Все об алиментах на ребенка в 2023 году

Кому в 2023 году положены алименты и как их взыскать, рассказал Никита Андрушкевич — юрист, основатель юридической фирмы «Андрушкевич и партнеры».

По итогам 2021 года задолженность по алиментам составила более 150 млн руб. В связи с этим Правительством РФ приняло закон, согласно которого с 2022 года неплательщики могут получить не только административное, но и уголовное наказание. Данное решение обусловлено необходимостью защиты материнства и детства.

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Минимальный размер алиментов в 2023 году

Минимальный размер алиментов законодательством не предусмотрен. Но есть судебная практика, которая привязывает объем выплат к прожиточному минимуму.

В случае, если алименты будут взыскиваться в твердой денежной сумме в ситуациях, когда отец не имеет дохода, безработный или состоит на бирже труда, суды назначают их в размере одного прожиточного минимума на ребенка. В Москве он составляет 18 770 руб.

Если алименты взыскиваются в процентном соотношении, а затем должник лишается официального заработка и, как и в первом случае, не получает дохода (безработный), то объем выплаты рассчитывают, исходя из средней по России. Сейчас это 70 300 руб., то есть на одного ребенка приходится 17 575 руб.

До какого возраста платят алименты

В 2023 году алименты по-прежнему выплачиваются на ребенка до 18 лет. Они начисляются фиксированно или как определенный процент от заработной платы.

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Как взыскать алименты в твердой денежной сумме в 2023 году

Алименты назначаются в твердой сумме на следующих основаниях:

непостоянный размер заработка;

доход измеряется в материальных ценностях или валюте;

расчет алиментов в качестве процента от дохода нарушает интересы одной из сторон или по каким-то причинам затруднителен.

Фиксированная сумма алиментов определяется судом, при этом ребенку должен быть сохранен привычный уровень обеспечения.

Судебная практика рассматривает материальное положение супругов и наличие особых обстоятельств, уровень прожиточного минимума, принятый в регионе, посещение детьми дополнительных секций, требующих оплаты, и другие факторы.

Как взыскать алименты в процентном соотношении в 2023 году

Согласно ст. 81 СК РФ, если супруги самостоятельно не обратились к нотариусу для подписания соглашения об уплате алиментов, суд рассчитывает их объем на основании размера заработка родителя:

на 1 ребенка — 25%;

на 2 детей — 25-30%;

на 3 и более — до 33%.

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В каком размере взыскиваются алименты

Размер алиментов увеличивается или уменьшается в зависимости от материального положения супругов и жизненных ситуаций.

К последним относится необходимость внесения выплат на других детей, состояние здоровья ребенка и самого плательщика, невысокий доход.

Если у родителя, кроме официального заработка, имеется дополнительный, например, от сдачи в аренду недвижимости, его также учитывают при расчете алиментов.

Индексация алиментов в 2023 году

Индексация алиментов, которые взыскиваются в твердой сумме, пропорциональна повышению прожиточного минимума в регионе, где проживает получатель.

Если такой минимум не установлен, ориентируются на общероссийский. Алименты, назначаемые в процентном соотношении, увеличиваются по мере роста средней зарплаты по РФ.

Как взыскивать алименты с неработающего родителя в 2023 году

Отсутствие доходов не является поводом для отказа выплачивать алименты. Родители вдвоем должны содержать ребенка.

Человек с подтвержденным статусом безработного, который числится на бирже труда, выплачивает процент от пособия или МРОТ.

Если у него нет официального заработка или размер дохода не установлен, алименты определяются в виде фиксированной суммы на основании детского регионального прожиточного минимума, например, 50%.

Конечно, это правило не прописано в законах, но на практике суд часто к нему прибегает. Чтобы взыскать алименты с безработного родителя, второму необходимо подать заявление в суд.

В то же время, если впоследствии у плательщика улучшится материальное положение, изменить объем выплат также можно посредством судебного решения.

Правило работает и в обратном порядке: если родитель, выплачивающий алименты, потерял официальную работу, он может подать запрос на перерасчет в связи с безработицей.

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Алименты с военнослужащего в 2023 году

В ст. 82 Семейного кодекса РФ говорится о том, что алименты должны удерживаться с довольства военнослужащего. С другой стороны, в связи с частичной мобилизацией в стране возникло много спорных ситуаций.

Например, в пп. 3 п. 1 ст. 40 закона № 229-ФЗ говорится о том, что выплаты приостанавливаются в случае участия плательщика в боевых действиях, вооруженном конфликте.

Если ранее отец ребенка работал на предприятии и алименты отчислялись из зарплаты, после его призыва трудовой договор и данные обязательства замораживаются. Выполнять их теперь обязано Минобороны. Правда, отработанной процедуры в этом отношении нет.

Чтобы взыскать алименты с военнослужащего, женщине необходимо самой обратиться к судебным приставам и сделать запрос на удержание средств из дохода отца.

При отказе следует написать жалобу старшему, затем главному судебному приставу или обратиться в суд, после чего должно быть направлено постановление на адрес нового работодателя.

В каких случаях алименты могут быть снижены в 2023 году

Сумма выплат на детей уменьшается в следующих случаях:

ухудшение материального положения плательщика;

родителю присвоена инвалидность;

у ребенка после 16 лет есть собственный источник дохода;

рождение у алиментщика второго и последующих детей.

Если ребенок после 16 лет начинает работать с согласия родителей, последние имеют право уменьшить сумму на его содержание.

Когда у плательщика в новой семье рождается другой ребенок, допустимо уменьшить размер алиментов, чтобы общая выплата не превышала 33% дохода, согласно закону.

Соответственно, если у мужчины есть двое детей от разных женщин, каждый из них будет получать по 16,5% от официального заработка отца, а не 25%, как в случае с одним сыном или дочерью.

Алименты с предпринимателя (ИП) в 2023 году: трудности взыскания

По закону ИП должен выплачивать алименты с чистой прибыли, то есть со средств, которые остается после вычета всех расходов на бизнес.

Основная трудность взыскания и расчетов связана не только с нюансами выбранной предпринимателем системы налогообложения, но и тем фактом, что бизнесмен сам распределяет доходы и предоставляет о них данные.

Поскольку прибыль ИП может быть нерегулярной, в судебной практике часто назначают алименты в твердой сумме. Чтобы взыскать их с предпринимателя, второму родителю придется обратиться в суд.

Соглашение об уплате алиментов

При разводе лучше всего сразу подписать соглашение, в котором будут определены размеры выплат и их периодичность.

Если не удалось прийти к обоюдному решению, придется делать запрос в суд, который будет производить расчеты на основании действующего законодательства.

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