12 шагов к успешному запуску детского приложения

Однако из большого количества доступных для скачивания приложений — только в Amazon App Store их около 15 тыс. — лишь часть пользуется популярностью. Разбираемся, что влияет на успех приложения для детей и как запустить его правильно.

По наблюдению Михаила Котлова, CEO IntellectoKids , разработчика детских приложений, которые входят в топ-10 в App Store в 40 странах мира в категории Kids 5 & Under, родители стали проявлять больше интереса к детским образовательным приложениям с играми, мультфильмами, уроками по творчеству.

Шаг 1. Определиться с типом приложения

Для тех, кто очень хочет создать детский продукт, но пока не нащупал нишу. Детские приложения в общей массе делятся на:

игровые, полностью направленные на развлечение пользователя. Например, Among us. Для создания такого приложения в первую очередь важен увлекательный сценарий и игровые механики, которые будет удерживать внимание ребенка;

обучающие. Как правило, геймифицированные. Чаще всего рассчитаны на дошкольников. Пример — приложение IntellectoKids Classroom&Learning Games. Чтобы такое приложение было успешным, оно должно нести понятную образовательную ценность;

приложения для творчества. Программы, которые позволяют рисовать, раскрашивать картинки, что-либо строить. Пример — Kids Doodle. Чем больше возможностей в вашем приложении и чем оно проще в использовании, тем оно будет популярнее.

Шаг 2. Выделить целевую аудиторию

Возможно, этот пункт кажется вам очевидным, но не спешите делать выводы. С детскими приложениями все не так просто. Например, если ваш продукт рассчитан на дошкольников, у вас две аудитории: ребенок и родитель. Вы оказались в уникальной ситуации, когда заказчик и пользователь — разные люди. И в этом случае, создавая приложение, вам придется учесть интересы и тех, и других.

Ребенку должно быть весело с планшетом, а родителю не стыдно за то, что он дает планшет ребенку, то есть вам необходимо будет создать нечто, несущее очевидную пользу. Лучше всего под эту характеристику подходит образовательное приложение с игровыми элементами.

Но недостаточно выделить две целевые аудитории. Аудиторию детей нужно сегментировать по возрасту, поскольку контент в приложении будет зависеть от того, что умеет и любит ребенок. Вы не можете создать универсальное приложение для двухлеток и семилеток, поскольку одни только учат цвета, а другим уже под силу решать простейшие арифметические примеры.

А что если вы имеете дело с детьми от восьми лет? Чем старше дети, тем меньше родители влияют на их выбор. Но опять-таки важно четко понимать, какого возраста «ваш» ребенок. В зависимости от выбранной целевой аудитории вы будете формировать коммуникационную и маркетинговую стратегию для продвижения продукта.

Шаг 3. Выбрать модель монетизации

Существует несколько способов заработать на детском приложении. Модель монетизации, конечно же, лучше выбрать сразу, как только у вас появилась идея продукта. Вот основные типы:

Платное приложение. Пользователь покупает приложение со всем контентом внутри один раз. Free-to-play. Бесплатное приложение со встроенными покупками (часто практикуется в играх, например, в Roblox) или платными расширенными функциями. Опрос SellCell за 2020 год показал, что дети все активнее тратят деньги на покупки в мобильных играх. 8,2% родителей в США указали, что сумма превышает $100 в месяц. Тем не менее многим родителям не нравится эта тенденция. Подписочная модель. Самая популярная и быстрорастущая категория доходов в этой сфере. Пользователь покупает приложение по подписке: недельной, годовой или ежемесячной — контент регулярно обновляется (что позволяет сохранять интерес к продукту). По этой модели работают все наши приложения. Реклама других продуктов внутри приложения. Здесь есть свои подводные камни. Из-за запрета определять ID и отслеживать прочую информацию о пользователях в детских приложениях, реклама будет нетаргетированной, а следовательно, менее эффективной. Из чего следует, что стоимость рекламы будет снижаться, а значит, и выплаты вам как разработчику приложения тоже. Еще один минус — ребенок будет постоянно нажимать на всплывающие баннеры, ведущие на сторонние сайты, что может спровоцировать бесконтрольные покупки. А это может не понравиться родителям.

Шаг 4. Провести life-тесты

Тестировать приложение на детях обязательно, как только у вас появится первая рабочая версия продукта. Дело в том, что взрослые мыслят иначе. На тестах вы, вполне вероятно, обнаружите недостатки в интерфейсе (слишком мелкие кнопки, например) или провисающие места в геймплее.

Еще может выясниться, что вы неверно расположили интерактивные элементы (ребенок будет безуспешно нажимать на статичные объекты или, наоборот, игнорировать те, на которые нужно обратить внимание). Именно поэтому мы тестируем на детях все игры в наших приложениях.

Только после life-тестов и последующих за ними улучшений можно считать, что у вас есть готовое приложение.

Шаг 5. Спросить родителей

Ваше приложение может быть сколь угодно увлекательным, но если оно не отвечает потребностям родителя, вы не добьетесь большого количества установок. Потребности могут быть разными: от подготовки ребенка к школе (эту функцию, к примеру, выполняет наше основное приложение IntellectoKids Classroom&Learning Games) до необходимости познакомить ребенка с нотами или даже научить обращаться с первыми карманными деньгами.

Особенно важно провести CustDev, если вы разрабатываете приложение для дошкольников, поскольку ваш заказчик в этом случае именно родитель. И чем раньше вы это сделаете, тем лучше.

