«Монопрофессии уходят в прошлое»: зачем программирование специалистам из других областей

Артём Субботин, продакт-менеджер в онлайн-школе «Фоксфорд»

Я отвечаю за монетизацию «Фоксфорда» и руковожу командой продактов.

В компании матричная структура: есть отделы дизайна, разработки: бэкенд, фронтенд, и QA — со своими горизонталями и руководителями, а также отдел управления продуктом. Разработчики и дизайнеры не подчиняются мне напрямую, но делают те задачи, с которыми мы с коллегами приходим.

Сейчас только задачами монетизации занимаются 12 человек: четыре фронтендера и бэкендера, два QA-специалиста и два дизайнера. На такую команду у нас три продакт-менеджера направления монетизации, включая меня.

Почему я начал изучать программирование

Первая причина — любопытство. Может звучать наивно, но мне интересно вообще всё: придумать и нарисовать дизайн, написать работающий код, защитить бизнес-идею, позвонить клиентам, ответить на письмо из поддержки. Я верю, что не бывает неинтересных задач, и кайфую, когда разбираюсь в чём-то новом.

Вторая причина — результат. Работа будет комфортнее и качественнее, если разбираться в смежной предметной области.

Можно провести простую аналогию: если бы вместо создания цифрового продукта мы в «Фоксфорде» строили бы дом, то разработчики были бы инженерами-строителями, а я — архитектором-проектировщиком.

Может ли архитектор придумать классный дом, если не знает, как его строят? Возможно. Но кажется, что пользы от архитектора будет больше, если он будет разбираться во всех процессах строительства.

Как программирование помогает мне в работе

Я не профессиональный инженер, мне лучше не давать писать промышленный код. Скорее всего, я не создам новых единиц смысла: не хватит опыта и насмотренности.

Но я могу нормально сделать что-нибудь по аналогии с уже готовыми решениями на Ruby или JavaScript, могу написать разумный SQL-запрос.

Про SQL

Мне кажется, что SQL — это жизненная необходимость для продакта, который работает с популярными продуктами. Ведь данные о пользователях почти всегда лежат в базе данных, и если инструмент доступа в неё удобный, то секреты поведения пользователей лежат на кончиках пальцев. Точнее, на расстоянии нескольких строчек кода SQL-запроса.

Например, мне нужно вытащить из базы контакты пользователей для прозвона, понять частоту покупок и возвращаемость клиентов, сделать дашборд по проекту или собрать результаты A/B-теста — все эти задачи я могу решить без помощи аналитиков.

Мне не очень нравится делать это самому, но часто ответы на вопросы важно получать буквально прямо сейчас.

Однажды на встрече нужно было быстро прикинуть, какие сервисы для авторизации оставлять на сайте. Залез в базу данных, написал запрос в пару строк и увидел распределение почтовых доменов зарегистрированных пользователей: 33% — @mail.ru, 27% — @gmail.com, 15% — @yandex.ru.

Вопрос, какие сервисы оставить, решился сразу. Все цифры выдуманы, а совпадения случайны.

Про JavaScript и Ruby

Без знания JavaScript я бы в принципе справился, но мне было бы сложнее решать рабочие задачи и автоматизировать процессы. Например, я могу быстро написать простой скрипт для парсинга или проверить работу алгоритма в консоли.

Другой пример: нам нужно написать бота, который отправит в чат команды уведомление о новой задаче в Jira. При этом хочется, чтобы он выдавал рандомные фразы вместе с описанием задачи. Чтобы веселее было. Звучит легко, но без JavaScript и основ программирования создать такого бота я бы не смог.

Программирование помогает мне разговаривать с разработчиками на одном языке.

Однажды команда делала задачу, которая в моём мире была элементарной, а инженеры долго в ней ковырялись. На одной из встреч я не выдержал и сказал на эмоциях: «Ребята, ну это же так легко, почему так долго?».

На что получил в ответ предложение пойти и сделать всё самому. Я разозлился и попросил доступ в GitHub. В итоге сделал то, что теперь называю copy-paste driven development — когда ты смотришь реализацию схожей функции и делаешь по аналогии.

Сейчас я понимаю, что настоящее промышленное программирование намного сложнее, и я зря тогда задал вопрос программистам — это было просто некрасиво.

Но ту лёгкую задачку я всё-таки сделал, а коллеги-инженеры начали относиться ко мне по-другому. В их глазах я перестал быть менеджером, который ничего не понимает и просто требует исполнения.

Как строится взаимодействие продакт-менеджеров с разработчиками?

