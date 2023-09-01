Дети поколения Альфа: что нужно знать о них маркетологам?

Алена Алимкина, директор по маркетинговым коммуникациям Completo, рассказала о нарастающем социальном тренде в маркетинге и рекламе — поколении Альфа: кто это такие, зачем и как с ними взаимодействовать маркетологам и брендам.

Предыстория — теория поколений

«Теорию поколений» создали Уильям Штраус и Нил Хау, она призвана помочь нам лучше понимать друг друга.

Проблема отцов и детей — вне времени. Люди одного поколения понимают друг друга лучше, чем своих отцов и детей, и в этом нет ничего критичного. Никто не «лучше» и не «хуже», просто все мы разные. И это надо учитывать в общении.

По годам рождения ближайшие поколения делятся так:

поколение Х — 1967-1984 гг.

поколение Y (миллениалы) — 1984-2000 гг.

поколение Z (зумеры) — 2000-2010 гг.

поколение Αα (альфа) — дети, рожденные с 2011 г.

Детально останавливаться на описании каждого поколения я не буду: сейчас нам в первую очередь интересны альфа-дети.

Альфа-дети: кто это?

Первая в истории поколений группа, с младенчества окруженная цифровым влиянием: разнообразными гаджетами, «умными» игрушками, персональными приложениями, и они не знают, как может быть иначе.

По данным исследователей Университета Айовы, 90% современных детей к 2 годам умеют пользоваться планшетом на базовом уровне, около 80% двухлеток уже активно играют в игры на смартфонах и планшетах. У каждого пятого малютки в возрасте 3-4 лет есть личный планшет.

Преимущественно Альфа используют технику для игр, просмотра смешных видео и мультфильмов. Причем контент они выбирают самостоятельно.

Альфа растут в мире, где есть ИИ, они активно пользуются соцсетями, потребляют digital-контент. И то, что нам когда-то казалось фантастикой, для них — реальность.

Уже к 2024 году численность Альфа-поколения во всем мире достигнет 2,2 млрд.

Читайте по теме: Поколение Альфа: чем оно отличается от зумеров и что о нем стоит знать брендам

Другая важная особенность Альф — они заточены на супербыстрое считывание и быстрое переключение между предметами интереса, сокращение концентрации внимания. Период концентрации внимания у современных детей сильно снижен: они удерживают внимание на чем-то одном только 8 секунд.

Альфы очень быстро прогоняют информацию через себя и проводят ее детальный анализ. Они осведомлены и компетентны во многих вопросах, не подвластных детскому восприятию еще 10 лет назад.

Но есть и обратная сторона: в нескончаемом потоке информации Альфа-детям тяжело дается удерживать в голове получаемые сведения. Иногда бывает так, что они не могут запомнить даже свой домашний адрес.

Этим поколение Альфа кардинально отличается от предшественников: им важно не запоминать адреса, даты или имена, а знать, с помощью какого источника лучше найти нужные сведения, как их классифицировать и применить в дальнейшем.

Иными словами, коммуницировать с нынешними детьми непросто. Но это очень многообещающее поколение, которое, вполне возможно, будет двигать наш мир вперед.

К чему я веду? К тому, что бренды уже определили для себя этот тренд, увидели в поколении Альфа своих будущих клиентов. И я не о тех, чей бизнес заточен под аудиторию детей и родителей. Пока рынок относительно спокоен, число PR-кампаний, направленных на детей, невелико, и у вас есть хорошая возможность достойно выделиться на рынке.

Как вырастить Альфа-аудиторию заботливо и экологично — 3 правила

Аудитория Альфа-детей огромная, энергичная, доверчивая, при этом они очень быстро распознают фальшь в коммерческих постах «взрослых» блогеров. Сейчас то время, когда у брендов есть возможность в буквальном смысле вырастить свою аудиторию. Для этого рекомендую придерживаться простых правил.

Несите пользу

Придумайте, какую глобальную пользу ваш бренд может принести подрастающему поколению. Какая миссия у вашей компании? Какими знаниями вы можете поделиться? Что интересного дать детям? Какие навыки будут полезны подрастающим Альфа? Побрейнштормив, вы сможете нащупать ту уникальную идею, которая ляжет в основу стратегии взаимодействия с Альфа-детьми.

Будьте искренними

Помните, я говорила, что дети поколения Альфа считывают информацию всего за 8 секунд, быстро анализируют и делают выводы? Не пытайтесь их обмануть, делайте качественный заботливый контент.

Конечно, бизнес — это про получение прибыли в первую очередь, но не забывайте: «выращивание» аудитории бренда — стратегия с сильно отложенным спросом, в то время как хейт от более взрослой аудитории и родителей вы можете «словить» уже сейчас.

