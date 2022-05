Краткая история и будущее no-code

Люди легко учатся на визуальных подсказках. Благодаря этому еще в 1970-х годах появились редакторы документов и мультимедиа, работающие по принципу «что видишь, то и получишь» (what you see is what you get, WYSIWYG). Эти редакторы позволяют работать с документом в том виде, в каком он появится в готовом виде. Концепция была распространена и на ПО, созданное в 1990-х годах.

Существует множество no-code платформ, которые позволяют создавать ПО даже тем, кто не владеет навыками программирования. Вместо традиционного построчного кода в графических интерфейсах для пользователей элементы можно перетаскивать. Например, пользователь может выбрать ярлык и перенести его на сайт.

No-code платформа покажет, как выглядит ярлык, и создаст соответствующий HTML-код. Как правило, пользователям предлагают шаблоны или модули, которые позволяют любому создавать приложения.

Начало

В 1990-х годах сайты были наиболее привычным интерфейсом для пользователей. Однако для создания сайта требовалось знание HTML и умение писать скрипты, что непросто для человека без навыков программирования. Так появились первые no-code платформы, например Microsoft FrontPage и Adobe Dreamweaver.

В соответствии с принципами WYSIWYG непрограммисты получили возможность перетаскивать такие компоненты сайта, как ярлыки, текстовые поля и кнопки, не используя HTML-код. Помимо локального редактирования сайтов, эти инструменты также помогали пользователям загружать созданные сайты на удаленные веб-серверы, что является ключевым шагом для размещения ресурса в сети.

Однако тогда в этих редакторах можно было создавать лишь базовые статичные сайты. У них не было никаких дополнительных функций, таких как аутентификация пользователя или подключение к базе данных.

Разработка сайтов

В настоящее время существует множество no-code платформ для создания сайтов, таких как Bubble, Wix, WordPress и GoogleSites, которые успешно справились с недостатками самых первых ресурсов.

Bubble позволяет пользователям разрабатывать интерфейс, определяя поток работ (workflow). Так называют серию действий, инициируемых определенным событием. Например, когда пользователь нажимает кнопку «Сохранить» (событие), текущий статус игры сохраняется в файл (серия действий).

Тем временем Wix запустила конструктор сайтов на HTML5 с библиотекой шаблонов сайтов. Кроме того, Wix поддерживает модули – например, анализ данных о посетителях, таких как контактная информация, сообщения, покупки и бронирования; поддержка бронирования отелей и аренды жилья для отдыха; и платформа для независимых музыкантов для продвижения и продажи своей музыки.

WordPress изначально был разработан для личных блогов. С тех пор его функции были расширены, и теперь он поддерживает форумы, сайты членства, системы управления обучением и интернет-магазины.

Как и WordPress, GoogleSites позволяет пользователям создавать сайты с различными встроенными функциями от Google, такими как YouTube, Google Maps, Google Drive, календарь и онлайн-офисные приложения.

Игры и мобильные приложения

В дополнение к платформам создания сайтов, существуют no-code сервисы для разработки игр и мобильных приложений. Они предназначены для дизайнеров, предпринимателей и любителей, которые не имеют знаний в области разработки игр или программирования.

GameMaker предоставляет пользовательский интерфейс со встроенными редакторами для растровой графики, дизайна игровых уровней, сценариев, контуров и «шейдеров» для представления света и тени. GameMaker в первую очередь предназначен для создания игр с 2D-графикой и 2D-скелетной анимацией.

Buildbox — no-code платформа для разработки 3D-игр. Основные функции Buildbox включают в себя колесо перетаскивания изображений, панель активов, панель опций, редактор столкновений, редактор сцен, моделирование физики и даже варианты монетизации. При использовании Buildbox пользователи также получают доступ к библиотеке игровых ресурсов, звуковых эффектов и анимации.

Кроме того, пользователи Buildbox могут создавать историю игры, редактировать игровых персонажей и параметры окружающей среды, например погодные условия и время суток, а также изменять пользовательский интерфейс. Они также могут анимировать объекты, вставлять видеорекламу и экспортировать собственные игры на различные платформы, как ПК, так и мобильные устройства.

Игры вроде Minecraft и SimCity тоже можно рассматривать как no-code инструменты для создания виртуальных миров.

Будущее no-code

Такие платформы помогают увеличить число разработчиков в условиях растущего спроса на разработку ПО. No-code охватывает такие области, как e-commerce, образование и здравоохранение.

Можно ожидать, что подобные инструменты будут играть более заметную роль в ИИ. Обучение моделей машинного обучения требует времени, усилий и опыта. No-code программирование поможет сократить это время и упростить использование ИИ для многих целей. Например, один инструмент no-code ИИ поможет создавать чат-ботов тем, кто не умеет программировать. Еще несколько раз это было бы невообразимо.

