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Истории

Ни строчки кода: почему сервисы no-code набирают популярность и как они помогают бизнесу

Истории
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Редактор

Ксения Самбулова

Долгое время для запуска любого сайта или работы с базами данных были нужны разработчики. Сегодня создавать технологические продукты можно без навыков программирования: в этом помогают так называемые no-code сервисы. 

Инвестиционный аналитик венчурного фонда Runa Capital Глеб Онищенко рассказывает, почему no-code проекты привлекают инвесторов и в чем их польза для бизнеса. В конце — ссылка на подборку самых перспективных no-code проектов по версии Онищенко. 

Ни строчки кода: почему сервисы no-code набирают популярность и как они помогают бизнесу

Читайте по теме: Самая большая подборка сервисов и инструментов zero-code и low-code

Движение no-code или zero-code — один из самых популярных трендов в мире технологий и бизнеса. No-code сервисы предоставляют готовые средства разработки и не требуют писать код для создания сайта или мобильного приложения. 

На глобальный рынок выходит все больше успешных no-code проектов, которые получают финансирование от крупных инвесторов. За последние пять лет в этой сфере появилось как минимум два «единорога»: Airtable с оценкой $1,1 млрд и Notion с оценкой $2 млрд. 

Фонд Runa Capital инвестировал в несколько no-code проектов: платформу для разработки игр AppOnBoard, конструктор чат-ботов Spectrm, сервис для автоматизации рабочего процесса n8n. Также мы совершили экзит из конструктора интернет-магазинов Ecwid. Разберемся, почему у no-code сервисов большое будущее. 

Что такое no-code? 

No-code проекты позволяют создавать IT-продукты без знания языков программирования. Это могут быть сайты, системы управления базами данных, игры, мобильные приложения. 

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No-code сервис Buildbox позволяет создавать мобильные игры без написания кода. Пользователи используют библиотеки готовых инструментов. Источник: Buildbox

Одним из первых no-code проектов был конструктор сайтов WordPress. Затем появились Airtable, Webflow и Zapier. Сегодня три этих сервиса используют многие крупные компании и стартапы. Airtable помогает создавать базы данных и заменяет Excel и «Google Таблицы». Webflow позволяет запускать сайты на основе готовых шаблонов, а Zapier — интегрировать различные приложения для автоматизации рабочих процессов.

Для чего нужны no-code сервисы?

У no-code сервисов несколько основных функций: 

  • Автоматизация рабочих процессов. No-code сервисы позволяют автоматизировать рутинные задачи и упростить работу над проектами. Раньше для интеграции Gmail и Dropbox требовались навыки программирования. Чтобы добавить в таблицу Excel данные с внешнего сайта, необходимо было десятки раз повторить действия «скопировать» и «вставить». Для создания системы управления проектами или простого веб-сайта нужны были хотя бы базовые знания HTML. Теперь все эти задачи за короткое время может сделать человек без навыков программирования. 
  • Быстрый запуск нового продукта или MVP. Благодаря no-code проектам предприниматели без технического бэкграунда могут быстро создавать минимально жизнеспособный продукт (MVP) и тестировать свои гипотезы. При этом им не надо тратить время и деньги на разработчиков. 
  • Упрощение задач для разработчиков. Как правило, no-code сервисы предоставляют  пользователям готовые шаблоны. Однако некоторые проекты позволяют доработать существующие шаблоны или добавить собственные. Это удобный инструмент для разработчиков: они могут масштабировать и развивать продукт, но не создавать его с нуля. 
  • Разработка инструментов для внутренних процессов компании. С помощью no-code сервисов можно создать инструменты для полноценной работы компании: CRM-систему, форму опроса, доску управления проектами и даже мобильное приложение для сотрудников. 

Почему движение no-code так популярно? 

О популярности концепции no-code говорит растущее количество запросов «NoCode» в Google. 

Источник: spreadsheetweb

No-code сервисы автоматизируют и облегчают рутинную работу, а также позволяют людям без навыков программирования создавать технологические продукты. 

Кроме того, no-code проекты используют предприниматели, которые следуют философии Lean Startup («бережливый стартап»). Это методология создания продуктов, которая предполагает отказ от тщательного тестирования, быстрый выпуск и постоянное тестирование проектов. 

Конечно, для запуска сложных продуктов бизнесу по-прежнему нужны разработчики. Но с помощью no-code сервисов небольшая команда сначала может создать и протестировать рабочую версию продукта, а затем оценить ее потенциал и перспективы развития.

А что такое low-code?

Когда мы говорим о сервисах no-code, то часто слышим связанное с ним модное понятие low-code. Разница очевидна: low-code проекты все же требуют определенных навыков программирования. 

Я считаю, что эти подходы предназначены для разных пользователей: 

  • no-code — для людей без технических знаний и опыта. Сервисы помогают создать новый продукт на базе готовых шаблонов; 
  • low-code — для разработчиков. Сервисы упрощают работу, но не заменяют профильных специалистов полностью. 

Какие типы no-code сервисов существуют?

В зависимости от области применения no-code сервисы можно разделить на две большие группы: 

Внешние — проекты, которые ориентируются на внешних потребителей. Это конструкторы сайтов, сервисы для разработки игр и мобильных приложений, инструменты для запуска чат-ботов. К этой же категории я отношу решения для создания подкастов, а также финтех- и страховых проектов.

Внутренние — проекты, которые предлагают решения для организации рабочего процесса в компании. Это, например, системы управления проектами и базами данных, а также CRM-системы.

На какие no-code сервисы стоит обратить внимание? Возможно, на этот вопрос поможет ответить моя подборка 60 интересных no-code проектов из Европы и США. Не исключено, что однажды эти сервисы помогут создать бизнес стоимостью $1 млрд вообще без программирования.  

Источник.

Фото на обложке: RossHelen / Shutterstock

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