Human to human

Придерживайтесь стратегии Human to human (от человека к человеку). Думайте о том, что интересно поколению Альфа, берите их предпочтения и индивидуальные особенности за основу своей контент-стратегии.

Читайте также:

Зачем бизнесу делать заведение kids-friendly

Жизнь напоказ: что происходит с детьми, чьи родители делятся их жизнью в соцсетях

Примеры взаимодействия с Альфа-детьми

Какую бы миссию, ценности бренда вы не решили транслировать, важно продумать способы их донесения до поколения Альфа с учетом его специфики и особенностей. Ниже приведу несколько примеров, как это можно сделать.

Если вы выделяете для своего бренда миссию просвещения и образования

Вы можете организовать бесплатные офлайн-мероприятия для детей по обучению их какому-то узкому навыку. Но это работало с Зетами, а с Альфа-детьми подход нужно диджитализировать.

Те же мероприятия можно организовать в онлайн-формате, провести вебинар для юных зрителей, организовать интерактивную игру, квиз, разыграть какие-то призы и т. д. Поле для креатива широкое.

Лучший, на мой взгляд, вариант взаимодействия с Альфа — игра. Настольная, карточная, в приложении, на сайте, где угодно, главное, чтобы она увлекала детей, несла пользу и транслировала ценности вашего бренда.

В качестве примера рассмотрим карточную игру «Финомика» от pro.finansy. Компания «ПроФинансы» занимается продажей обучающих курсов для взрослых по инвестированию и личным финансам.

Глобальная миссия компании — повышение финансовой грамотности населения, и в рамках реализации этой миссии родилась игра «Финомика». Это карточная игра для детей примерно от 6 лет, призванная познакомить их с миром финансов. В формате игры ребенок учится копить, ставить цели и достигать их.

Для бренда формат домашней настолки или карточной игры удобен: вам не нужно организовывать ивенты, ежемесячно планировать бюджет и активности, нужно один раз придумать креативный продукт для подрастающего поколения и качественно его дистрибутировать.

Удобен такой формат и для родителей: игру легко взять с собой, она поможет занять детей и не просто развлечет их, а научит чему-то новому.

Все в выигрыше, ваш бренд нативно присутствует в поле зрения поколения Альфа, качает лояльность аудитории. Родители получают качественное времяпрепровождение и практически применимые знания своих детей.

Если вы решили привлечь внимание юного поколения к вашей сфере

Раньше детей возили на экскурсии по производствам, предприятиям, устраивали дни открытых дверей. Сейчас тренд Альфа диктует нам апгрейд подобного подхода: как альтернативу экскурсиям новому поколению вы можете предложить анимационный рассказ, мультфильм, подкаст, аудиосказку с легким объяснением основ и сложных терминов веселыми персонажами.

В качестве примера могу привести недавно опубликованную книгу «Как работает реклама». Сфера маркетинга и рекламы полна сложных определений и терминов: как объяснить ребенку, чем занимается мама-маркетолог или папа — фуд-стилист?

Таким вопросом задались действующие деятели рекламной индустрии Александр Салангин и Наталья Смелова и написали книгу для детей, в которой через забавную и познавательную историю пингвиненка Антоши и лисенка Бука рассказывают поколению Альфа все о рекламе, маркетинге и связанных с ними профессиях.

Формат книги универсален, подойдет любому типу компаний и брендов, при этом требует сильно меньше затрат, нежели создание анимационных роликов и мультперсонажей.

Не игнорируйте изменения рынка, идите в ногу со временем

Прогресс неминуем, глобальные трансформации индустрии ускоряются, вы не успеете оглянуться, как поколение Альфа вырастет и НЕ станет вашим клиентом.

Только те, кто используют ИИ и постоянно совершенствуют подход к работе, существенно сокращают дистанцию между брендом и новым поколением.

Так, с появлением ChatGPT Детская редакция «Тинькофф журнала» запустила проект «Нейросказки» и регулярно публикует детские сказки, написанные с помощью искусственного интеллекта. «Нейросказки» — пример того, как с минимальными усилиями генерить нетривиальный вовлекающий контент для детей и их родителей.

Что делать?

Не игнорируйте изменения рынка и социальные тренды. Дети Альфа — цифровые ниндзя, и готовы вы или нет, они придут.

Сегодня альфа-дети, а завтра ключевая ЦА бизнеса, и у вас есть только 8 секунд на то, чтобы ее зацепить.

Брендов, осознавших важность взаимодействие с поколением Альфа, понимающих его особенности, еще не так много, а значит, у вас еще есть время, чтобы выделиться.

Какие бы инновации вы ни внедряли, помните, что Альфа уже ожидают большего.

Не относитесь к играм просто как к развлечению — это основа творческого самовыражения Альфа.

«Ускоряйся или умри» — таков тренд поколения Альфа.

Фото на обложке: Shutterstock / George Rudy

Иллюстрации предоставлены автором.