Шаг 6. Продумать интерфейс и графику

Интерфейс в детском приложении должен быть простым, интуитивным, но в то же время ярким и запоминающимся. Добавьте интерактивных элементов, чтобы ребенку было интереснее. Для того, чтобы выделить их, в вашем распоряжении, допустим, такие приемы как теневые эффекты, цветные контуры, затемнение фона, анимации. Если ваши пользователи — дошкольники, не забудьте, что в большинстве своем они не умеют читать. Так что вам необходимо будет использовать закадровый голос и звуковые эффекты.

Насчет графики: лучше (и дешевле) применять простые изящные решения. Не факт, что дети оценят ваш серьезный и основательный подход, сложность графики отнюдь не гарантия популярности приложения. Детям в действительности нравится простота, и это можно подтвердить на примере многих продуктов, например, Peppa Pig.

Главное — позаботиться о едином визуальном стиле, который позволит вам быстро производить контент для приложения. Особенно если вы работаете по подписочной модели и постоянно дополняете продукт новыми уровнями и играми.

Шаг 7. Вовремя запуститься

Проблема многих начинающих разработчиков в том, что они стремятся довести приложение до совершенства перед его запуском. Во-первых, это невозможно, потому что в итоге вам, скорее всего, придется все равно исправлять баги, которые не могли быть обнаружены до полномасштабного использования продукта.

Во-вторых, совершенно незачем. В приложении могут быть недоработки и при этом оно будет популярным, потому что дети не столь дотошны, как взрослые. Пример из нашей практики: когда мы выпустили первую рабочую версию нашего приложения IntellectoKids Classroom&Learning Games, то в команде не было QA-специалиста и в продукте содержалось довольно много багов, которые были найден только спустя полгода после запуска, когда такой специалист в команде появился.

Однако эти баги никак не мешали нам учиться продвигать наш продукт и получать довольно хорошие продуктовые и монетизационные метрики на старте.

Шаг 8. Выбрать рынок

Будет неплохо, если сначала вы рассмотрите не самые конкурентные рынки и на них набьете руку. Это может быть Скандинавия (где очень востребованы детские образовательные продукты) или испаноязычные страны. Такой опыт позволит вам получить первый трэкшн, обкатать маркетинговую и монетизационные стратегии и научиться анализировать ваш продукт и поведение пользователей в нем.

Вопреки стереотипам родители (за исключением, возможно, азиатских стран) везде похожи. Их потребности во многом совпадают и зависят в основном от возраста ребенка, а не от страны проживания. Поэтому наработанные данные вы можете использовать впоследствии при выходе на новый рынок, например, США. Более того, вы можете не тратить время на разработку рекламы для конкретной страны.

Мы пробовали использовать для каждой страны уникальные рекламные креативы: например, аргентинского ребенка показывать аргентинским родителям, а польского — польским. Но это никак не увеличило показатели в сравнении с опытом, когда мы на всех рекламных баннерах размещали одну и ту же белокурую девочку.

Шаг 9. Всегда помнить про требования к детским приложениям

Требования к разработчикам детских приложений со стороны App Store довольно жесткие. К тому же они постоянно меняются, становясь с каждым разом все строже. Например, нельзя применять в детском приложении сторонние аналитические сервисы для сбора данных. Поэтому компании вынуждены разрабатывать собственные системы аналитики.

Думаю, понятно, почему вам необходимо следить за новостями в этой сфере.

Шаг 10. Внедрить качественную аналитику и маркетинг

Наймите хороших маркетологов и хотя бы одного аналитика. Это то, на чем не стоит экономить даже на начальном этапе. Вы должны постоянно тестировать бесконечное количество разных гипотез, связанных с продвижением продукта. И собирать данные о поведении ваших пользователей, на основе которых вы будете принимать решения. Этот процесс должен быть безостановочным, поставленным на поток. От этого во многом зависит успех вашего продукта.

Если вы рассчитываете, что просто загрузите приложение в App Store и получите миллион установок, у меня для вас плохие новости. Конкуренция слишком высока, и вероятность, что ваш пусть и очень классный продукт заметят без дополнительных усилий с вашей стороны, стремится к нулю.

Для того, чтобы о вас узнали, потребуется хорошо продуманная маркетинговая стратегия. Займитесь тестированием ее еще на берегу, как только у вас появится MVP (минимально жизнеспособный продукт).

Шаг 11. Локализовать приложение на разные языки

Локализовать продукт, то есть адаптировать его для конкретного рынка, нужно обязательно, как только вы увидите, что на этом рынке ваше приложение востребовано. Даже если изначально вы запустили тестовую версию на английском языке, в какой-то момент вам придется этим заняться. Потому что отсутствие локализации негативно влияет на метрики (снижается retention и, как следствие, LTV).

Шаг 12. Общаться с будущими инвесторами

В идеале вам следует думать на два, а то и на три шага вперед, когда дело касается продукта: каким он будет через год, как вы собираетесь масштабироваться, сколько денег вам понадобится? Вы должны заранее знать ответы на вопросы, которые вам может задать ваш будущий инвестор.

Постоянно увеличивайте свой социальный капитал: заводите полезные знакомства и поддерживайте их. Показывайте свое приложение и рассказывайте про него (даже если оно еще не запустилось) как можно большему количеству людей. Держите потенциальных инвесторов в курсе новостей, связанных с приложением. Однажды вам обязательно понадобятся деньги на развитие вашего проекта — и тогда наработанные знакомства вам очень пригодятся.

Учитывая все вышесказанное, помните также, что родители относятся к категории наиболее требовательных покупателей. Поэтому в случае с детским приложением как никогда важно думать о пользе, которую принесет ваш продукт. Только в этом случае вам удастся запустить успешное приложение для детей.