Жизнь напоказ: что происходит с детьми, чьи родители делятся их жизнью в соцсетях

Детство старших поколений хранится в фотоальбомах и на видеокассетах — и скрыто от посторонних глаз. Но современным детям не так повезло: за их воспитанием и взрослением наблюдают сотни и даже тысячи онлайн-пользователей. И по мере взросления они сталкиваются с последствиями этого «цифрового следа».

Мать 24-летней Кайми Барретт публиковала подробности жизни своей дочери в Facebook*. Она делилась фотографиями ее купания, рассказывала о ее болезни, а также о том, что ее усыновили и как пьяный водитель врезался в ее машину. Это доставило Барретт немало проблем, и теперь она активно выступает за конфиденциальность детей в интернете.

Однако когда Барретт впервые зарегистрировалась в Twitter в подростковом возрасте, она последовала примеру матери: жаловалась на братьев и сестер и подробно рассказывала о своих проблемах со здоровьем. По ее словам, на проблему указала ее аудитория, состоящая из молодых пользователей.

Современные подростки также боятся делиться слишком многим. Стивен Балкам, CEO Института семейной безопасности в интернете (Family Online Safety Institute), утверждает, что даже маленькие дети могут испытывать «цифровое взросление» и связанный с ним дискомфорт.

«Мы видели очень зрелых детей в возрасте 10-12 лет, которые говорят своим родителям: “Мама, о чем ты только думала?”», — рассказывает Балкам.

Родители регулярно рассказывают сотням и даже тысячам подписчиков о том, с каким проблемами сталкиваются при смене подгузников, как приучают малышей к горшку и как проходит первая менструация дочерей. Никаких правил на этот счет нет.

Соцсети борются только с неприемлемым контентом, содержащим физическое насилие над несовершеннолетними, детскую наготу, пренебрежение родительскими обязанностями, угрозы и тому подобное. Однако дети, чья жизнь тщательно задокументирована в интернете, считают: вредить могут даже те публикации, которые не содержат насилия.

Родителям может быть трудно отказаться от этого. Их труд редко замечают и оценивают по достоинству, а просмотры, лайки и комментарии предлагают форму положительного подкрепления.

Но лайки и комментарии — это одно, а деньги — совсем другое. Семьи, которые делятся своей жизнью на YouTube и в TikTok, могут собирать большую аудиторию, зарабатывать на спонсорстве и рекламе.

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Для некоторых молодых родителей это недопустимо. Так, 34-летняя Кристина из Лос-Анджелеса, которая попросила называть ее только по имени в целях конфиденциальности, выложила лишь несколько фотографий своей дочери и на всех из них закрыла ее лицо.

«Мы не хотели публиковать ее фотографии, потому что она не может дать на это согласие», — сказала Кристина. Многие другие взрослые не уважают это решение: «Кто-то намекал, что с моей дочерью что-то не так, потому что я не делюсь ее фотографиями».

Тем не менее у каждого прохожего и у каждого родителя на праздновании дня рождения есть свой смартфон и возможность сознательно или неосознанно нарушить границы семьи Кристины. По ее словам, ей приходилось просить друзей и членов семьи удалить опубликованные снимки ее дочери.

Барретт утверждает, что по-прежнему ощущает последствия «цифрового следа», созданного ее матерью. Когда Барретт было 12 лет, за ней до дома следовал мужчина, который, по ее мнению, узнал ее из интернета. Позже одноклассники дразнили ее, используя интимные подробности ее жизни, и в итоге она ушла из старшей школы.

Сейчас Барретт не общается с матерью и даже с другими людьми ведет себя закрыто. «Я боюсь рассказать что-то друзьям и жениху, потому что в глубине души постоянно думаю: “Будет ли это использовано против меня в интернете?”», — говорит она.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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