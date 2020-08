«Программирование — это не математика, а язык». Какие заблуждения мешают школьникам учиться

Гуманитарию не место среди программистов

80 лет назад программирование было уделом хардкорных математиков. Инженеры работали на Assembler, вбивая в текстовую строку невозможные для понимания символы. Затем появились персональные компьютеры, но языки программирования еще требовали от разработчиков понимания решения математических задач. Например, языки C++ и Haskell до сих пор отталкивают от себя гуманитариев, но используются в тысячах компаний.

Спустя годы интерес к профессии вырос, как и востребовательность разработчиков на рынке труда. Для появления большего количества специалистов путь в профессию сделали проще. Так в 90-е были созданы удобные языки программирования, которые ничуть не уступали «хардкорным». Сегодня ребенку-гуманитарию под силу изучить азы Python или JavaScript, а затем создать собственную игру, приложение или сайт. К тому же знание основ программирования поможет и в других IT-специальностях. Понимание технологий разработки важны в работе Project и Product менеджеров. Даже если ребенок не захочет начать карьеру программиста, то всегда сможет войти в смежную отрасль.

«Единственное, что остановит изучение — потеря мотивации. Совершенно не важно, любит ли школьник математику. Мы учим язык и решаем логические задачи, а не складываем цифры. Главный критерий успеха в обучении — ребенку должно нравится программировать. У нас занимаются множество талантливых детей, ненавидящих уравнения, но создающих крутые игры на Python. Главная задача на старте обучения — заинтересовать. В программировании, как в спорте — мы не бросаем все физические упражнения, если нам не понравился футбол», — комментирует преподаватель курса проектной информатики и Python в Kodland Александр Ватолин.

Уроки информатики научат всему важному

Информатика закрепилась в учебной программе еще во времена СССР. Сейчас российские школы могут похвастаться бесплатным обучением программированию перед западными коллегами. Например, в США уроки информатики не включены в обязательную образовательную программу. На 2019 год только в 34 штатах из 51 включена обязательная программа Computer Science.

К сожалению, пользы от бесплатных занятий в наших школах немного. Уроки информатики почти не менялись со времен обучения наших пап и мам. За партой сегодня изучают устаревшие языки программирования Basic и Pascal. Занятия дают представления об элементарной логике построения кода, но без практического эффекта. Дети не смогут использовать полученные знания в работе. Чтобы научиться программировать, ребенку придется взять обучение в свои руки, найти частную школу или педагога.

Отдельные счастливчики изучают на уроках информатики базовые инструменты ПК. Дети учатся работе в Word, Excel и даже создают презентации. Такие знания даже полезнее прописывания кода в Pascal.

Не стоит винить учителей, ожидая слишком многого от уроков информатики. Средняя зарплата педагога в школе 20-40 тысяч рублей, тогда как должность junior-программиста оценивается в 50-70 тысяч. Знания о программировании возможно найти в учебниках, курсах, видеоуроках, университетах и частных школах, но, увы, не на уроках информатики.

Для создания игр и сайтов нужно учиться десятки лет

Создание ААА-игр требуют дорогостоящие инвестиции, требующие команды разработчиков. Например, над созданием The Last of Us 2 работали 2300 человек! Но популярные даже не в среде геймеров Counter-Strike и Dota изначально были созданы меньше, чем за год парой человек. Другой пример — популярная Minecraft вышла в свет благодаря одному Маркусу Перссону. На релизную версию любимой подростками игры программист потратил около года. Среди талантливых подростков также появляются разработчики игр. Никита Пашинский создал простую аркадную стрелялку Samoletik и заработал 4 тысячи долларов. Неплохо для парня 14 лет!

Создание популярных сайтов — не исключение. Концепция Facebook придумана Марком Цукербергом в университете. За одну ночь сегодняшний миллиардер создал черновую версию социальной сети для студентов, получившую название Facemash. Позже стартап перерос сами знаете во что.

Дрю Хьюстон создал концепцию файлообменника Dropbox пока ехал в автобусе. Спроектировав первую версию платформы за несколько дней, разработчик нашел напарника и прошел отбор в Y Combinator. Сейчас состояние Хьюстона превышает миллиард долларов.

