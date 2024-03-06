Как заинтересовать ребёнка программированием: три увлекательных способа

Мая Шкляр, педагог, продюсер курсов по программированию на «Яндекс Учебнике», рассказала, как заинтересовать ребёнка программированием через игры и другие увлекательные занятия.

Многие дети учатся программировать уже в начальной школе. Навык развивает логику, память, креативное мышление. Но как познакомить младшеклассника с технической дисциплиной, чтобы ему не было слишком сложно и скучно?

Игры

Многие игры, обучающие программированию, начинаются с визуального кодинга. Ребёнку не нужно писать код. Он перемещает кубики, а каждый кубик — команда для компьютера. Из них игроку нужно собрать алгоритм движения персонажей на экране. Например, чтобы обезьянка двигалась в нужную сторону и собирала бананы. Или робот доставлял посылки по адресам.



Для некоторых игр даже необязательно уметь читать: в них нет текста, но всё понятно по визуальному ряду. По мере того как ребёнок учится, игровые миры становятся разнообразнее. В них можно знакомиться с популярными языками программирования и задавать команды кодом.

Обучающие игры хороши тем, что не утомляют ребёнка, несмотря на необходимость долгой концентрации внимания. Для детей это способ весело провести время.

Стоит уточнить, что, вопреки стереотипам, девочкам младших классов нравится изучать основы кодинга не меньше, чем мальчикам. Исследователи, которые задавались вопросами гендерных различий в обучении программированию детей в начальной школе, считают, что такие образовательные игры помогают увлечь школьниц техническими дисциплинами.



Если ребёнок не захочет стать программистом, занятия программированием не пройдут даром. Перетаскивая цветные кубики или оперируя простым кодом на «Скретче», ребята тренируют логическое мышление и умение использовать алгоритмы, прокачивают эрудицию и навыки работы с компьютером.

Популярные игровые обучалки:

Scratch — сообщество бесплатного программирования для детей. Пользователи могут создавать игры и анимации в простых интерфейсах. Язык программирования Scratch используют в школах по всему миру, а приложения доступны на многих языках, в том числе на русском. CodeMonkey — популярная платформа с играми, обучающими кодингу. Вместе с милой обезьянкой дети практикуются в реальных языках программирования. Родители могут отслеживать учебный прогресс ребёнка на сайте. Курс по программированию для младшеклассников в «Яндекс Учебнике» поможет сделать первые шаги в IT. Благодаря увлекательным сюжетам уроки проходят не скучно. Minecraft — одна из самых популярных игр среди детей и взрослых. Удивительно, но прохождение сюжета с выживанием и схватка с драконом — не самое интересное, что здесь есть. Многие любят строить свой собственный игровой мир. В игре можно открыть консоль и ввести в строку специальный код, который упростит игру: например, позволит сменить режим игры или зачаровать предмет.

Ещё больше онлайн-игр по программированию можно найти на платформе «Час Кода».

Робототехника

Если ребёнку нравятся конструкторы, объясните ему, что роботов можно собирать из деталей посложнее, а потом программировать их. Тогда они «оживут» и будут выполнять заданные команды. Вероятно, такая история заинтересует ребёнка, и он захочет посмотреть на то, как это устроено в кружке робототехники.

Робототехника, согласно исследованиям, развивает у детей логическое и абстрактное мышление, а также прокачивает мелкую моторику и умение работать в команде.

Есть сложные роботы с богатой системой команд, различными сенсорами и работой со звуком. А есть модели попроще: у них язык программирования беднее. Программировать последних — интересный челлендж. Ведь придётся добиваться целей весьма скромными средствами.

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Где детей учат робототехнике

«Кванториум». Почти в каждом крупном городе есть детский технопарк «Кванториум», где школьники от 7 до 17 лет учатся робототехнике и программированию. Часто в технопарках есть выставки, куда можно зайти и посмотреть на марсоходы, электромобили и другие DIY-механизмы, собранные в местных кружках.

Дети, как правило, легко загораются идеей собрать свою навороченную штуку, которая встанет на пьедестал за стекло. Кстати, в «Кванториуме» можно поучиться и «чистому» программированию в младших классах. Для школьников 8–9 лет набирают группы, где учат делать чат-ботов.



«Инжинириум». В «Инжинириуме» от МГТУ им. Баумана принимают детей от 5 лет. Дошкольники и младшеклассники пробуют собирать механизмы роботов, а ребята постарше знакомятся с программированием микроконтроллеров.

Музей «Экспериментариум». На годовом курсе по робототехнике дошкольники и младшеклассники учатся с нуля собирать и программировать роботов. Бонус: музей занимательных наук увлекает детей наукой и техникой. Кроме научно-технических выставок, здесь регулярно проходят научные квизы, олимпиады и мастер-классы.





Мультфильмы

Дети любят проводить время со смартфоном или планшетом. Уже в младшей школе гаджеты — важная часть жизни ребёнка. При этом он может не задумываться о том, как работают привычные устройства. Предложите ему взглянуть на любимые технологии со стороны разработчика. Для этого можно вместе посмотреть обучающие мультсериалы.

Например, «Почемучка» расскажет, что такое машинные коды, операционная и навигационные системы, клавиатура, файлы, архитектура компьютера и так далее.

В мультсериале «Ник-изобретатель» главный герой создаёт себе роботов-помощников. А ещё есть похожие мультфильмы от «Фиксиков» и «Смешариков».



На YouTube также можно найти бесплатные видеоуроки по программированию для детей. Выполнять задания от учителя, конечно, сложнее, чем играть в приложении. Но авторы видео всё равно выдерживают развлекательный формат.

Например, преподаватель Олег Шпагин учит детей от 8 лет писать игры на «Скретче». А детская школа программирования «Пиксель» показывает пошагово, как написать на «Скретче» мультфильм, игру или бота. А ещё знакомит с Python.

Побеждать драконов и сражаться на турнире роботов в обучающих играх — занимательное занятие. Но попробовать самому создать игровую вселенную, пусть даже на самом простеньком движке — другой уровень. Такие уроки следует предлагать детям, которым уже стало интересно развиваться в программировании.

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Как понять, что ребёнку стоит углубиться в изучение программирования

Если школьник занимается без напоминаний, с воодушевлением рассказывает о том, как он прошёл игру, делится мечтой написать собственное приложение или собрать робота-лунохода, возможно, программирование останется с ним надолго или перерастёт в профессию.

В средних классах или даже в конце начальной школы он сможет попробовать себя в олимпиадах по информатике или робототехнических хакатонах. Обучение IT может открыть ребёнку огромный и интересный мир. Повзрослев, он будет с теплом вспоминать то, как собирал грабли, делая первую игру, или решал с друзьями олимпиадные задачки.

При этом всегда есть вероятность, что школьник сначала заинтересуется программированием, но вскоре больше полюбит играть на фортепиано или ходить на каратэ. Или изначально технические дисциплины не покажутся ему захватывающими. В таком случае родителям не стоит на него давить и заставлять учиться кодингу.

Программирование — не единственная возможность реализовать себя в жизни. Но если вы познакомите ребёнка с азами кодинга и его это заинтересует, то, когда подрастёт, ему будет проще освоить нужные IT-навыки.

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