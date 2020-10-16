Петр Чернышев, CEO компании по разработке ИТ-решений FriFlex, делится дайджестом сервисов для создания сайтов, интернет-магазинов и мобильных приложений.

Для сайтов, интернет-магазинов и приложений: гид по сервисам для разработки, где не нужно писать код

Эти сервисы предоставляют средства для разработки, где вам не нужно писать код. Вы получаете доступ к визуальной среде, где выбираете нужные функциональные элементы и связываете их. Конечно, zero-code сервисы не решают все ИТ-задачи, не позволяют создать проекты со сложной уникальной механикой. Однако они могут быть полезны на этапе тестирования гипотезы, для упрощения ручных операций и экономии времени.

К нам в FriFlex часто обращаются предприниматели на этапе идеи и создания MVP. На основе бизнес-задач мы помогаем составить ТЗ, дизайн-прототип MVP и roadmap. Иногда мы рекомендуем проработать прототип с помощью zero- и low-code сервисов.



Для создания сайтов

WebFlow

WebFlow — визуальная среда разработки сайтов. В отличие от аналогов, платформа позволяет значительно отойти от дизайна базовых шаблонов. WebFlow интегрируется с множеством с сервисов — After Effects, Ecwid, Shopify. В нем можно закодировать отдельные элементы сайта, прикрутить бэкэнд, есть возможность выгрузить код вашего сайта.







Условия использования:

Три вида ежемесячной подписки:

Starter — бесплатно, два проекта;

Lite — 24$, 10 проектов, экспорт кода;

Pro — 42$, неограниченное число проектов, экспорт кода, защита паролем.





Tilda

Tilda — инструмент для создания одностраничных лендингов. C ним можно собрать свой сайт, используя широкую библиотеку блоков. Тут есть Zero Block — интерфейсе для ручного создания секций из различных элементов. С его помощью можно сверстать свои уникальные блоки, не используя шаблоны.

В Tilda более 450 шаблонов готовых страниц, есть встроенный редактор фотографий, коллекции бесплатных изображений, иконок и шрифтов, формы по управлению навигацией сайта, по сбору и ведению базы данных клиентов и многое другое. К сайту на «Тильде» можно подключить сервисы Google Analytics и «Яндекс.Метрика».





Условия использования:

Три варианта ежемесячной подписки:

Free — бесплатно, один сайт;

Personal — 500 рублей, один сайт, полная коллекция блоков, подключение своего домена;

Business — 1 тыс. рублей, пять сайтов, возможность экспорта исходного кода.



Wordpress

Wordpress — универсальная CMS для создания сайтов с открытым исходным кодом. Wordpress обладает большим количеством тем и плагинов и значительным в рамках CMS набором инструментов верстки. Платформа быстро работает, проста в освоении, как и «Тильда».





Условия использования:

Четыре плана ежемесячной подписки:

Personal — 250 рублей, пользовательский домен и круглосуточная поддержка;

Premium — 550 рублей, расширенные средства оформления, настраиваемые CSS‑таблицы и службы Google Analytics;

Business — 1 499 рублей, настраиваемые плагины и темы, 200 Гб дискового пространства и поддержка в онлайн-чате;

E-commerce — 2696 рублей, расширенный функционал для интернет-магазинов.





Для создания интернет-магазинов

Advantshop

Advantshop — система управления сайтом, ориентированная на создание интернет-магазинов. Предлагает широкий выбор инструментов для дизайна витрины магазина, но есть и инструменты по управлению магазином, SEO для повышения конверсии и CRM для ведения базы клиентов. Можно использовать таск-менеджер для организации работы сотрудников, интегрировать магазин в соцсети и адаптировать его под мобильное приложение.





Условия использования:

Стартовый — 1 090 рублей, до 500 товаров, один пользователь, два домена;

Профи — 2 190 рублей, до 5 тыс. товаров, три пользователя, четыре домена;

Команда — 3 740 рублей, до 25 тыс. товаров, пять пользователей, шесть доменов.

