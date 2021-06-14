7 шагов к организации разработки в IT-компании

Создание программных продуктов – головная боль для многих руководителей. Нужно правильно поставить задачу разработчикам, знать, как их контролировать, всегда иметь возможность оперативно внести изменения или «откатить» релиз, если в продукте нашли критическую ошибку.Генрик Мкртчян — сооснователь и генеральный директор агентства веб-разработки «Кодеры», рассказал, как под ключ организовать процесс разработки в компании: от постановки задач до релиза продукта.
У нас есть два основных принципа:
- Команда делает проекты качественно, в срок и с прибылью для компании;
- Большинство решений, связанных с реализацией проектов, команда принимает самостоятельно, так как основные процессы в компании автоматизированы и прозрачны.
Проект любого масштаба мы разделяем на семь обязательных этапов.
1. Выбираем методологию
От этого зависит состав команды, порядок и даже график работы. Можно выбрать классическую (waterfall) или гибкую (agile).
При классической методологии:
Команда будет работать строго по ТЗ. Результат, который вы получите в итоге, будет ровно таким, каким вы его запланировали в самом начале.
При гибкой методологии:
Команда сможет решать вопросы «на ходу», подстраиваться под рынок и менять требования в моменте. Результат, который вы получите «на выходе», может сильно отличаться от предполагаемого.
Если вам нужно быстро запустить MVP-версию продукта и понять, в каком направлении его развивать – выбирайте гибкую методологию.
2. Определяем роли и состав команды
Решив, по какой методологии вы будете делать проект, легче понять, кого набирать в команду и как делегировать задачи. Определите, какие специалисты нужны под проект. Основную экспертизу держите внутри компании, а «руки» можно подключить и на аутсорс.
Классический отдел разработки состоит из следующих сотрудников:
- менеджер проекта: контролирует рабочий процесс, дедлайны, оптимизирует работу сотрудников;
- архитектор: определяет стек технологий, проектирует общую инфраструктуру проекта, его основные компоненты, модули и сервисы;
- frontend- и backend-разработчик/fullstack-разработчик: первые занимаются визуальной и вычислительной частью проекта, а второй, как универсальный солдат, владеет знаниями разных технологий;
- тестировщик: обеспечивает качество программного продукта с самого начала разработки и до его финальной сдачи;
- тимлид: декомпозирует и делегирует задачи, проводит код-ревью и поддерживает боевой дух команды;
- дизайнер: определяет внешний вид продукта, его интерфейс и юзабилити;
- аналитик: проектирует и оптимизирует процессы, руководит внедрением новых IT-систем и адаптирует систему работы к новым задачам;
- системный администратор: осуществляет бесперебойную работу серверов, настраивает площадки для разработчиков и обеспечивает техническую инфраструктуру.
В некоторых из них нет необходимости, если проект небольшой – например, в архитекторе или аналитике. Главное: берите профессионалов, на которых сможете положиться и которые в состоянии принять решение по специфичным вопросам.
3. Проводим CustDev, собираем требования с клиентов, пишем техническое задание
Опросите конечных пользователей, чтобы выявить их потребности и получить максимально реалистичный прототип продукта. Такое исследование нужно провести «на берегу», до начала рабочих действий по проекту, чтобы конечный продукт был жизнеспособен и чтобы сделать продукт под запрос, а не наоборот.
Уделите внимание техническому заданию. ТЗ – гарант, что вы не потратите время зря, не переплатите и получите нужный результат. Кроме того, оно обеспечивает техническое развитие продукта и поможет:
- оценить задачу по бюджету, срокам и объему человеко-часов;
- упростить сдачу-приемку проекта;
- объяснить специалисту, как устроена работа проекта и какую документацию нужно готовить «на выходе».
4. Обеспечиваем команду техническими инструментами
За настройку технической инфраструктуры отвечает системный администратор. Строить боевую инфраструктуру сразу не обязательно – выполните минимальную часть, чтобы обеспечить команде место для работы.
Настройте:
- репозиторий для кодовой базы проекта;
- общие инструменты организации процесса разработки, если они нужны – например, таск-трекер (Jira, Redmine, Trello и другие);
- рабочее окружение: сервисы и приложения, от которых будет зависеть ваш продукт (например, Swagger для документации API).
Убедитесь, что у всех членов команды имеется доступ к инструментам разработки и рабочему окружению.
Задача сисадмина – предоставить стабильную и актуальную платформу для разработки проекта, настроить боевое окружение и обеспечить его поддержку.
Учитывайте, в каких условиях будет работать продукт. Среда разработки должна быть максимально приближена к боевой.
