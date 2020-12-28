Профессия менеджер IT-проектов: мифы и факты, тренды и требования

В последние годы одной из самых востребованных профессий в ИТ-сфере стал менеджер проектов. Вместе с Екатериной Пачковской, консультантом практики IT&Telecoms в Санкт-Петербурге международной рекрутинговой компании Hays, разбираемся в специфике профессии Project Manager: содержании, навыках, перспективах, требованиях работодателей, способах показать себя в выгодном свете.

Менеджер ИТ-проекта – кто это?

Менеджер проекта – это тот, кто отвечает за успешную реализацию идеи или поставленной задачи силами одной или нескольких команд, внутренних и/или внешних, в рамках имеющегося бюджета и в установленные сроки.

Для этого он организует работу команды, управляет ею – определяет цели, делегирует полномочия, а также взаимодействует с другими командами, заказчиками и подрядчиками.

Миф vs реальность

Многие считают, что профессия менеджера ИТ-проекта достаточно доступная и несложная для освоения людьми не из ИТ-области. Зачастую профессионалы из смежных сфер, которые имеют опыт руководства проектами, начинают претендовать на подобные роли и в ИТ.

Но это обоснованно только отчасти, сходство с другими руководителями проектов заключается лишь в менеджерских компетенциях.

На деле оказывается, что для достижения качественного результата важно достаточно глубоко понимать специфику разработки ПО, инструментарий, методы тестирования, инструменты системного анализа, иногда даже особенности архитектуры продукта (если в команде нет Tech Lead, готового прийти на помощь).

Таким опытом, навыками и компетенциями обладают в большинстве своем только люди, вышедшие из сферы ИТ, которые готовы развиваться дальше и делать карьеру.

Суть работы менеджера ИТ-проекта

Цель работы менеджера проекта – выполнить поставленную задачу в срок. Для этого ему нужно собрать все имеющиеся требования заказчиков внутри компании и за ее пределами, проанализировать их, адаптировать и донести до членов своей команды так, чтобы они стали понятными и выполнимыми.

Именно поэтому одной из основных функций проектного менеджера становится постоянное взаимодействие со всеми – заказчиками, подрядчиками, руководством, коллегами и командой.

Для реализации проекта необходимы постановка задачи, распределение ресурсов, делегирование, мотивация, контроль и отчетность. Менеджер проекта постоянно должен следить за соблюдением сроков выполнения всех этапов, одновременно управляя бюджетом и проектно-техническим документооборотом.

Это значит, что в рамках проекта есть универсальный руководитель, который начинает проект с нуля и сдает его под ключ, – менеджер проекта.

Нюансы профессии

В последнее время на рынке появилось настолько много различных ИТ-проектов, что в рамках одного обозначения «менеджер проекта» возникло разное понимание его функций. Именно поэтому мы рекомендуем в каждом конкретном случае внимательно изучать описание вакансии, в том числе предполагаемых обязанностей и зоны ответственности.

Некоторые компании обозначают менеджера проекта как профессионала, который отвечает за развитие продукта, то есть полностью выполняет функции менеджера продукта. Другие предполагают, что менеджер проекта – это человек, который должен руководить командой разработчиков.

Распространенным стало понимание проектного менеджера как специалиста, который занимается аналитикой и полностью берет на себя маркетинг продукта. Некоторые компании используют модную должность «менеджер проекта», имея в виду классического административного руководителя отдела.

Мы советуем всем, кто претендует на роль проектного менеджера, задавать работодателю как можно больше уточняющих вопросов, чтобы избежать недопонимания в дальнейшей работе. Иногда такое совмещение и замещение ролей происходит не только оттого, что компания оптимизирует ресурсы или переживает кризисы.

Поэтому нужно понимать, что работодатель отдает себе отчет в важности роли менеджера проекта и объеме его работы.

Карьерные возможности

Многие компании при поиске менеджера проекта ориентируются на то, чтобы предыдущий опыт специалиста был связан с IT-сферой, идеально — максимально близок к разработке. Это могут быть как разработчики, которые дополнительно выполняли функцию Scrum Master внутри команды или курировали разработку отдельных элементов, так и Team Lead команды разработки.

Карьерное развитие проектного менеджера может быть связано прежде всего с расширением его зоны ответственности, ведением нескольких команд, нескольких разных проектов одновременно, с постепенным ростом до позиции директора проектов.

Довольно часто можно заметить переход в область продуктового менеджмента или на роль Scrum Master, Agile Coach. В случае если проектный менеджер больше участвует в технической части процесса реализации проекта, то вариантом его карьерного развития может быть переход на роль руководителя разработки или, например, Delivery Manager.

Также в роли проектных менеджеров эффективно себя проявляют специалисты по тестированию или лидеры команды тестирования, а еще специалисты из направления аналитики (например, системной аналитики, продуктовой, бизнес-аналитики).

Вырасти до роли проектного менеджера можно и с позиции координатора проектов или ассистента в проектном управлении.

Хард-скиллы проектного менеджера

Знание и владение стандартами и теорией проектного управления;

знание методологий разработки ПО (Waterfall, Agile);

понимание процессов разработки, загрузки, планирование хода разработки;

знание английского языка на уровне Intermediate и выше;

умение работать с инструментами MS Project, JIRA, Trello, Miro, Slack, Wrike и др.;

опыт работы с распределенными и гибридными командами;

умение выстраивать работу с подрядчиками;

опыт работы с заказчиками на разных уровнях.

