С++ с младших классов: зачем учить школьников программированию

Спрос на ИТ-специалистов постоянно растет. Например, в России потребность в них оценивается примерно в миллион человек. В 2020 году в одной только Москве каждая пятая вакансия на рынке труда открыта в направлении информатизации. Скорость развития индустрии цифровых технологий делает выпускников ИТ-специальностей востребованными даже в кризис. А некоторые крупные компании готовы брать на стажировку подростков.

Чем раньше, тем лучше

Уже сегодня многие продвинутые учителя информатики в разных школах России (в основном специализированных, математических) переходят на изучение более современных языков программирования, таких как Python, С, С++. А сам предмет начинается уже с 1-2 класса.

Казалось бы, зачем младшеклассникам такой сложный предмет? Но программа выстроена так, что на начальных этапах дети проходят логические задачи и общие понятия. Это позволяет в будущем не отвлекаться на теорию и подходить к решению более сложных задач.

Тем, кто учится в обычной общеобразовательной школе без уклона в математику и информатику, приходится постигать программирование самостоятельно. Когда-нибудь оно станет основной частью государственной программы во всех без исключения учебных заведениях страны. Пока же закрыть пробел можно с помощью цифровых платформ, которые обучают программированию детей разного возраста в лёгкой увлекательной форме.

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Как учат программированию в России и мире

О том, что обучать программированию можно с ранних лет, сначала задумались в США и Китае. Например, в китайских школах ещё в 2017 году начали использовать робота Dash, который позволяет обучать детей основам программирования и алгоритмического мышления. Также британская компания BBC, известная благодаря разработке домашнего компьютера BBC Micro в 80-х, запустила в 2012 году обучающий проект, чтобы мотивировать детей заниматься цифровым творчеством вместо примитивного медиапотребления. Для этого был разработан детский микрокомпьютер BBC Micro:bit. В октябре 2016 году британским школьникам отдали миллион бесплатно — для поддержки образовательных программ.

А программа по информатике в американских школах построена таким образом, что вся работа проходит в мини-командах и направлена на получение практических навыков. В рамках предмета ученики разрабатывают мобильные приложения для смартфонов и создают сайты.

Россия тоже не остаётся в стороне от мирового тренда. В рамках проекта создания Цифровой образовательной среды планируется уже в следующем учебном году оснастить школы 14 экспериментальных регионов страны высокоскоростным интернетом, современными компьютерами и программами. Конечно, прежде, чем в школах повсеместно появятся уроки в области ИТ, нужно убедиться, что сами учителя готовы начать такое обучение. Поэтому в рамках проекта предполагается и обучение педагогов.

Три причины привить ребенку любовь к программированию

Конкурентоспособность. Базовое умение писать качественный код может сделать специалиста любой области более востребованным и конкурентоспособным. Такой специалист может не только выполнять свою работу, но и автоматизировать её, а это сокращает время выполнения текущих задач всего отдела или даже организации. Высокий доход. Средняя зарплата ИТ-специалиста на конец 2019 года превышала 113 тыс. рублей, что гораздо выше показателя средней заработной платы по стране. Ранний профессиональный старт. Изучение основ программирования в школе и знакомство с одним из языков открывает дорогу в крупнейшие ИТ-компании страны. Примеров ребят, успешно идущих по этому пути, немало: например, Леша Медведев, который заканчивает школу и параллельно зарабатывает на написании сайтов. А Саша Мамаев работает в «Тинькофф банке» и пишет чат-ботов с девятого класса.

Современные компании заинтересованы в сотрудничестве с молодыми специалистами и с удовольствием предлагают места для стажировки. И пока сверстники будут только задумываться о карьере, вы уже начнете получать опыт.