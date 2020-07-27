«Изучают Python и уходят в официанты»: как мотивировать подростка заниматься программированием

Информатика закрепилась в школьной программе еще с советских времен: ученики старших классов изучали теорию алгоритмов, пробовали кодить и осваивались в инструментах операционной системы. К сожалению, в большинстве школ образовательная программа не сильно изменилась со времен наших родителей. Для получения актуальных знаний ребенку приходится взять обучение в свои руки.

Потеря мотивации и прокрастинация — как быть

Учебники, видеокурсы и статьи для изучения программирования давно находятся в свободном доступе. Любой может начать изучение в условной Coursera, но только немногие доберутся до конца. По статистике, 3-5% студентов массовых открытых онлайн-курсов заканчивают обучение. Причина — потеря мотивации и сложности с тем, чтобы вклинить занятия во взрослую жизнь. С последним у подростков проще — большинство детей не знают, чем себя занять в выходные, а многие онлайн и офлайн-школы проводят уроки по субботам и воскресеньям.

Настоящая проблема в обучении школьников — потеря мотивации. У детей короче горизонт планирования. Цель стать крутым программистом — абстрактна в отличие от пятерки в дневнике. Ребенку важно видеть результат сразу, а не ждать годами релиза придуманного проекта.

В 2007 году появился язык программирования Scratch, и скоро стал популярным в частных школах. Понятный и дружелюбный интерфейс завоевал любовь детей младшего возраста: ребята создают простые игры и анимацию, наблюдая за прогрессом в момент кодинга.

Увы, такой визуальной дружелюбностью другие языки программирования похвастаться не могут. Большую часть времени программисты наблюдают за цифрами, буквами и символами. Результаты достигаются позже, но и возможностей Python или C дает существенно больше. Например, на первом языке написана популярная World of Tanks. Однако до создания «танков» любой новичок будет корпеть над простенькими проектами, что может подкосить желание продолжать занятия.

Другая проблема — как обучаться? Если раньше каждый учебник был на вес золота, то сегодня легко запутаться в тысячах источниках. Откладывая «на потом», подростки так и не прикасаются к многочисленным сохраненным урокам. В 2014 году аналитики Стэнфорда установили, что 70% учеников в обучении помешало желание отложить занятия.

Игры, педагоги и комьюнити — главные шаги

Мотивировать ребенка не оставлять занятия поможет правильное целеполагание, программа обучения и коллаборация. Прежде всего мамам и папам важно понять, что хочет ребенок. К нам приходят родители утверждающие, что сын или дочка мечтают стать программистами. Редко кто может ответить «какими?».

Мы отдаем детей на футбол, наблюдая как те увлеченно гоняют по полю с мечом. Аналогично и с программированием — родители должны узнать, что интересует ребенка до старта обучения. Как и в спорте, существует десяток направлений для разработчиков от создания игр, до изучения массивов данных. Для каждого есть своя образовательная программа. Родители должны узнать у ребенка, хочет ли он создать новый Minecraft или Instagram, проектировать роботов или строить сайты. Определившись с целью важно подобрать интересную и полезную программу обучения. Сегодня на уроках информатики ученики осваивают языки Basic и Pascal, которые давно не используются в настоящей работе. Единственная польза — получить представления о компьютере в целом. Чаще уроки скорее вредят — скучные безрезультатные занятия забирают мотивацию у детей изучать программирование.

Сегодня множество площадок используют игровую среду для увлечения детей программированием. Например, благотворительный ресурс Codeorg с проектом «Час кода» работает в браузере и предлагает детям простые задания в интуитивно-понятном формате. Год назад мы запустили формат геймификации и получили положительный фидбек. Дети стараются заработать статусы, выполнять задания и получать награды. Виртуальные подарки — сильные мотиваторы. В год подростки в мире тратят до 30 млрд долларов на внешние атрибуты в играх. Получать ачивки за знания — не менее круто. Помимо правильно построенного процесса обучения, понимание цели и поддержки родителей вступление в сообщество — неплохое средство от прокрастинации. Люди стремятся поделиться успехами друг с другом и молодые программисты не исключение. Подростки вступают в группы в социальных сетях и общаются в Discord, чтобы показать созданные проекты или попросить помощи. В прошлом году мы создали Хаб — социальную сеть для учеников и сейчас на платформе около 2000 проектов с открытым кодом. Дети с радостью делятся друг с другом созданными играми, сайтами, сервисами. Наблюдая за успехами друг друга ученики мотивируют себя продолжать заниматься. Но после завершения курсов родители оставляют занятия ребенка на самотек. Самообучение часто сопровождается проблемами — код не пишется, проект не запускается, а синтаксические ошибки рушат нервную систему. Столкновение с постоянными неудачами сломает желание продолжать заниматься. Забывая о цели стать разработчиком, подросток вполне может уйти работать официантом. Как и любую другую специальность, программирование проще изучать с ментором. Избегая курсов, родители обращаются к частным преподавателям. Часто это студенты технических вузов или Junior-программисты, способные подсказать уроки, ошибку в коде или помочь создать первый серьезный проект. Поиск наставника для подростка — важнейшее дело после старта самообучения.

Как подростку изучить программирование:

Возьмитесь за сравнительно простой язык программирования. Детям до 10 лет подойдут занятия со Scratch. Следом можно взяться за Python. Язык признан, как один из самых дружелюбных для новичков множеством разработчиков;

Подключите ребенка к сообществу. Группа в социальных сетях, канал в Discord, оффлайн факультативы и регистрация в Хабе идеально подойдут для стимулирования занятий;

Найдите ребенку ментора. Студенты и выпускники технического вуза или Junior-программисты не откажутся позаниматься с ребенком на выходных за соответствующую плату. Найти грамотного специалиста может быть несколько сложнее, чем школу программирования, но это действительно важно;

Продолжайте заниматься. Изучение программирования не заканчивается на курсах в школе или, тем более, уроках информатики. Языки постоянно меняются, появляются новые инструменты и методики. Работа программистом — это постоянное изучение.

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