«Ведьмак» и компания: 5 компьютерных игр для прокачки английского языка
Погружение в компьютерную игру по эффективности можно сравнить с изучением языка с носителями из США или Великобритании. Почему? Потому что во время игры мозг воспринимает язык как вспомогательный инструмент. Вы концентрируетесь на самой игре, проходя задания и изучая игровой мир. Английский выступает связующим звеном, а не целью. И это не единственный плюс.
Эксперты онлайн-школы иностранных языков Alfa School собрали для вас топ-5 компьютерных игр, в которых процесс изучения языка идет особенно эффективно.
3 причины, почему компьютерные игры эффективны для прокачки иностранных языков
- Полное погружение в игровой процесс. Во время игры английский язык не воспринимается как самоцель. Это всего лишь инструмент, который позволяет полноценно погрузиться в игру и прикоснуться к миру.
- Живой язык. Сеттинги игры очень разнообразные, и от этого зависит язык, на котором общаются персонажи. Ясно, что язык средневековой Англии будет отличаться от разговора на космической станции XXIII столетия. Можно выбрать тот сеттинг, который нравится лично вам.
- Интересный сюжет. Изучение лексики, грамматики и других особенностей языка ведется ненавязчиво. Все потому что игры вызывают интерес, а это увеличивает эффективность запоминания. Особенности и нюансы языка изучаются проще и быстрее.
А теперь перейдем непосредственно к играм, которые мы считаем лучшими в контексте изучения иностранных языков.
Nancy Drew
Требуемый уровень языка: intermediate
Помогает прокачать: лексику и грамматику
«Nancy Drew» — это легендарная серия квестов, в которой сейчас уже 41 игра. Интересные детективные истории и харизматичная главная героиня гарантируют этой игре особое место у любителей жанра.
Игры в жанре «квест» отлично подходят для изучения и проработки новой лексики на иностранных языках. С помощью одной такой игры вы можете выучить от 50 до 150 новых слов и выражений.
В квестах активно задействуется система «point & click», когда игроку нужно найти определенные предметы за ограниченное количество времени. Среди таких предметов вещи ежедневного обихода, предметы одежды и мебели, украшения, вещества, орудия труда и инструменты.
То есть, практически все названия предметов входят в базовую лексику. А в режиме «поиска», когда вы концентрируетесь не на запоминании слова, а на прохождении игры, изучение лексики идет лучше. Вот такой вот парадокс.
Отдельно стоит упомянуть диалоги в игре. Они очень простые, герои говорят без сленга и идиом, грамматика предельно простая и понятная. Речь озвучки четкая и медленная, поэтому даже с начальными навыками аудирования будет довольно просто разобраться со всеми особенностями сюжета.
The Walking Dead
Требуемый уровень языка: upper-intermediate
Помогает прокачать: восприятие на слух, грамматику
«The Walking Dead» — это серия приключенческих ролевых игр, в которых вам предстоит выживать в условиях постапокалипсиса.
Игру часто называют анимированным комиксом и книгой-игрой, потому что от решений и выборов игрока во многом зависит сюжет и его восприятие. С художественной точки зрения история великолепна: она рассказывает о дружбе, самопожертвовании, выборе и душевных страданиях.
Диалогов в игре очень много — вся история построена именно на них. Поэтому в первую очередь вы сможете прокачать навыки восприятия и понимания языка на слух. Субтитры в игре есть, но останавливать диалоги вы не сможете, поэтому нужно владеть хотя бы базовой общеупотребительной лексикой.
В игре есть также множество событий QTE (quick time events), в которых необходимо выбрать вариант ответа за очень ограниченный отрезок времени. При этом ответы будут сильно влиять на сюжет, а если не сделать выбор самостоятельно, то игра сделает его за вас случайным образом. Подобные жесткие условия хорошо подстегивают комплексное понимание языка. Человек учится понимать речь целиком, а не с помощью перевода каждого слова по отдельности. А это важный шаг к свободному владению английским.
Один из примеров ситуации, где нужно делать выбор быстро.
От этого зависит дальнейшие нюансы сюжета и отношение персонажей к главному герою.
В целом язык в игре довольно несложный — он будет понятен и человеку с уровнем intermediate, но ограничение по времени усложняет задачу, поэтому эту игру мы рекомендуем студентам upper-intermediate и выше.
