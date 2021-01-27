Разработка без кода: какое будущее ждет сферу приложений

Подобное происходит и в сфере приложений. Долгое время создание как веб-, так и мобильных платформ было доступно лишь разработчикам. Процесс требовал долгих лет обучения и уверенного владения Python и Java. Однако появление технологий No-code может это изменить.

Когда-то для создания веб-сайта требовался целый набор специализированных навыков и глубокие знания таких языков, как HTML, CSS и PHP. Однако в современном мире каждый может построить и запустить собственный сайт за считанные часы: для этого есть WordPress, Wix и другие конструкторы.

Что такое No-code

По словам COO сингапурской платформы Tribe Райана Чу, в широком смысле понятие No-code можно определить как способность выполнять какого-либо рода вычисление или разработку без необходимости использования кода.

«Технологии No-code позволяют создавать приложения визуально путем перетаскивания элементов и выполнения вычислений, не беспокоясь о языке программирования. Для этого достаточно лишь логики», — объясняет он.

Платформы No-code предоставляют те же возможности для разработки приложений, что и конструкторы сайтов, такие как Wix. На рынке доступно множество подобных инструментов, например Bubble и Airtable, однако все они преследуют одну и ту же цель: избавить пользователей от необходимости что-либо программировать.

В последние годы это направление привлекло особый интерес из-за растущего стремления бизнесов к цифровизации, которое значительно усилилось во время пандемии. По словам продакт-менеджера Tribe Хум Цин Це, технология No-code значительно снижает временные и денежные затраты компаний на создание приложений.

Наглядный пример: чтобы повысить эффективность работы, после окончания карантина многие рестораны Сингапура запустили собственные приложения, в которых покупатели могут просматривать меню и делать заказы. Обычно на создание таких платформ уходят месяцы, а руководство вынуждено нанять разработчика. Инструменты No-code избавляют компании от этих проблем.

«Чтобы разобраться в том, каким должно быть приложение, требуются технические знания. Если вы хотите запустить его прямо сейчас, вам нужно подумать, где его разместить, какую структуру использовать и как будет выглядеть интерфейс, — рассказывает Хум. — Но с No-code вам не придется беспокоиться об этих деталях».

Демократизация разработки приложений

Чу считает, что инструменты No-code значительно упрощают запуск компании для молодых предпринимателей, особенно для тех, чей бизнес будет осуществляться через приложение.

«Люди получат возможность с легкостью воплотить свою концепцию приложения в реальность. Фактически каждый, у кого есть хорошая идея, сможет осуществить ее самостоятельно без необходимости нанимать технического директора или инвестировать большие средства в создание продукта, — говорит он. — Разработка приложений демократизируется».

Прежде чем обращаться к инвесторам, молодым стартапам нужно создать некий прототип своего продукта и доказать, что он пользуется спросом. Однако разработка требует денежных затрат, особенно если основатель не обладает достаточными знаниями для ее реализации.

Технологии No-code помогают создать минимально жизнеспособный продукт (MVP) намного быстрее и по более доступной цене.

Основатели стартапов также получают большую гибкость для изменения и адаптации своей разработки в соответствии с фидбеком. Им не придется вкладывать большие суммы в приложение, которые может не понравиться пользователям.

По словам Чу, инструменты No-code «передают разработку приложений в руки владельцев бизнеса». Стартапам будет гораздо проще начать работу и обойти медленных соперников.

«Эти технологии усилят конкуренцию и ускорят создание технических решений», — добавляет он.

Технические ограничения

Несмотря на все преимущества, у этой технологии есть некоторые недостатки. Многие платформы No-code предлагают высокий уровень кастомизации и поддержку масштабирования, однако эти возможности ограничены.

Хум сравнивает разработку приложений со способами заваривания кофе. Он считает, что использование No-code аналогично покупке молотого или растворимого кофе в обычном супермаркете. Чтобы получить более серьезный опыт, потребуется поискать изысканные способы обжарки зерен в специализированных магазинах или даже взять весь процесс в свои руки.

«Если вы стремитесь к большей уникальности и индивидуальности, в конечном счете вам придется отказаться от платформы No-code и разработать собственный продукт», — объясняет Хум.

Помимо этого, несмотря на то, что технологии No-code отлично подходят для создания MVP, использовать их в качестве основы для компании — не лучший вариант.

Большинство приложений No-code размещаются на оригинальной платформе, которая управляют деталями бэкенда. Если она выйдет из строя, работа бизнеса также будет нарушена.

«Если технология является основой вашей компании, вам потребуется больше контроля и более высокий уровень кастомизации. Ваш бизнес не должен зависеть от успеха другого бизнеса», — рассказывает Чу.

Таким образом, платформы No-code упрощают процесс разработки приложений и делают его более доступным на ранних стадиях. Однако технологическим компаниям лучше использовать его лишь в качестве отправной точки.

Будущее сферы приложений

Технологии No-code, скорее всего, не заменят традиционные способы разработки приложений. Однако расширение возможностей для нетехнических специалистов имеет важное значение.

«Спрос на разработчиков не снизится, а платформы No-code лишь позволят каждому реализовать собственную концепцию, — утверждает Чу. — Они стимулируют движение новых идей и инноваций».

Хум считает, что сфера No-code изменит разработку приложений в более широком плане, повысив эффективность процесса. Поскольку технология возьмет на себя основу их создания, разработчики смогут сосредоточиться на более высокоуровневых аспектах программирования.

«Подобно тому, как сфера архитектуры перешла от тысячи создателей макетов на один проект здания, к таким программам, как AutoCAD, в будущем вместо целой команды разработчиков на одно приложение понадобится лишь несколько», — заявляет он.

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