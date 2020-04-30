Разработка мобильного приложения: как создать прототип и зачем нужен MVP

Практически каждый современный бизнес хочет обзавестись мобильным приложением. Одни используют его для связи с клиентами, другие — для автоматизации внутренних процессов и повышения эффективности сотрудников. При этом сегодня все больше компаний разрабатывают мобильные приложения для доставки в условиях самоизоляции.

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Преимущество мобильного приложения заключается в том, что оно нативно работает на смартфоне или планшете пользователя. Однажды установленное на устройство, мобильное приложение потребляет минимум трафика, может работать в автономном режиме и потенциально создает обширные возможности для персонализации.

Но для этого нужно тщательно проработать как логику функционирования приложения, так и его интерфейс.





Прототип мобильного приложения

В мобильной разработке прототипом обычно называют проработку пользовательского интерфейса. Основная задача на стадии прототипа заключается в том, чтобы нарисовать внешний вид экранов, а также продумать логику перехода между ними. Прототип может создаваться как самим заказчиком, так и дизайнерами подрядчика.





Прототип приложения — пример набора экранов





Для простых приложений, таких как мобильная версия интернет-магазина или форма заказа блюд из ресторана, прототип выглядит достаточно просто. В нем должен содержаться каталог, корзина и форма отправки заказа.

Для более сложных приложений, содержащих чаты, интегрированных с картой или платежными шлюзами, поддерживающих программы лояльности, прототип будет выглядеть сложнее. Поэтому на его разработку уходит больше сил и времени.





Запуск в формате MVP

Хорошо, когда вы понимаете, каким должно быть приложение, четко формулируете спектр его функций и возможностей и предоставляете исполнителю исчерпывающее техническое задание. Однако в 90% случаев ситуация складывается иначе, и менеджеры разработчика участвуют в создании концепции мобильного приложения вместе с заказчиком.

На большинстве проектов используется подход MVP (Minimum Viable Product). В состав MVP обычно входят только самые базовые элементы мобильного приложения.

Например, если речь идет о заказе товаров на дом, MVP будет включать в себя каталог и форму заказа. Такие функции, как оплата в приложении, встроенный чат и поддержка push-уведомлений, как правило, реализуются на следующих этапах.





Белые — часть MVP, серые — для последующей реализации





Запуск MVP позволяет предложить пользователям первую версию своего мобильного приложения намного раньше, чем если бы разработка велась сразу по всем предполагаемым функциям.

В зависимости от проекта, MVP приводит к значительному сокращению time-to-market — иногда даже до 10 раз!

Возможность получить первичный фидбек от своих пользователей помогает скорректировать или сформулировать стратегию развития приложения. Например, может оказаться, что вам вовсе не нужна геолокация или интеграция платежного шлюза. Это позволит сэкономить время и средства, которые ушли бы на реализацию этой функции.





Использование кросс-платформенных фреймворков

Разработка мобильного приложения начиная с MVP может происходить нативно для конкретных платформ — например, iOS и Android, — либо на базе универсального фреймворка.

Используя Flutter или React Native можно создать одно приложение, которое будет работать сразу на всех платформах. Таким образом, время разработки уменьшается как минимум вдвое, а любые изменения и доработки отражаются на версиях для всех платформ.







Минусы такого подхода — это увеличенный размер приложения и незаметное для пользователя снижение производительности. Но для бизнес-проектов зачастую гораздо критичнее оказывается time-to-market.





Интеграции мобильного приложения

Еще один важный момент, о котором нужно помнить при разработке мобильного приложения, — это наличие серверной части. Даже когда запускается первая, упрощенная версия MVP, приложение с мобильного устройства клиента должно обращаться к серверу, получать и отправлять данные.

Если речь идет о мобильном приложении для бизнеса, то на серверной стороне бывает полезно сразу провести интеграцию с другими системами.

Например, у многих уже есть каталог в 1С, используется CRM для приема заказов либо уже подключена система лояльности, которую логично использовать в мобильном приложении. Вместо разработки дублирующих решений логично настроить интеграцию и использовать имеющиеся системы.





Дальнейшее развитие

После успешного прохождения стадии MVP мобильное приложение продолжает развиваться и обрастать функциональностью. Дальнейшая разработка может происходить в самых разных форматах, с использованием фреймворков или без них.

Но самое главное — тщательно проработать стадию прототипа и MVP, потому что вносить изменения в уже реализованные элементы дольше и дороже, чем планировать постепенное развитие продукта и на каждом этапе адаптировать свое видение мобильного приложения к запросам реальных пользователей.





Как достичь максимума

Если вы решили создавать мобильное приложение, перед стартом проекта следует выполнить следующие шаги:

Четко определитесь, какие задачи должно решать будущее приложение. Продумайте структуру интерфейса и логику переходов между экранами. Самостоятельно нарисуйте внешний вид экранов или закажите дизайн прототипа. Вместе с подрядчиком, который будет заниматься разработкой, обсудите стратегию развития вашего приложения. Определите, какие функции будут включены в MVP, если вы будете реализовывать мобильное приложение поэтапно. Если приложение более сложное, чем форма заказа, продумайте необходимые интеграции и обсудите их стоимость с подрядчиком. Выберите способ создания приложения и фреймворки, которые будет использовать разработчик, обсудите сроки и цену проекта.

Фото на обложке: Shutterstock / Chaosamran_Studio