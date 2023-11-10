Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Колонки

Материнский капитал как инвестиция. Как заставить деньги работать на вас?

Колонки
Юлия Обровец
Юлия Обровец

Эксперт по недвижимости и инвестициям

Ангелина Касмынина

Материнский (семейный) капитал — это мера государственной поддержки для семей с детьми. Использовать его можно на установленные в законе цели: улучшение жилищных условий, образование ребенка или пенсию матери.

Экономическая ситуация при этом выглядит так, что откладывать использование материнского капитала нерентабельно, — инфляция растет, обесценивая и без того небольшую сумму. У обладателей сертификата возникает резонный вопрос: как можно не только сохранить, но и приумножить средства государственной поддержки?

Юлия Обровец,  эксперт по недвижимости и инвестициям, юрист по вопросам недвижимости, рассказала, как сделать материнский капитал инвестиционным инструментом — и поделилась личным инвестиционным опытом.

Материнский капитал как инвестиция. Как заставить деньги работать на вас?

 

Куда вложить материнский капитал?

Недвижимость остается самым стабильным вложением вот уже несколько десятков лет.

Но если говорить об инвестициях с участием материнского капитала, при выборе жилья нужно ориентироваться на Федеральный закон N 256-ФЗ, в котором зафиксированы все требования к приобретаемой недвижимости.

Все имущество, участвующее в таких сделках, обязательно проверяется Социальным фондом России на предмет соблюдения условий закона.

Для покупки на средства маткапитала подходят как еще строящиеся квартиры, так и уже готовые: нежилые помещения не рассматриваются.

К жилью на первичном рынке требований немного, ключевой момент — возведение объекта в рамках Федерального закона N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве». Это гарантирует безопасность расчетов для всех сторон сделки. 

Для готового жилья на вторичном рынке требования чуть строже: в этом случае дополнительно оценивается возраст объекта, его фактическое состояние, степень износа и бытовые условия.

Такая недвижимость реже рассматривается в качестве инвестиционной — в первую очередь потому, что растет в цене гораздо медленнее первичного рынка.

Второй нюанс — сроки перечисления материнского капитала колеблются от 10 до 15 рабочих дней, физические лица не всегда готовы ждать зачисления.

Еще один ключевой критерий выбора — ликвидность объекта. Чтобы сохранить и приумножить капитал, вложенный в недвижимость, необходимо учитывать триггеры роста цены:

  • локацию, 
  • транспортную и социальную инфраструктуру, 
  • план развития района/населенного пункта.

По моему опыту, максимальную доходность при инвестировании показывают квартиры в новостройках, в частности студии, апартаменты (здесь не получится использовать маткапитал) и однокомнатные.

При этом не обязательно привязываться к месту проживания, объект можно приобрести в любом из перспективных регионов с благоприятным инвестиционным климатом.

По теме: Дети поколения Альфа: что нужно знать о них маркетологам?

 

Популярные стратегии инвестирования с использованием материнского капитала

Перед выбором объекта для инвестирования важно определиться с целями и стратегией вложения средств. Только с учетом всех факторов можно принять верное решение.

Есть несколько сценариев покупки недвижимости с использованием средств маткапитала и дешевых ипотечных денег, расскажу о самых востребованных из них.

  • Покупка с последующей перепродажей. Эта стратегия предполагает вход в инвестиционный проект на как можно более раннем этапе, в идеале — на старте строительства.  Рационально использовать для покупки ипотечные программы с господдержкой, сейчас еще есть предложения, доступные для всех категорий граждан. Материнский капитал может быть внесен в качестве первого взноса либо им можно погасить часть долга по жилищному кредиту. После ввода дома в эксплуатацию из проекта можно выходить, перепродавая квартиру. Объект, купленный на стадии строительства, на момент сдачи может прибавить около 30 процентов к начальной стоимости. Точный прирост зависит от многочисленных характеристик объекта.
  • Долгосрочное инвестирование. Стратегия, направленная на сохранение и капитала, и квадратных метров. Аналогично предыдущей ситуации, целесообразно использовать льготные программы кредитования и материнский капитал. Ключевое отличие — момент выхода из инвестиции, в этом случае недвижимость остается активом и переходит на самоокупаемость за счет аренды. Сразу после сдачи дома квартира сдается в наем по цене, превышающей размер ежемесячного платежа по ипотеке. Фактически в этом случае ипотечный кредит оплачивает арендатор. Очень важно перед покупкой оценить недвижимость именно с позиции востребованности для будущей аренды.

