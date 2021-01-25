Психолог в кармане: как мобильные приложения могут спасти от депрессии и панических атак

Тенденция 2020 года — общая цифровизация всех отраслей и переход на онлайн-формат взаимодействия. Такой подход начал работать даже там, где, казалось бы, это невозможно — например, в психологии. Могут ли мобильные приложения и новые технологии помочь справиться с проблемами, рассказывает Анастасия Батхина, кандидат психологических наук, сотрудник НИУ ВШЭ, основатель EdTech-проекта InMind.

Для чего создавались мобильные приложения психологической помощи

Мобильные приложения в области сохранения психического здоровья появились не так давно, однако многие из них доказали свою эффективность в преодолении сложных ситуаций. Сейчас пользователям смартфонов доступны самые разнообразные виды психологической самопомощи: от обучения медитации до борьбы с посттравматическим стрессовым расстройством.

Например, приложение Loona обещает научить засыпать в хорошем настроении, а Replika позволяет пообщаться с виртуальным другом и почувствовать себя менее одиноко. Существуют даже приложения, направленные на борьбу с зависимостью от алкоголя и никотина. Эффективность множества проектов проверялась в научных исследованиях, которые показали оптимистичные результаты — это дает шанс виртуальным помощникам выйти на новый уровень.

Один из ярких примеров — исследование чат-бота Woebot, разработанного группой ученых из Стенфордского университета, которое показало, что использование бота помогло студентам значительно уменьшить проявление симптомов депрессии. Студенты входят в одну из самых малообеспеченных социальных групп, которая редко может позволить себе очный прием в кабинете у профессионального психолога, особенно в западных странах, где стоимость психотерапии весьма высока. А приложение c медитациями Calm доказало свою эффективность при лечении нарушений сна на выборке взрослых людей.

Новые способы проверить здоровье и решить актуальную проблему — это очень большой шаг на пути к осознанному развитию личности. Однако не стоит слепо верить всем продуктам, которые появляются на этом стремительно растущем рынке. Недавний обзор технологических решений авторитетного научного издания World Psychiatry говорит о том, что далеко не все проекты смогли доказать свою эффективность, поэтому следует выбирать то, что работает по итогам испытаний.

Как приложения помогают спасти от депрессии и панических атак

Стоит сразу отметить, что мы рассматриваем именно те приложения, где не задействован реальный психолог. Если суть приложения — соединить вас с живым специалистом, то вопросы и сомнения в эффективности сервиса отпадают, ведь с вами работает профессионал, пусть и в дистанционном формате.

Куда интереснее проверить полностью автоматизированные решения. Мобильные приложения — это лишь программа, адаптированная под смартфоны, и они сильно отличаются между собой. Форматы психологических приложений включают в себя: дневники мыслей, трекеры эмоций, сборники статей, видео, аудио-медитаций и программы психообразования (с чат-ботом или без). Трекеры, дневники, практики медитаций ничего заменить не могут — это лишь отдельные инструменты. А вот некоторые программы, которые основаны на научно проверенных алгоритмах терапии, вполне могут выполнять функции специалиста.

В частности, они могут проводить онлайн-диагностику и помогать человеку глубже понять свою проблему, могут обучать техникам самоанализа и самопомощи так, как бы это делал психолог.

В большинстве случаях мобильные приложения самопомощи основываются на двух подходах:

1. Техника когнитивно-поведенческой терапии (КПТ)

Суть подхода — предположение, что в основе психологических и психических проблем лежит ошибка в мышлении, и, следовательно, в поступках. Система когнитивно-поведенческой терапии направлена на изменение сложившихся у человека стереотипов, моделей мыслей и поведения. Данное направление уже несколько десятков лет является основным доказательным (evidence-based) подходом и золотым стандартом психотерапии с очень высокой эффективностью.

Подход поможет в терапии при депрессиях, фобиях, панических атаках. КПТ используют в приложениях не только из-за высокой эффективности, но из-за структурированности данного метода. Программа может обучать пользователя определенным техникам и практикам, которые способны изменить его мышление и улучшить самочувствие. Все это довольно легко «вшить» в работу приложения, ведь доказательные методики — это и есть алгоритм, который используется психотерапевтами. Другими словами, приложение имитирует в диалоге с пользователем когнитивно-поведенческого терапевта (насколько это позволяют современные технологии).

Например, как отмечает автор проекта iCognito Ольга Троицкая, их программа «Анти-депрессия» проводит диагностику по клиническим протоколам, а затем учит последовательно:

техникам поведенческой активации (бихевиоральный компонент);

техникам анализа негативных мыслей (когнитивный компонент);

техникам регулирования эмоций и осознанности (эмоциональный компонент);

техникам сострадания к себе (гуманистический компонент);

техникам решения проблем и коммуникации.

Такая последовательная проработка нескольких блоков объясняет, почему программа помогает даже лицам с тяжелыми формами расстройств, а некоторые оценивают ее пользу выше, чем пользу от посещения психиатров или психологов. В этом смысле эффект программы превзошел ожидания разработчиков, которые рассчитывали, что программа будет полезна скорее для лиц с легкими формами расстройств.

2. Использование практик осознанности (mindfulness)

Осознанность — это полноценное присутствие человека во всех сферах своей жизни, ежеминутное понимание того, что происходит в мыслях, в жизни, в теле и в чувствах. Осознанность — ключ к проживанию именно той жизни, которую человек желает сам для себя. Осознанное присутствие не приходит просто так, но этому можно научиться с помощью практик и упражнений.

