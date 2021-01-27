Как стать QA-аналитиком, если вы тестировщик

Григорий Толмачев, руководитель производственного отдела Axmor , расскажет о карьерных перспективах этого направления и о том, какие компетенции и личные качества нужны для профессионального роста.

Мануальный тестировщик — наиболее доступная профессия для вхождения в IT, не требующая технического образования. Но за год-два специалист в ручном тестировании достигает потолка.

Чтобы избежать стагнации в профессиональном развитии, нужно выбрать, в какую сторону двигаться дальше. Хорошая новость в том, что тестировщик находится одинаково близко и к бизнесу, и к разработке. Я расскажу, как стать аналитиком, если вы уже работаете тестировщиком начального уровня.

Где QA-аналитик наиболее востребован

В компаниях среднего размера от 70 до 150 человек. В них, с одной стороны, нет жесткого распределения ролей, как в больших корпорациях. С другой — наблюдается достаточно высокий уровень менеджмента проектов и приходят довольно крупные клиенты с повышенными требованиями к отчетности.

Это требует серьезного подхода к аналитике и специально выделенного человека. В таких компаниях QA-аналитику могут поручать обработку первоначальных требований и подготовку документации: видение продукта, технические задания и т.п.

Кому подойдет быть QA-аналитиком

QA-аналитика— это ваше, если:

вам нравится общаться с людьми. Вы не боитесь разговаривать с клиентами, нормально относитесь к многочисленным митингам, созвонам, дебатам с разработчиками, публичным выступлениям;

вам нравится писать тексты. Много, много текстов: писем, инструкций, документации и т.п.;

в вас живет следователь. Вам нравится докапываться до истины, из двух строчек требований, присланных клиентом, создавать целые документы и ТЗ, вытаскивать из клиента правду, чего он хочет на самом деле;

вы обладаете устойчивой психикой. Аналитик и PM (project manager) — это авангард, на который может приходится основной психологический удар со стороны участников проекта, если в нем что-то пойдет не так.

Какие навыки нужны QA-аналитику

Аналитическое мышление

Необходимо на этапе исследования продукта, когда нужно разобраться с пожеланиями и требованиями клиента. QA-аналитик делает предположения, чего хочет заказчик, изучает похожие системы у конкурентов и согласует с ним.

Для качественного исследования продукта необходимы аналитический склад ума, умение искать информацию, ориентироваться в ее больших объемах, отделять важное от неважного, обобщать результаты и доступно формализовать их в цифрах.

Сосредоточенность

Тестирование подразумевает проверку готовой системы на соответствие спецификации, техзаданию или видению продукта, написанному командой разработчика или предоставленному клиентом на старте проекта.

Для этой задачи от QA-аналитика требуются усидчивость, способность выдерживать монотонную работу, а также умение посмотреть на систему глазами пользователя.

Эрудиция

Проверка соответствия системы вайрфреймам осуществляется вручную. Например, QA-аналитик проверяет, верно ли происходят переходы, в нужных ли местах появляются поп-апы, не перекрывают ли они важные элементы.

Кроме того, в процессе тестирования юзабилити оценивается дизайн: например, не едут ли шрифты, одного ли они размера, достаточные ли отступы и т.д.

Здесь также нужны усидчивость и внимательность, а еще насмотренность — представление, что происходит в области современной разработки, какие существуют тренды в верстке и дизайне. Быть экспертом не обязательно, но быть осведомленным нужно.

Эмпатия, умение структурировать и объяснять

В больших компаниях этим занимаются технический писатель или выделенный аналитик. Но у QA-аналитика есть перед ними преимущество: он очень близок к системе, каждый день работает с ней, поэтому документацию ему написать проще.

Нужно только представлять, на какую аудиторию рассчитаны инструкции и, исходя из этого, выбрать степень их детализированности. QA-аналитик является держателем всех требований по проекту, в любой момент к нему можно обратиться с вопросами «Как это должно работать?» или «Какова цель этого функционала?»

