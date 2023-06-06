Зачем бизнесу делать заведение kids-friendly

В 2017 году из-за распространения энтеровирусной инфекции в Тюменской области ввели запрет на посещение детьми любых развлекательных центров. А значит, родители были вынуждены брать их с собой. Боулинг-рестораны Артема Рахмеева тогда работали только для взрослых — и не имели права пускать детей.

Быть friendly не только к детям, но и к родителям

Индустрия детских развлечение сейчас в тренде. В любом ТРК есть детские кафе, зоны с игровыми автоматами, горками и качелями. Это прибыльный бизнес, но при этом он не всегда «дружелюбно» выстроен по отношению ко взрослым. Я говорю о комфорте родителей в таких заведениях.

К примеру, отец приводит ребенка в игровую зону или детское кафе: малыш в восторге, а папе тягостна вся эта «мимимишная» атмосфера. На экране — мультики. В меню — преимущественно детская еда и напитки. Хочется побыстрее провести время с ребенком, поставить галочку, что ты «хороший отец», и уйти отсюда.

Читайте также: 21 бизнес-урок, которому предприниматели научились у детей

Я знаю множество закрывшихся детских ресторанов, которые не смогли конкурировать с заведениями, ориентированными в равной мере и на взрослых, и на детей.

Изначально мы строили «взрослые заведения», где можно поиграть в боулинг, послушать хороший джаз или юмор 18+ в стиле stand up.

Но когда заметили тенденцию на семейный отдых, концепцию пришлось корректировать.

Что мы сделали?

Расширили в меню ассортимент для детей

Детское меню — это не эксклюзив, а гигиенический минимум любого заведения. Без него в принципе не обойтись в семейном ресторане. Для меня главное — вкусная еда, а детская она или взрослая — без разницы.

Просто стоит помнить, что если у вас не будет пресловутой картошки фри или бургеров, юный привереда может увести родителей туда, где их подают.

А еще можете познакомить детей с RB Young — там мы пишем о предпринимательстве, технологиях, образовании и карьере для тех, кому от 0 до 24 лет

Привлекли аниматоров

Эта идея появилась, когда гости чаще стали приходить с детьми. Без вовлечения в игру ребенок быстро начинает скучать и мешать родителям отдыхать. Команде сложно обслуживать взрослых и управлять детским хаосом.

Так появились наши спасители — аниматоры.

Они всегда в ярких костюмах, с мыльными пузырями, воздушными шариками и прочим детским реквизитом. Развлекают ребят, общаются, помогают бросать шары. В общем делают так, чтобы родители могли спокойно отдыхать.

Закупили детскую обувь и шары

К нам в боулинг приходят с разновозрастными детишками. И малыши частенько тоже хотят играть. Не во всех заведениях могут предложить маленький размер обуви, а в тех же бахилах находиться небезопасно. Чтобы к нам возвращались семьями, решили закупить ботинки для боулинга от 23 размера, рассчитанные на детей от четырех лет.

Они пользуются высоким спросом, особенно по выходным.

По этой же причине обзавелись специальными детскими облегченными шарами с отверстиями для пяти пальчиков. Тоже очень удобно и безопасно.

Организовали регулярные мастер-классы

Поиграли в боулинг, поели. Как еще завладеть вниманием юных гостей? Мы решили проводить тематические мастер-классы.

Например:

раскрашивание кеглей,

обучение игре в боулинг,

хендмейд.

Особенно популярны такие мероприятия в период школьных каникул или при проведении дней рождений.

Отдельная детская комната: польза или вред?

Детская зона во взрослом заведении — известная история. Для большинства бизнес-концепций — это оправданная необходимость. Но не в нашем случае. Объясню, почему.

Родители приходят развлечься, расслабиться. Если ребенка поместить в детскую игровую, рано или поздно ему там наскучит, и он будет искать новые впечатления. Родители тем временем теряют бдительность (ведь чадо вроде бы занято) и не следят за детьми.

В нашем случае такая безответственность чревата несчастными случаями. К примеру, ребенку интересно посмотреть, как убираются кегли. Он выходит на дорожку, которая обработана специальным маслом. За считанные секунды ребенок может поскользнуться и разбить лоб.

Однажды так девочку увезли на скорой. Семь раз подходили к маме с просьбой следить за дочкой, которая носилась, как угорелая. В итоге ребенок упал и рассек лоб.

Бывали случаи, когда ловили детей прямо у пинсеттера. Это автоматизированное устройство, которое устанавливает кегли в исходное положение и возвращает шары в начало дорожки. Понятно, что ребята любознательные, им интересно, как все устроено. Но механизму без разницы, что забирать: шар, кегли или голову ребенка. Безответственность родителей иногда очень пугает.

Бизнес часто лоялен к детям и взрослым, но не всегда ориентирован на подростков

Есть такой нюанс: в заведении устраивают комфортную среду для маленьких гостей (до 5-8 лет), забывая при этом про подростковую аудиторию. Ребятам 12–15 лет нет места ни на детских площадках, ни в детских центрах.

Мне всегда искренне жаль тинейджеров. Мой бизнес, в отличие от большинства других, friendly к старшим детям тоже. Наша концепция в большей степени подразумевает работу с аудиторией 8+. Да, малыши тоже играют. Но быстрее устают и теряют интерес к боулингу.

Читайте по теме: Зачем бизнес вкладывается в развитие подростков? Мнения предпринимателей и экспертов

А вот подростки готовы рубиться до последнего. Они более азартны и выносливы. Они кайфуют, что пришли во взрослое заведение, и к ним относятся, как к большим. По этой причине у нас ежемесячно отмечается больше тысячи дней рождений.

Заведениям другого формата я бы тоже рекомендовал не отсекать подростковую аудиторию. Им многого не надо. Достаточно сделать игровую зону по возрасту:

современные настольные игры,

PlayStation,

чай со сладостями.

Этого минимума достаточно, чтобы завоевать внимание молодых людей.

Подбирайте людей, которые любят других людей

Команда — это основа бизнеса. Вы можете в лепешку разбиться, доводя до совершенства пространство kids-friendly. Но, если сотрудник считает, что платит родитель, а значит он — ключевая фигура, бизнес обречен на провал.

Мне не стоило труда сформировать команду, которая разделяет принципы дружелюбности и уважения к маленьким гостям. Вообще к гостям любого возраста.

Главное просто любить людей.

Я нанимаю персонал, который разделяет эту философию.

Тогда не приходится отдельно обучать команду общению с детьми разных возрастов.

Резюме

Чтобы стать kids-friendly, нужно в первую очередь для взрослых тоже быть «френдли», чтобы родителям было приятно находиться в вашем заведении.

Нельзя ориентировать бизнес только на взрослых, даже если у вас не детское заведение.

Kids-friendly делает вас клиентоориентированным, увеличивает чек, добавляет значимости в глазах общественности.

Чтобы сделать пространство, дружелюбное к детям, не нужно каких-то гигантских затрат или сложных концепций. Достаточно базового минимума: детское меню, аниматор, проведение дней рождений и мастер-классов, адаптированное пространство (табуретка в туалете, детский стул в ресторане, предметы для детей, как например, шары, обувь).

Главное — доброжелательность команды к маленьким гостям.

Важно понимать, что создание kids-friendly заведения — это не только бизнес-стратегия, но и ответственность перед маленькими гостями и их родителями. Поэтому необходимо серьезно отнестись к этому вопросу и создать уютное и безопасное пространство для посетителей любого возраста.

Иллюстрации и фото на обложке предоставлены автором