На этом подходе основаны многочисленные приложения с медитациями и релаксациями, такие как Calm, Meditopia, Headspace. Эффективность данных практик также клинически проверена. Само приложение, как правило, ничему не учит, а только лишь помогает пользователю концентрировать свое внимание или расслабляться. При этом приложение Headspace, например, имеет миллион платных пользователей, что говорит о высокой востребованности данных программ.

Конечно, есть и другие решения, например, хардверные разработки, которые помогают достигнуть эффекта за счет стимуляции определенных зон мозга. Однако в силу высокой стоимости они пока не так распространены.

Какие приложения доказали свою эффективность на сегодняшний день

Мы собрали несколько приложений, которые доказали свою эффективность и пользу работы с психологическим здоровьем в процессе клинических испытаний.

К сожалению, пока большинство приложений представлено на английском. Если вас не смущает языковой барьер, то вы можете воспользоваться сервисами:

Чат-боты с первым подходом: Woebot, Wysa и Youper.

Приложения со вторым подходом (медитации): Calm и Meditopia (уже реализован перевод на русский).

Что делать, если использовать приложение на английском будет затруднительно

На русском языке лучшим решением являются приложения от проекта iCognito, которые охватывают разные темы: отношения, депрессию и стресс. Доказательством эффективности программ являются как научные исследования команды iCognito, так и отзывы реальных клиентов.

Если вы готовы погрузиться в тему глубже, посетите данный ресурс. Здесь собрано описание всех англоязычных приложений в области психического здоровья в разных категориях и с оценками от экспертов. С подобным объемом информации вам будет проще выбрать что-то наиболее подходящее.

Почему мобильные приложения психологической помощи стали актуальны

По оценкам экспертов, около 75% людей в западных странах, которым необходима психологическая помощь, ее не получают. В России ситуация обстоит еще хуже: по данным ВЦИОМ, только 1% россиян в трудных жизненных ситуациях обращается к психологу. Психотерапия по-прежнему остается для большинства жителей нашей планеты элементом роскоши или социальным запретом. К сожалению, большое количество людей, нуждающихся в помощи, боятся госпитализации, даже если она не грозит, а также опасаются возможной огласки проблемы.

Приложения помогают на 100% анонимно, не задают вопросов про личные данные и не обсуждают пользователей.

Мобильные разработки пока не могут полностью заменить профессиональную помощь, но могут сделать ее доступной для тех людей, которые либо не имеют финансовых возможностей ее получать, либо стесняются и боятся идти со своими проблемами к живому человеку. Приложения созданы для того, чтобы помочь людям осознать проблему и попробовать справиться самостоятельно, но они не универсальны. Если с определенными психологическими проблемами вполне возможно справиться с помощью мобильного помощника, то серьезные вопросы (например, личностные расстройства) стоит решать только с профессионалом.

Если вы чувствуете, что на протяжении более 2-х недель пользования приложением ваше состояние не меняется, стоит обратиться к специалисту. И нужно немедленно прекратить использование, если вы почувствовали ухудшение в состоянии или если у вас появились новые симптомы.

Психологическое здоровье и бизнес: зачем внедрять mental health приложения в свою компанию

По данным Всемирной организации здравоохранения, депрессией болеют более 264 миллионов жителей планеты. Депрессия является одной из основных причин нетрудоспособности взрослого населения. ВОЗ также проводила исследования на предмет наличия финансовых убытков от психологических проблем.

Итог: депрессивные и тревожные расстройства наносят мировой экономике ущерб в 1 триллион долларов США. К сожалению, в условиях пандемии, самоизоляции и экономического кризиса психологическое благополучие сотрудников является особо уязвимым. Внедрение корпоративных программ, связанных не только с физическим здоровьем, но и психологическим благополучием, способно благотворно повлиять на корпоративный климат и продуктивность сотрудников, снизить количество больничных и улучшить HR-бренд.

Мобильное приложение — один из универсальных способов обратить внимание сотрудников на свое ментальное здоровье. Анонимность и доступность — неоспоримые преимущества поддержки психологического состояния персонала компании.

Сотрудник может обращаться к приложению в кризисные моменты и регулярно осваивать техники и практики для регуляции собственного состояния. Психологически благополучный коллектив — это отсутствие активной текучки кадров, благоприятная атмосфера внутри подразделений и активное развитие компании, ведь у сотрудников есть моральные силы для новых свершений.

«Психолог в кармане» — это не панацея от всех проблем, но действенный способ улучшить свое личное психологическое здоровье, оценить ментальное состояние коллектива и сократить издержки компании на штатного психотерапевта. Используйте новые технологии себе на пользу.

Мы собрали для вас краткий список всего, что только что рассказали в статье:

Мобильные приложения психологической помощи — новая возможность держать руку на пульсе своего ментального здоровья. Такие разработки помогают не только определять сложные ситуации, но и решать небольшие бытовые проблемы, например, работать с проблемами сна.

Большинство приложений из разряда «психолог в кармане» основаны на одном из двух подходов: на когнитивно-поведенченской терапии или на практиках осознанности.

Психологическая помощь от смартфона очень актуальна на сегодняшний день, но она не является полноценной заменой квалифицированному специалисту. Будьте аккуратны и обращайтесь к профессионалам, когда это действительно необходимо.

Приложения психологической помощи и бизнес — идеальный симбиоз. Предприниматели могут значительно улучшить атмосферу внутри организации, взаимоотношения коллектива и даже бизнес-результаты.

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