Пять языков программирования для начинающих

Python

Разработчики любят Python за универсальность, при этом его все активнее используют в узкоспециализированных областях — например, дата-сайенс и машинном обучении. Python регулярно занимает первые места в различных списках языков программирования. Специалист со знанием Python может получить доступ к самым разным задачам и проектам.

Кроме того, многие разработчики считают, что Python легко учить.

«Python — это идеальный первый язык программирования для начинающих. У него четкий и читаемый синтаксис, который позволяет легко изучать основы программирования и быстро сосредоточиться на создании решений для ваших проблем», — отметил технический директор Pixolution Себастьян Латтер.

В интернете есть много учебных материалов по Python. Например, Python.org предлагает удобное введение в программирование и Python. У Microsoft есть видеокурс Python for Beginners с десятками уроков. Большинство из них длится менее пяти минут, и все они — не более 13 минут.

Java

Java — очень популярный язык программирования. Его основной принцип звучит как WORA — write once, run anywhere (напиши один раз, используй где угодно). Код может работать на любом устройстве с виртуальной машиной Java.

В интернете есть много полезных ресурсов, посвященных Java. InfoWorld описывает обновления языка на специальной странице Java. Если вам нужна помощь экспертного сообщества, на форуме Oracle можно задавать вопросы и проверять чужие работы. Также там есть сайт с обучающими материалами. На форуме Reddit есть подраздел для тех, кому нужны помощь и учебники по Java.

Изучив основы языка, вы можете проверить свои навыки на каких-нибудь задачах, и в этом случае вам подойдет портал HackerRank.

Kotlin

Хотя Kotlin используется меньше, чем Java и Python, он быстро завоевал популярность — особенно после того, как Google назвал его первоклассным языком разработки для Android.

Google настолько стремится сделать Kotlin популярным языком, что теперь предлагает онлайн-курс Android Basics in Kotlin, который является отличной отправной точкой для начинающих. Есть также дополнительные курсы от Google: Kotlin Bootcamp for Programmers, Android Kotlin Fundamentals, Advanced Android in Kotlin.

Большинство разработчиков Kotlin используют этот язык для создания мобильных приложений, но он все чаще используется для десктопных приложений, бэкенда и интернета вещей (IoT). Даже если вы не заинтересованы в создании приложений для Android, этот язык стоит изучить.

Swift

Раньше разработчики, работавшие в экосистеме Apple, могли программировать только на Objective-C. Спустя три десятилетия в Apple решили, что пришло время для чего-то нового. В 2014 году Apple запустила собственный язык программирования Swift.

Swift пригодится тем, кому интересно создавать приложения и сервисы для iOS, iPadOS, macOS, watchOS и всего остального, что Apple может запустить в течение следующих нескольких лет (например, ОС с дополненной реальностью). Также знание iOS важно, если вы делаете продукты, которые взаимодействуют с мобильными приложениями и сервисами.

Если вы изучаете элементы Swift, познакомьтесь с функциями, циклами, наборами, массивами и строками, а также со структурами и классами. Swift Playgrounds, хотя и ориентирована на детей, полезна для начинающих программистов Swift всех возрастов.

JavaScript

Если вы хотите разрабатывать приложения или сайты, вам стоит изучить JavaScript. Новичкам подойдет современный учебник JavaScript, в котором элементы языка разбиты на отдельные модули. У Full Stack Academy также есть бесплатные курсы. Как только вы хорошо разберетесь в основах языка, начните изучать фреймворки, которые могут упростить рабочий процесс.

Кроме того, если вы изучаете JavaScript, вам стоит узнать как можно больше о TypeScript, расширенной версии JavaScript, который только что вышел в версии 4.0. Независимо от того, считаете ли вы TypeScript самостоятельным языком программирования, нельзя отрицать, что он имеет функции, которые могут ускорить ваше программирование на JavaScript.

Согласно опросу разработчиков Stack Overflow, опубликованному в 2020 году, около 67,1% опрошенных разработчиков заявили, что им нравится TypeScript, что выше, чем у Python (66,7%) и Kotlin (62,9%).

