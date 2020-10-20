Топ-5 языков программирования для разработчиков мобильных приложений
Эти пять языков программирования пригодятся каждому разработчику мобильных приложений. С их помощью можно создавать надежные, защищенные и востребованные приложения.
Java
С момента появления Java стал основным языком для разработки мобильных приложений на Android. Он обеспечивает кросс-платформенную поддержку. Кроме того, приложения на Java легко перенести на различные операционные системы. Приложения Java работают по принципу «Написано один раз, запускается везде» (WORA — Write Once Run Anywhere) — они будут работать одинаково на любом совместимом с Java устройстве без необходимости изменения кода. И хотя Java — относительно старый язык программирования, он сохраняет популярность.
Kotlin
Kotlin — это новейший язык программирования, полностью совместимый с Java. Эти два языка взаимозаменяемы. В прошлом году Google назвал Kotlin «основным языком для разработки приложений на Android». Среди преимуществ по сравнению с Java стоит отметить масштабируемость Kotlin.
Swift
Swift — язык программирования, разработанный Apple как современная замена Objective-C, который ранее использовался для создания приложений на iOS. Изначально Swift предназначался для разработки на iOS, но теперь его можно использовать для разработки приложений для macOS, Windows и Linux. Также доступны и неофициальные инструменты для добавления поддержки Android.
Rust
Rust — относительно новый язык, который уже стал известен своими возможностями управления памятью и безопасностью. Как и Java, Rust имеет кросс-платформенную поддержку и может использоваться для разработки мобильных приложений на Android, iOS, Windows, macOS, Linux и для ряда разновидностей Unix. Rust подходит для разработки нативных и веб-приложений, а также операционных систем, компонентов браузера и игровых движков.
HTML5
HTML5 также находится в этом списке, хотя и не является языком для разработки мобильных приложений — он используется для создания веб-приложений, которые запускаются на любом устройстве через браузер. Приложения, написанные на HTML5, можно объединять с фреймворками, которые предоставляют возможность использовать API-интерфейсы и, сохранять при этом все функции веб-приложения.
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