Сегодняшние технологии, открытые библиотеки, бесплатные ресурсы дают возможность создавать проекты быстро. Возможно, ребенок и не подарит миру новый Facebook после года обучения, но вполне сможет создать небольшую игру или сайт.

«В прошлом году мы создали социальную сеть для подростков — Хаб. Ребята добавляют в ленту созданные игры, сайты, платформы. Быстрый «осязаемый» результат здорово мотивирует учеников продолжать заниматься. Это не погоня за абстрактной целью «стать крутым разработчиком», а возможность уже делиться собственными проектами. Это мотивирует ребят заниматься усерднее и прогоняет мысли о невозможности что-либо создать», — комментирует преподаватель курса Python школы Kodland Александр Хархота

Это слишком дорого

Для старта программирования ребенку не потребуется ничего, кроме дешевого ПК. Основной инструмент работы — «Блокнот», установленный в любой системе. Однако аскетов, пишущих код в блокноте, сегодня немного. Дело не в функциональности, а удобстве — строка кода везде одна. Сегодня существуют десятки бесплатных и удобных аналогов для программирования. Наши Python-ученики пишут на PyCharm, Sublime Text, Notepad++, занятия по Unity проходят с Visual Studio Code. Как и блокнот, приложения не требовательны к системе, а базовый функционал бесплатен.

Другое дело — работа с графикой. По непонятной причине в головах у большинства родителей инструменты программиста — это 3d Max и Photoshop. Программы действительно требовательны к ПК и стоят недешево, но не имеют отношения к программированию.

«Часто в голливудском кино создание кода или хакерский взлом выглядят эффектно. На мониторе программиста мелькают различные визуальные эффекты, объекты и прочее. Однако на деле мы работаем со обычными символами, которые редко нагружают систему», — комментирует преподаватель курса Python школы Kodland Илья Лукин.

Сегодня также существуют платное ПО, облегчающее создание игр, мультфильмов и приложений. Большая часть программ относительно недороги. Например, постоянный доступ Game Maker Studio обойдется в 100-200 долларов, но возможностей инструмента хватит для создания полноценной игры. Первая сборка Risk of Rain была разработана парой программистов через программу. Позже игра была доработана, получила 30 тысяч долларов через Kickstarter и продана тиражом в 3 миллиона копий.

А вот на что действительно лучше потратить деньги — обучение. Несмотря на обилие источников в открытом доступе, далеко не каждый ребенок становится программистом. Дети теряют интерес к занятиям, сталкиваясь с постоянными проблемами. Ошибки в коде и неудачные попытки создать что-то работающее сбивают мотивацию стать разработчиком. На помощь приходят школы программирования с опытными педагогами и проверенной образовательной программой. Однако, вопреки частому мнению, задача грамотного преподавателя не попытаться накачать ученика знаниями, а увлечь занятиями. Это под силу не только школам и частным репетиторам, но и самим родителям. Для этого прежде всего нужно понять, чем занимается ребенок.

Избавляемся от мифов:

Гуманитариев в программировании сегодня не меньше, чем математиков. Любовь к точным наукам не влияет на успех в написании кода, создании игр, приложений и прочего; Уроки информатики в большинстве школ не способны дать практических знаний для серьезных занятий программированием. Часто устаревшая образовательная программа только отталкивает детей от увлечения стать разработчиком; Создать игры или сайты в одиночку возможно даже спустя полгода обучения. Важно подкреплять теорию практикой. Навряд ли ребенок сразу сумеет презентовать новый Facebook или затмит в сторах Angry Birds, но получит уверенность в своих силах; Обучиться самостоятельно программированию возможно. Тяжелее — поддерживать мотивацию ребенка. Главная задача на старте — увлечь занятием, а не «запихнуть» лишний учебник в голову; Программирование не слишком затратное дело. Большинство денег может уйти на вспомогательные инструменты. Однако большинство программистов используют бесплатные программы для создания даже самых сложных проектов.