Софт-скиллы проектного менеджера

Отличные навыки коммуникации с людьми на разных уровнях;

умение выстроить команду и организовать работу всех ее членов;

и организовать работу всех ее членов; лидерство и умение поддерживать свой авторитет;

навыки презентации для защиты проекта и его результатов;

и его результатов; целеполагание и умение идти к заданной цели;

нацеленность на результат;

на результат; гибкость и быстрая адаптация к изменяющимся условиям;

к изменяющимся условиям; пунктуальность, аккуратность к деталям.

Требуемое образование

Работодатели предпочитают рассматривать на должности менеджеров проектов тех профессионалов, которые имеют высшее образование в области управления проектами, или тех, кто прошел хотя бы краткосрочное (от недели до года) обучение по данному направлению на различных образовательных площадках.

Для работодателей большим преимуществом, а иногда и обязательным требованием является наличие опыта управления проектами. Наиболее востребованная в России сертификация — PMI.

Специалисты, получившие сертификаты, таким образом подтверждают свои знания методологий, специализированного ПО, планирования, контроля изменений, реализации и завершения проекта.

Одно из основных требований к проектному менеджеру – это постоянное развитие и повышение квалификации. Профессионалам такого уровня необходимо регулярно обновлять знания о передовых технологиях, методологиях и постоянно меняющихся бизнес-процессах, чтобы всегда быть готовым к новым вызовам.

Сегодня существуют дополнительные курсы и сертификация по Agile-методологии и ее отдельным фреймворкам, что также является дополнительным преимуществом для кандидатов.

Правильная подготовка к собеседованиям

В случае если вы претендуете на роль проектного менеджера, необходимо правильно подготовиться к собеседованию и продумать все варианты ответов. Потенциальный работодатель хочет максимально конкретно представлять, что вы знаете и умеете, в каких областях у вас был опыт и что именно вы можете дать компании.

Поэтому одним из ключевых будет вопрос о вашем опыте.

Вопросы-кейсы по управлению людьми, взаимодействию с заказчиком, управлению процессами разработки.

Чтобы показать свой опыт и компетенции, перед собеседованием вспомните сложные ситуации из своей практики. Наиболее показательными для потенциального работодателя будут ситуации, когда вам пришлось столкнуться с трудностями, найти эффективное решение, извлечь уроки.

Например, когда неверно был оценен бюджет или срок проекта и вы не уложились в план, когда заказчик в процессе разработки решил сменить курс проекта и потребовал внести в продукт незапланированные изменения, что отразилось на уже закрепленных стоимости и сроках реализации.

Могут также спросить про кейсы, когда вам приходилось управлять людьми из других функциональных команд, которые оказывали влияние на ваш проект. Такие вопросы выявляют навыки организации ресурсов, работы над решением проблем, а также гибкость и умение приоритизировать задачи, убеждать людей, добиваться результата.

Вопросы по методологии разработки и теории проектного управления, стандартам PMBoK, принципам agile.

Здесь проверяются основы знаний об артефактах, идеологии и структуре проектного управления согласно определенной методологии, что важно для быстрого включения в проект.

Вопросы по проектному планированию: как рассчитывается бюджет, сроки, ресурсы, что нужно учитывать.

Какие факторы влекут неверную оценку проекта и ведут к изменениям, из-за которых проект может не быть реализован в рамках плана?Какие основные причины попадания проекта в красную зону (критический выход за рамки срока и бюджета)?

Работодателю важно убедиться, что профессионал, претендующий на роль проектного менеджера, умеет просчитать риски, заранее проработать сценарии планирования, если риск «выстрелит».

Вопросы по оформлению документации по проектному управлению в рамках задач проекта.

В госпроектах бывают требования, связанные с определенными стандартами оформления документации. В коммерческих проектах также бывают свои способы документирования этапов проекта. Им можно научиться, но работодатель не всегда готов учить.

Зачастую требуется опыт использования специализированного ПО для ведения проектов, поэтому задаются вопросы по его знанию.

Вопросы по предметной области проекта, в котором предстоит работать.

Такие вопросы актуальны для специфических областей разработки big data, fintech, blockchain.

Средняя зарплата в Москве и Санкт-Петербурге

В настоящее время проектные менеджеры в крупных компаниях в Санкт-Петербурге могут рассчитывать на заработную плату от 120 до 300 тысяч рублей гросс. Средняя зарплата — около 200 тысяч рублей ежемесячно.

В Москве заработные платы менеджеров проекта чуть выше. Здесь такие специалисты могут претендовать на вознаграждение от 150 до 350 тысяч рублей гросс, и средняя зарплата сейчас находится на уровне 250 тысяч рублей.

Резюмируя

Менеджер проекта сегодня – одна из самых востребованных профессий не только в России, но и во всем мире.

При этом работодатели все чаще хотят видеть максимальное соответствие кандидата предъявляемым требованиям и имеющимся вакансиям.

Рассчитывая на хорошую зарплату, профессионалам нужно продемонстрировать навыки и компетенции, а также пользу, которую они смогут принести реализуемым проектам и компании в целом.

По нашим прогнозам, в ближайшие годы спрос на проектных менеджеров в ИТ сфере будет расти, поэтому у всех, кто планирует делать себе карьеру в этом направлении, есть возможность получить необходимое образование, закончить соответствующие курсы, повышать свою квалификацию и начать искать себе работу мечты.