Для создания документации потребуются умение структурировать информацию, входить в положение читателей и смотреть на инструкции их глазами, а также грамотная письменная речь и умение ясно выражать мысль.

Стратегическое мышление

Тестирование и приоритезация — это обычные функции QA-специалиста. QA-аналитики, в отличие от тестировщиков, принимают участие в обсуждении требований и проводят оценку влияния новых требований на уже готовую систему.

Они могут создавать мокапы по новым требованиям или прописывать сценарии использования, по которым далее будет проводиться тестирование и приемка готовых результатов.

Приоритезация требуется на стадии приемочного тестирования. Она заключается в определении, какой баг является критичным, а какой — минорным. Так или иначе, этим занимается любой тестировщик, но именно QA-аналитик знает, как устроена система с точки зрения бизнеса, и может с большим успехом сфокусировать команду на важных багах, отложив неважные на более поздний срок.

Например, он понимает, насколько доступна пользователю та или иная функциональность: лежит ли она на поверхности или скрыта в интерфейсных дебрях и будет использоваться редко, знает, когда бизнес ожидает первое использование функции: при запуске, через три месяца, через год — все это влияет на приоритет бага.

Другими словами, в отношении приоритезации QA-аналитик — это наиболее осведомленный тестировщик, виртуозно выставляющий баланс severity и priority, так, чтобы разработчики были сосредоточены на по-настоящему важных вещах в каждый момент отладки системы.

На этом этапе от QA-аналитика требуется, прежде всего, умение видеть картину в целом, а не частности.

Как стать QA-аналитиком

Итак, потолок достигнут, вы проработали мануальным тестировщиком один-два года и ощутили, что ваше предназначение — это именно аналитика, а не DevQA. Предлагаем действовать по такому плану:

1. Возьмите ознакомительный курс по аналитике и почитайте литературу:

К. Вигерс, Д. Битти «Разработка требований к программному обеспечению»;

А. Коберн «Современные методы описания функциональных требований к системам»;

Д. Леффингуэлл «Принципы работы с требованиями к программному обеспечению. Унифицированный подход».

2. Проанализируйте проект, на котором работаете сейчас.

От каких тяготящих задач вы могли бы избавить своих коллег: написание первичной документации, финальное согласование или проведение части митингов.

3. Подойдите к менеджеру проекта с конкретным предложением: «Я хочу развиваться как QA-аналитик, в связи с этим готов взять на себя следующие задачи...»

Именно такой подход — самый правильный. Часто сотрудники — и не только из QA — ставят вопрос иначе: «Я хочу развиваться, скажите мне, как». Это плохое начало.

Во-первых, потому, что вы пришли к менеджеру создать ему новую головную боль. Не надо так делать. Дайте ему личную выгоду: разгрузите от мелких задач, и он станет вашим наставником на пути к новым карьерным вершинам. Сразу начинайте думать и действовать в соответствующем духе, приносить людям пользу.

Во-вторых, формулируя вопрос открыто, вы вообще ставите под сомнение свою способность к аналитике, ведь в этой профессии очень важно четко строить вопрос таким образом, чтобы менеджеру (а в будущем — клиенту) оставалось ответить лишь «да» или «нет».

В итоге вы можете вырасти в менеджера проектов. Это логично: ведь принимая на себя аналитическую работу, тестировщик становится ближе к клиенту, начинает участвовать в созвонах, высказывать свое мнение, принимать решения по ходу проекта и видеть его целиком, с высоты птичьего полета.

Итак, аналитика — это путь, открытый мануальному тестировщику при следующих условиях:

QA-аналитика востребована в компании;

за время работы в тестировании вы приобрели основные навыки, и вам остается развить их на новом уровне;

вы прошли ознакомительный курс и проштудировали несколько книг по аналитике;

вы предложили руководителям взять на себя новые задачи, разгружающие коллег.

Фото на обложке: Leckamon/Shutterstock.com