Пока мы в «Фоксфорде» работаем по простому канбану. Обычно всё происходит так:

Продакт описывает в Jira проблему и её возможное решение. Если нужен дизайн, то продакт общается с дизайнерами, а инженеров-разработчиков вовлекают минимально. Когда дизайн-макеты готовы, наступает самый важный этап. Мы называем его «вопросики»: инженеры смотрят на дизайн и задают каверзные вопросы. Это настоящее испытание для продакта и дизайнера: иногда приходится всё перерисовывать или придумать новую логику работы. Мы не можем двигаться дальше, пока до конца не понятна логика и сценарий. Потом задача попадает к инженерам. Обычно мы делаем чат в Slack с теми, кто делает задачу, и обсуждаем там оперативные вопросы. Это помогает ускорить процесс. После того, как тестировщики и инженеры проверили, что всё работает, продакт пробегается по основным сценариям и прокликивает их. Когда он говорит «Ок», задача выкатывается на прод, т.е. решение становится доступным пользователям.

Насколько важно продакту знать программирование

Дисклеймер: во всех компаниях роль продакта разная. В маленькой компании, где нужно уметь делать всё, эти знания будут только плюсом.

А в компаниях побольше обычно нужны люди с более узкой специализацией, которые потратили годы на получение навыков в конкретной области. Здесь ценность максимально широкого кругозора снижается.

Я знаю, как удачные примеры продактов с инженерными навыками, так и неудачные. С одной стороны, если человек хорошо знает, как работает сервис «под капотом», он сможет быстрее придумать правильное решение. С другой стороны, иногда это знание загоняет в рамки, из которых нужно уметь выбираться.

Если на собеседовании потенциальный продакт говорит, что был инженером или знает языки программирования, я очень внимательно проверяю его на умение думать за границами возможного.

Я уверен, что продакты должны уметь мечтать и выходить за рамки инженерных ограничений: если человек не может представить идеальный сервис в голове, то он не сможет его создать.

В любом случае, навыки — лишь инструмент в наших руках. Если использовать их с умом в нужных ситуациях, они будут полезны.

Екатерина Саломатина, PR-директор digital-интегратора DD Planet

У меня гуманитарное образование, но мне всегда были интересны технические предметы: в университете я охотно изучала математику, статистический анализ и теорию вероятностей, хотя они не были основными курсами по специальности. Ещё я факультативно изучала веб-дизайн и machine learning.

Спустя время решила более серьёзно заняться вёрсткой и научиться хорошо делать несложные сайты — просто для себя. На досуге изучала основы программирования, алгоритмы, HTML5 и CSS3, даже специально нашла ментора, который давал задания и проверял код.

Тогда я ещё не планировала работать в IT и в отрасль пришла только через несколько лет.

Языками программирования, к сожалению, не владею: с точки зрения PR это всё-таки дополнительные навыки, а для моих профессиональных задач текущих знаний в этой области более чем хватает.

Как программирование помогает мне в работе

Чаще всего я использую знание вёрстки. Оно мне помогает разговаривать с программистами на одном языке, грамотно составлять техническое задание на разработку сайта или установку счётчиков и пикселей социальных сетей, а также публиковать материалы на сайте или в корпоративном блоге.

Бывают также и сторонние площадки для блогов и анонсов, где текст может встать криво, если не поправить отступы или маркированные списки в HTML.

Ещё знание вёрстки спасает в экстренных ситуациях.

Например, однажды мне нужно было разработать лендинг на Tilda для конференции. Для такой задачи у нас был программист на аутсорсе, который делал свою работу настолько долго, что на исправление мелкого бага или добавление нового спикера уходило несколько дней.

Чтобы всё успеть, наполнять сайт контентом пришлось мне. Для следующей конференции я уже не стала привлекать исполнителя, а сделала лендинг сама за несколько часов.

Понимание основ программирования и математических терминов также сильно упрощает жизнь, когда я готовлю статьи или доклады с разработчиками.

Понятное дело, что написать контент за спикера я не смогу — хотя бывает всякое — но редактура идёт значительно быстрее. Мне не нужно гуглить каждое второе слово, и я знаю, как переписать текст так, чтобы он был понятен широкой аудитории.

Разработчики не ожидают от пиарщика знаний сложной темы, поэтому, когда при общении в рамках интервью они видят перед собой человека, который хотя бы что-то понимает в их сфере, они приятно удивляются и более охотно и подробно отвечают на вопросы.

Обычно я задаю много вопросов и какие-то вещи прошу объяснить мне простыми словами, как обывателю, но это уже не вызывает негатива: они видят, что я погружена в тему.

Насколько важно пиарщику разбираться в программировании

Я придерживаюсь мнения, что любой хороший специалист должен иметь хотя бы базовые знания из той отрасли, где он работает.

