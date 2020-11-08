Ни строчки кода: почему сервисы no-code набирают популярность и как они помогают бизнесу

Инвестиционный аналитик венчурного фонда Runa Capital Глеб Онищенко рассказывает, почему no-code проекты привлекают инвесторов и в чем их польза для бизнеса. В конце — ссылка на подборку самых перспективных no-code проектов по версии Онищенко.

Долгое время для запуска любого сайта или работы с базами данных были нужны разработчики. Сегодня создавать технологические продукты можно без навыков программирования: в этом помогают так называемые no-code сервисы.

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Движение no-code или zero-code — один из самых популярных трендов в мире технологий и бизнеса. No-code сервисы предоставляют готовые средства разработки и не требуют писать код для создания сайта или мобильного приложения.

На глобальный рынок выходит все больше успешных no-code проектов, которые получают финансирование от крупных инвесторов. За последние пять лет в этой сфере появилось как минимум два «единорога»: Airtable с оценкой $1,1 млрд и Notion с оценкой $2 млрд.

Фонд Runa Capital инвестировал в несколько no-code проектов: платформу для разработки игр AppOnBoard, конструктор чат-ботов Spectrm, сервис для автоматизации рабочего процесса n8n. Также мы совершили экзит из конструктора интернет-магазинов Ecwid. Разберемся, почему у no-code сервисов большое будущее.

Что такое no-code?

No-code проекты позволяют создавать IT-продукты без знания языков программирования. Это могут быть сайты, системы управления базами данных, игры, мобильные приложения.

No-code сервис Buildbox позволяет создавать мобильные игры без написания кода. Пользователи используют библиотеки готовых инструментов. Источник: Buildbox.

Одним из первых no-code проектов был конструктор сайтов WordPress. Затем появились Airtable, Webflow и Zapier. Сегодня три этих сервиса используют многие крупные компании и стартапы. Airtable помогает создавать базы данных и заменяет Excel и «Google Таблицы». Webflow позволяет запускать сайты на основе готовых шаблонов, а Zapier — интегрировать различные приложения для автоматизации рабочих процессов.

Для чего нужны no-code сервисы?

У no-code сервисов несколько основных функций:

Автоматизация рабочих процессов . No-code сервисы позволяют автоматизировать рутинные задачи и упростить работу над проектами. Раньше для интеграции Gmail и Dropbox требовались навыки программирования. Чтобы добавить в таблицу Excel данные с внешнего сайта, необходимо было десятки раз повторить действия «скопировать» и «вставить». Для создания системы управления проектами или простого веб-сайта нужны были хотя бы базовые знания HTML. Теперь все эти задачи за короткое время может сделать человек без навыков программирования.

. No-code сервисы позволяют автоматизировать рутинные задачи и упростить работу над проектами. Раньше для интеграции Gmail и Dropbox требовались навыки программирования. Чтобы добавить в таблицу Excel данные с внешнего сайта, необходимо было десятки раз повторить действия «скопировать» и «вставить». Для создания системы управления проектами или простого веб-сайта нужны были хотя бы базовые знания HTML. Теперь все эти задачи за короткое время может сделать человек без навыков программирования. Быстрый запуск нового продукта или MVP . Благодаря no-code проектам предприниматели без технического бэкграунда могут быстро создавать минимально жизнеспособный продукт (MVP) и тестировать свои гипотезы. При этом им не надо тратить время и деньги на разработчиков.

. Благодаря no-code проектам предприниматели без технического бэкграунда могут быстро создавать минимально жизнеспособный продукт (MVP) и тестировать свои гипотезы. При этом им не надо тратить время и деньги на разработчиков. Упрощение задач для разработчиков . Как правило, no-code сервисы предоставляют пользователям готовые шаблоны. Однако некоторые проекты позволяют доработать существующие шаблоны или добавить собственные. Это удобный инструмент для разработчиков: они могут масштабировать и развивать продукт, но не создавать его с нуля.

. Как правило, no-code сервисы предоставляют пользователям готовые шаблоны. Однако некоторые проекты позволяют доработать существующие шаблоны или добавить собственные. Это удобный инструмент для разработчиков: они могут масштабировать и развивать продукт, но не создавать его с нуля. Разработка инструментов для внутренних процессов компании. С помощью no-code сервисов можно создать инструменты для полноценной работы компании: CRM-систему, форму опроса, доску управления проектами и даже мобильное приложение для сотрудников.

Почему движение no-code так популярно?

О популярности концепции no-code говорит растущее количество запросов «NoCode» в Google.

Источник: spreadsheetweb.

No-code сервисы автоматизируют и облегчают рутинную работу, а также позволяют людям без навыков программирования создавать технологические продукты.

Кроме того, no-code проекты используют предприниматели, которые следуют философии Lean Startup («бережливый стартап»). Это методология создания продуктов, которая предполагает отказ от тщательного тестирования, быстрый выпуск и постоянное тестирование проектов.

Конечно, для запуска сложных продуктов бизнесу по-прежнему нужны разработчики. Но с помощью no-code сервисов небольшая команда сначала может создать и протестировать рабочую версию продукта, а затем оценить ее потенциал и перспективы развития.

А что такое low-code?

Когда мы говорим о сервисах no-code, то часто слышим связанное с ним модное понятие low-code. Разница очевидна: low-code проекты все же требуют определенных навыков программирования.

Я считаю, что эти подходы предназначены для разных пользователей:

no-code — для людей без технических знаний и опыта. Сервисы помогают создать новый продукт на базе готовых шаблонов;

— для людей без технических знаний и опыта. Сервисы помогают создать новый продукт на базе готовых шаблонов; low-code — для разработчиков. Сервисы упрощают работу, но не заменяют профильных специалистов полностью.

Какие типы no-code сервисов существуют?

В зависимости от области применения no-code сервисы можно разделить на две большие группы:

Внешние — проекты, которые ориентируются на внешних потребителей. Это конструкторы сайтов, сервисы для разработки игр и мобильных приложений, инструменты для запуска чат-ботов. К этой же категории я отношу решения для создания подкастов, а также финтех- и страховых проектов.

Внутренние — проекты, которые предлагают решения для организации рабочего процесса в компании. Это, например, системы управления проектами и базами данных, а также CRM-системы.

На какие no-code сервисы стоит обратить внимание? Возможно, на этот вопрос поможет ответить моя подборка 60 интересных no-code проектов из Европы и США. Не исключено, что однажды эти сервисы помогут создать бизнес стоимостью $1 млрд вообще без программирования.

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Фото на обложке: RossHelen / Shutterstock