Поделюсь историей клиента, который приобрел квартиру ребенку «на будущее» в Краснодаре.

Стоимость жилья уже с комплексным ремонтом от застройщика составила 5 млн рублей, первый взнос был сделан материнским капиталом. Ежемесячный платеж по ипотеке — 23 тыс. рублей, а сдать такое жилье сразу после сдачи дома можно будет за сумму около 30 тыс. рублей.

Таким образом, квартира сможет с момента ввода в эксплуатацию не только «оплачивать»  себя самостоятельно, но и приносить небольшой пассивный доход.

Кроме стандартной ипотеки с господдержкой, можно использовать еще один интересный вариант дешевого ипотечного кредита. Такую схему можно использовать даже для вторичного жилья.

Банки предлагают разнообразные инструменты для снижения ставки: это может быть скидка для зарплатных клиентов, за электронную регистрацию сделки либо платная услуга по снижению процента по кредиту.

По теме: Жизнь напоказ: что происходит с детьми, чьи родители делятся их жизнью в соцсетях

 

Продажа объекта, купленного с использованием материнского капитала

Существует мнение, что продать объект, купленный за материнский капитал, сложно или даже невозможно — это стопроцентный миф.

Да, было время, когда сначала необходимо было погасить ипотеку, выделить доли всем членам семьи и только потом продавать квартиру. Сейчас ситуация в корне иная, такой объект можно продать без существенных сложностей. 

Практикуются два варианта продажи квартиры, купленной с использованием маткапитала: сделка с действующей ипотекой и без нее. В зависимости от наличия кредита будет несколько меняться алгоритм действий продавца.

При продаже ипотечной квартиры потребуется получить согласие от банка, составить нотариальное обязательство о выделении долей и получить добро на сделку от органов опеки.

В случае, если кредитных обязательств по объекту нет, то пункт с получением разрешения от банка отпадает. 

Полный перечень документов в разных регионах может различаться, перед сделкой необходимо узнать точную информацию в профильных организациях либо работать с грамотным специалистом по недвижимости.

В целом, процесс получения этих документов отработан и не вызывает сложностей. 

По теме: Зачем бизнесу делать заведение kids-friendly

 

Подытожим

Материнский капитал дешевеет и обесценивается, несмотря на ежегодную индексацию. Быстрый темп роста цен на жилье и высокая инфляция с каждым годом уменьшают долю стоимости недвижимости, которую можно оплатить за счет маткапитала.

Кроме того, ужесточаются условия по ипотеке: увеличиваются процентные ставки, повышается размер минимального первоначального взноса. 

При этом осенью 2023 года пока еще можно выгодно инвестировать в квадратные метры с помощью средств материнского капитала.

Стоит воспользоваться возможностью обеспечить будущее детей путем грамотного вложения средств.

Все игроки FinTech России — по ссылке

 

Фото на обложке: pogonici/Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Российские школьники победили на Международной олимпиаде по информатике в Венгрии
  2. 2 Дети поколения Альфа: что нужно знать о них маркетологам?
  3. 3 Лето с пользой: подборка IT и бизнес-лагерей для детей и подростков
  4. 4 Зачем бизнесу делать заведение kids-friendly
  5. 5 Российские школьники победили на международной олимпиаде по химии в Казахстане
FinTech Map
Все игроки FinTech России на одной карте
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

10 ноября 2023

Поиск инновационных компаний в сферах Fintech | BankTech | InvestTech

12 ноября 2023

Студенческий агротех-акселератор

12 ноября 2023

Экологические премии Правительства Москвы

14 ноября 2023

FranchCamp

14 ноября 2023

Отбор прорывных ИТ-решений для бизнеса

Все ВОЗМОЖНОСТИ