5. Планируем работу команды
Постройте график реализации проекта, по которому будет работать вся команда. Распишите сроки по каждой задаче и определите финальную дату готовности проекта.
Составляя график, учитывайте сдвиг сроков задач (например, увеличение сроков из-за исправлений ошибок) и продумайте, как одна задача зависит от другой.
Например, нет смысла разрабатывать оформление заказа, пока не разработаешь корзину или каталог. Тестировщик не сможет проверить задачу, пока не положит товар в корзину. Лучше делегировать эту задачу одному человеку, чтобы он делал корзину, а затем оформление.
Здесь же декомпозируйте по задачам техническое задание. Разбейте его на небольшие задачи и распределите трудовые ресурсы так, чтобы каждый сотрудник был полностью загружен задачами.
Постарайтесь избавиться от крупных задач — их сложно оценивать, контролировать, тестировать и запускать в релиз. В таких задачах гораздо чаще встречаются ошибки после релиза в боевую среду. Если задача занимает более 20-человека-часов — декомпозируйте ее на мелкие, иначе она рискует превратиться в «болото».
6. Делегируем задачи, контролируем их выполнение
Делегирование — задача тимлида, который соотносит сложность задачи с уровнем специалистов. Он не отдаст младшему специалисту задачи, которые ему «не по зубам», или обеспечит поддержку, которая позволит ему выполнить задачи правильно.
Убедитесь, что разработчик верно понял задачу. Перед стартом соберите команду вместе и обговорите все этапы работы: каждый должен понимать, что делает команда в целом и какова его роль в этом процессе.
На протяжении всего процесса разработки тимлид помогает членам команды в решении сложных технических вопросов и держит в фокусе общую картину проекта. Он учитывает ее, чтобы принимать решения о последовательности задач и распределении трудовых ресурсов.
Контролируйте сроки — например, можно проводить ежедневные или еженедельные встречи с командой. Это поможет держать руку на пульсе, следить за этапами реализации проекта и вовремя решать возникающие сложности.
Неважно, какую методологию ведения проекта вы выбрали — гибкую или классическую. Следите за сроками: работа над проектом часто превращается в рутину, где легко зациклиться на мелких задачах. Не засыпайте! Отсекайте лишнюю работу, проверяйте задачи и сводите их в единое целое, чтобы адекватно оценить готовность проекта.
7. Выкладываем, тестируем и дорабатываем продукт
Тестирование каждой задачи повышает качество продукта и бережет вас от дефектного релиза с ошибками. Не забудьте про код-ревью — проверку кода, который написал разработчик. Обычно ревью проводит тимлид проекта или кто-то из старших разработчиков. Если возникают спорные моменты, привлекайте автора кода.
Перед выкладкой проведите пусконаладочные работы. Это финальный этап разработки перед запуском: продукт готовят к работе в боевой среде, и команда настраивает боевую инфраструктуру. Не забудьте про системы логирования, резервного копирования и прочие системы выявления сбоев и устранения их последствий.
После этого продукт выкатывается в боевую среду, его финально проверяют тестировщики.
Цифровой продукт нельзя сделать раз и навсегда. Поддерживайте его работу, чтобы он оставался актуальным и полезным для пользователей.
Помните, что завершенных проектов не бывает. Ошибки находят даже после выпуска продукта. Следите за ним даже после успешного выпуска и вовремя исправляйте дефекты.
Чтобы организовать процесс разработки, который будет работать без вашего участия:
- Отталкивайтесь от методологии: она определит, как, в каком составе и в какие сроки вы будете работать;
- Создайте команду специалистов и определите роль каждого: на самостоятельную команду можно положиться, ведь она сама принимает решения;
- Не работайте вслепую: отталкивайтесь от запросов клиентов и создайте понятное, ясное и четкое техническое задание;
- Обеспечьте рабочее пространство: для разработчиков это не только кресло, стол, кофе и печеньки, а репозиторий, технические инструменты и рабочее окружение;
- Составьте график реализации проекта: разбивайте большие задачи на мелкие и следите, чтобы рабочий процесс был логичен, а разработчики не сидели без дела;
- Назначьте ответственного по каждой задаче и контролируйте срок ее выполнения: так вам не придется удивлять разработчиков их «новыми» обязанностями спустя месяц со старта, и вы не затянете процесс даже при гибкой методологии;
Следите за продуктом даже после релиза: в IT-индустрии ни одно решение не будет работать вечно. Обновляйте модули, добавляйте новые технологии и инструменты, чтобы продукт всегда был актуальным.
Фото: Joyseulay / Shutterstock
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