форумы, сайты членства, системы управления обучением и интернет-магазины.
- Как и WordPress, GoogleSites позволяет пользователям создавать сайты с различными встроенными функциями от Google, такими как YouTube, Google Maps, Google Drive, календарь и онлайн-офисные приложения.
Игры и мобильные приложения
В дополнение к платформам создания сайтов, существуют no-code сервисы для разработки игр и мобильных приложений. Они предназначены для дизайнеров, предпринимателей и любителей, которые не имеют знаний в области разработки игр или программирования.
GameMaker предоставляет пользовательский интерфейс со встроенными редакторами для растровой графики, дизайна игровых уровней, сценариев, контуров и «шейдеров» для представления света и тени. GameMaker в первую очередь предназначен для создания игр с 2D-графикой и 2D-скелетной анимацией.
Buildbox — no-code платформа для разработки 3D-игр. Основные функции Buildbox включают в себя колесо перетаскивания изображений, панель активов, панель опций, редактор столкновений, редактор сцен, моделирование физики и даже варианты монетизации. При использовании Buildbox пользователи также получают доступ к библиотеке игровых ресурсов, звуковых эффектов и анимации.
Кроме того, пользователи Buildbox могут создавать историю игры, редактировать игровых персонажей и параметры окружающей среды, например погодные условия и время суток, а также изменять пользовательский интерфейс. Они также могут анимировать объекты, вставлять видеорекламу и экспортировать собственные игры на различные платформы, как ПК, так и мобильные устройства.
Игры вроде Minecraft и SimCity тоже можно рассматривать как no-code инструменты для создания виртуальных миров.
Будущее no-code
Такие платформы помогают увеличить число разработчиков в условиях растущего спроса на разработку ПО. No-code охватывает такие области, как e-commerce, образование и здравоохранение.
Можно ожидать, что подобные инструменты будут играть более заметную роль в ИИ. Обучение моделей машинного обучения требует времени, усилий и опыта. No-code программирование поможет сократить это время и упростить использование ИИ для многих целей. Например, один инструмент no-code ИИ поможет создавать чат-ботов тем, кто не умеет программировать. Еще несколько раз это было бы невообразимо.
Фото на обложке: Unsplash
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27 мая 2022