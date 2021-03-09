Заменят ли no-code-проекты разработку

Антон Васин, технический директор Readymag , считает, что эти надежды преувеличены, а большинство подходов, которые можно отнести к No-code, не оригинальны, и объясняет почему.

No-code — собирательное название инструментов для создания сайтов и приложений без программирования в простой графической среде. Однако в последние годы под этим термином стали подразумевать нечто большее, чем набор программ. Скорее, своеобразную идеологию, адепты которой обещают полностью избавить мир от сложностей, связанных с разработкой программного обеспечения.

No-code был всегда

Обычно, говоря о No-code, подразумевают, что подход возник совсем недавно, в 2010-х годах, и связан с рядом конкретных стартапов: Notion, Mailchimp, Voiceflow, Bubble. На самом деле, No-code появился вместе с первыми компьютерами.

Возьмем Excel — по сути, это визуализация базы данных: вместо сложных SQL-запросов вы вводите данные в нужные ячейки. Или редакторы для 3D-моделирования (Autodesk 3DS Max) и анимации (Maya): пользователь двигает объекты мышкой, а «под капотом» эти изменения превращаются в код.

No-code ограничивает мышление

Казалось бы, если визуальные интерфейсы удобнее, за пятьдесят лет «компьютерной эры» они должны были вытеснить программирование. Но этого не случилось. Дело в том, что главное преимущество наглядности — упрощение — имеет обратную сторону: оно ограничивает пользователей, подталкивая их к выбору стандартизированных подходов и схем. По сути, от программирования удается избавиться именно за счет уменьшения гибкости инструментов. Все мы видели однотипные интернет-магазины и лендинги «из коробки».

Готовые решения никогда не дадут вам по-настоящему разобраться в своей области. Для первого проекта это может быть не столь критично, но если вы хотите расширять навыки и развиваться как профессионал, шаблонов будет недостаточно.

Неслучайно тот же Excel позволяет помимо визуальных инструментов использовать встроенный язык программирования. Поэтому в Readymag мы стараемся избегать схематизма: пользователь всегда начинает создавать проект с чистого листа, и даже в шаблонах можно в любой момент все убрать и начать заново. Также пользователь может добавлять в проекты собственный код.

Не забивайте гвозди микроскопом

Вместе с тем No-code — хороший подход для решения узких типовых задач. Вот несколько отличных примеров: Zapier — инструмент для интеграции API, платформа Airtable, автоматизирующая создание CMS-платформ, и Stripe — система создания онлайн-магазинов.

Readymag стоит именно в этом ряду — это веб-редактор, который позволяет создавать графическую и UX-оболочку сайта. При необходимости ее можно дополнить собственным кодом или API. Есть хороший пример такого гибридного сайта от студии Headless Horse.

Полностью отказавшись от самостоятельной работы с кодом, вы потеряете возможность делать сложные и содержательные вещи в вебе. Однако для решения узких задач порой можно с успехом использовать No-code-инструменты, специально заточенные под них. Не нужно пытаться избавиться от разработки любой ценой: гораздо продуктивнее в каждом конкретном случае использовать тот подход, который лучше решает задачу.

Фото на обложке: Maquette.pro/shutterstock.com