Говоря о сфере IT, важно не столько уметь программировать, сколько понимать основные направления, принципы и тренды. Затем уже нужно постепенно погружаться в рыночный сегмент, в котором работает компания, и её технологии.

Для пиарщиков камнем преткновения обычно становится слабый математический бэкграунд: если хорошему техническому специалисту можно сразу взяться за изучение нового направления разработки, то гуманитарию начинать необходимо с основ программирования, логики и алгоритмов.

Если это даётся легко, остальное — вопрос желания и времени.

Антон Шакиров, senior-дизайнер в студии Pinkman

Я учился на факультете информатики в Самарском университете, и первые четыре курса у меня постоянно были пары по программированию и смежным областям: по C/C++, компьютерным сетям, JavaSE/JavaEE, операционным системам и базам данных.

И, хоть программирование не было основной дисциплиной в университете, у меня всё равно появилась сильная база в этой сфере.

Перед полноценным переходом в дизайн я несколько лет работал программистом: писал отдельно и back, и front, и был full-stack разработчиком.

Как правило, задачи требовали от меня работы с большим количеством различной логики в приложениях.

Как программирование помогает мне в работе дизайнера

Я применяю программирование для создания сайтов на конструкторах: чтобы получить интересные и необычные результаты, приходится встраивать кастомный код для реализации определённой логики на сайте, изменения свойств объектов или подключения и работы с плагинами.

Например, при создании сайта для кейс-чемпионата студий Pioneum мы писали код, который позволяет выбирать для участия две индустрии и проводить оплату.

Для создания таймера обратного отсчёта тоже требуется написание кода, а знание CSS помогает исправлять некоторые свойства на всех проектах.

Если вы делаете фильтр на сайте, необходимо учитывать структуру уже существующих данных у клиента в базе. Это накладывает ограничения: нужно понимать, с какими сущностями можно работать и по каким полям проводить сортировку и поиск.

Знания в программировании позволяют построить систему с учётом всех этих нюансов.

Иногда я понимаю, что для работы мне будет полезно и знание других языков. Например, Python можно использовать в 3D-пакетах, а JavaScript позволяет создавать необычный визуал, строить различные паттерны, использовать код для генеративного дизайна.

Почему дизайнеру необходимо разбираться в программировании

Конечно, программирование не нужно абсолютно всем дизайнерам.

Например, графическим дизайнерам эти знания и вовсе не нужны. Но если дизайнер создаёт решения для web, то базовое понимание того, как работают сайты и приложения, HTML, CSS или JavaScript обязательно должны быть.

В нашу профессию всё чаще приходят нейронные сети, искусственный интеллект и генеративный дизайн. А умение выстраивать логику, которое закладывается в технической сфере, — важный навык для дизайнера, иначе он легко усложнит жизнь разработчиков и увеличит сроки проекта.

Понятное дело, что дизайнер не будет сам программировать, но знания о том, как устроена работа разработчиков, из каких процессов она состоит, какие технические возможности есть, помогут направить креатив в нужное русло.

Алёна Батицкая, преподаватель курсов по программированию в «Нетологии», frontend-разработчик

Монопрофессии уходят в прошлое. С каждым днём всё большим спросом будут пользоваться специалисты, владеющие знаниями на стыке наук, так называемые «T-shaped сотрудники».

Такие люди лучше понимают, как их работа влияет на процессы в других командах, и могут помочь коллегам, когда это необходимо. Например, если дизайнер не успевает нарисовать картинку для соцсетей, ему может помочь проектный менеджер.

Кроме того, благодаря смежным навыкам увеличивается самостоятельность в задачах и расширяются горизонты развития: выход за рамки своей узкой специализации позволяет понять, в каком направлении можно двигаться дальше, как оптимизировать процессы, которые затрагивают разнопрофильные команды.

Если говорить о том, с чего специалистам из смежных областей начать изучение программирования, то лучше выбирать область, которая хоть как-то связана с текущей деятельностью.

Например, дизайнеру будет полезно разобраться с HTML и CSS, чтобы понимать, как дизайн переводится в вёрстку и по каким принципам работает в браузере.

В программировании самое сложное — база. Мы нигде в жизни не сталкиваемся с такого рода задачами, мозг не умеет их решать. Поэтому «въехать» во все эти принципы, парадигмы и компьютерный синтаксис нелегко никому.

Для людей нетехнических специальностей это ещё сложнее, поскольку мозг привык решать другой тип задач. Но всё зависит от мотивации и желания.

В какой-то момент у всех может возникнуть «затык». Не стоит думать, что это только ваша проблема и программирование не ваша стезя. Просто мозг сопротивляется усвоению нового материала, и нужно продолжать стараться.

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