Insales

Insales — CMS для интернет-магазина. Платформа предлагает пользователю полное управление контентом (каталог товаров, меню, страницы, блоки, баннеры, новости, блоги), позволяет настраивать темы оформления и редактор кода HTML/CSS/JS, разделять права доступа к разделам бэк-офиса. Можно создать продвинутый каталог и карточки товаров.

Insales предлагает расширенные настройки корзины, инструменты по управлению заказами, оплатой и доставкой. Сервис специализируется и на переносе проектов с других CMS-платформ.





Условия использования:

Есть четыре вида ежемесячной подписки:

Стандартный — 1290 рублей, до 1 тыс. товаров, техподдержка 24/7, «Яндекс.Маркет« и другие площадки, система скидок для покупателей;

Продвигающий — 2290 рублей, до 10 тыс. товаров, гибкое управление ценами, SEO-фильтры для продвижения сайта, бесплатный SSL-сертификат;

Бизнес — 4240 рублей, до 20 тыс. товаров, синхронизация с 1С, автораспределение товаров по категориям, бонусная программа для покупателей;

Премиум — 8490 рублей, от 50 тыс. товаров, премиальная поддержка, безлимитные бесплатные доработки.





Shopify

Shopify — платформа по созданию интернет-магазинов, которая позволяет работать по дропшиппингу — модели продаж товаров напрямую от поставщика или производителя. В Shopify есть плагины Oberlo или AliExpress. Они позволяют импортировать товары в ваш магазин. При этом можно изменять описание товара.





Условия использования:

Три вида ежемесячной подписки:

Basic — 29$;

Shopify — 79$;

Shopify Advanced — 299$.





Для мобильных приложений

Glide

Glide — универсальный инструмент по созданию мобильных приложений. Сервис использует «Google Таблицы» в качестве баз данных для приложений. Вам просто нужно структурировать информацию в «Таблице», после чего Glide собирает новое приложение. Можно изменять стиль, цветовое оформление, текст, добавлять картинки, карты, ссылки.





Условия использования:

Для работы потребуется аккаунт в Google. В бесплатном Glide ограниченный функционал. Есть варианты подписок:

Basic — 12$ в месяц;

Pro — 32$ в месяц.

Они отличаются размерами хранилища, количеством предоставляемых строк данных в таблице. В платных версиях можно удалить бренд Glide из приложения и выбрать свой домен для URL-адреса. При оплате сразу за год действует скидка 25%.

Еще есть бюджетные варианты платной подписки: Private Basic (1$ в месяц) и Private Pro (2$ в месяц), но они существенно ограничивают количество пользователей приложения.





Trunkable

Trunkable — визуальная среда разработки мобильных приложений, построенная на базе MIT App Inventor 2. Разработка приложений заключается здесь в конструировании визуальных логических блоков в стиле мозаики. В Trunkable можно задать уникальный стиль для каждого элемента приложения.







Условия использования:

Free — бесплатно, с ограничением до 10 публичных проектов и предоставлением до 200 Мб памяти для приложений.

Pro — 25$ в месяц, возможность брендинга приложения + неограниченное число проектов и расширение хранилища до 1 Гб.





Adalo

Adalo — low-code-среда разработки мобильных приложений. Adalo построена на технологии Drag&Drop — она позволяет добавлять и перемещать элементы страницы: видео, текст, карты, иконки, изображения, кнопки. Для создаваемых приложений в Adalo можно подбирать уникальный дизайн, настраивать пуш-уведомления, работать с графиками, авторизацией пользователей. Adalo подойдет для создания MVP маркетплейса, социальной сети, приложений для регистрации на мероприятия.





Условия использования:

В Adalo есть три варианта подписки: Free, Pro Plan (50$ в месяц) и Business Plan (200$ в месяц). Платные подписки дают возможность выбрать собственный бренд, домен и существенно расширяют рабочее пространство. Появляется возможность публикации приложений в App Store и Google Play.