The Witcher III: Wild Hunt
Требуемый уровень языка: upper-intermediate
Помогает прокачать: восприятие на слух, изучения сленга, идиом, обесценной лексики
По нашему субъективному мнению, одна из лучших компьютерных игр всех времен и народов. А еще это настоящий бриллиант с точки зрения изучения языка. Сценаристы настолько тщательно подошли к созданию и проработке игрового мира и персонажей, что практически у каждого из них есть свои особенности речи, фразочки и стиль.
Помимо приключений и боевых сцен в игре очень много диалогов. И самое главное их достоинство — язык живой и сочный. Это не сухие примеры в учебниках, здесь хочется смаковать язык со всех сторон.
Несколько интересных диалогов и реплик героев
Диалоги с персонажами — это одна из важных составляющих геймплея. Всего разработчики записали и озвучили несколько сотен часов реплик. Простор для совершенствования навыков понимания и ощущения языка просто огромен.
В игре есть ругательства, но они настолько органично вписаны в канву повествования, что не ощущаются чем-то чужеродным. Особый плюс в том, что обсценная лексика очень литературная — так изысканно умеет ругаться далеко не каждый.
Игра великолепно прокачивает разговорную лексику. В игре есть просторечные диалоги с селянами и высокопарные с королем и аристократами. Язык подается здесь с совершенно разных сторон. И это круто.
«Ведьмак» требует уровня английского не ниже upper-intermediate. Еще лучше — advanced. Но с его помощью можно сильно прокачать разговорный язык и обогатить его огромным количеством интересных фраз и словосочетаний.
Civilization VI
Требуемый уровень языка: intermediate
Помогает прокачать: чтение, грамматика, лексика
Отличная историческая стратегия, в которой игроку нужно вести избранный народ к процветанию и величию.
«Цивилизация» — это просто кладезь информации по истории, экономике, военному делу, науке, культуре и еще десятках сфер знаний. Все аспекты существования наций и государств проработаны здесь настолько детально, насколько это можно представить.
В игре есть даже собственная энциклопедия — «Цивилопедия», которая по проработке не уступает разделам из «Википедии».
Что интересно, во время развития своего государства вы можете в любой момент обратиться к Цивилопедии и узнать больше о каком-нибудь аспекте развития. К примеру, прочитать об особенностях катапульт и требушетов в военном деле или об использовании контрфорсов в строительстве.
Для изучения английского языка у игры «Civilization VI» есть несколько значимых преимуществ:
- Все тексты и реплики написаны достаточно простым языком. Они создавались для максимально широкой аудитории, поэтому содержат минимум сложных терминов и оборотов. Их вполне может понять и студент с уровнем знаний intermediate.
- Вы не ограничены во времени, когда работаете с текстами и подсказками, поэтому можете быть уверены, что каждый текст сможете понять максимально полно.
- Изучать иностранный язык через призму исторического развития государства очень увлекательно.
- Вы можете самостоятельно выбирать темы, которые вам интересны: от военного дела до строения космических кораблей. Больше никаких скучных и затасканных примеров.
The Age of Decadence
Требуемый уровень языка: upper-intermediate
Помогает прокачать: грамматика, лексика, стиль речи
The Age of Decadence — это ролевая игра в классическом стиле. Но главное ее преимущество в том, что каждый квест имеет как минимум несколько вариантов прохождения. Поэтому игрок может отыгрывать своего персонажа как угодно.
Диалогов в игре очень много. На них завязано прохождение сюжетной кампании и большинства заданий, поэтому просто пропустить их не получится.
Интересно то, что лексика персонажей и главного игрока сильно зависит от того, кем вы начинаете игру и кого отыгрываете. У торговца, к примеру, речь более полная и богатая, а у воина — очень простая и строгая.
Но для комфортного прохождения желательно иметь уровень английского не ниже upper-intermediate. Все тексты и диалоги написаны в литературно-фентезийном стиле, поэтому нужно к ним привыкнуть. Но что очень важно, игра помогает усовершенствовать стиль речи, сделать язык более естественным и красивым.
На самом деле вы можете выбрать практически любую компьютерную игру, в которой есть много текста и диалогов с другими персонажами. Ведь главное — это вовлечение в игровой процесс. Чем больше вы погружаетесь в игру, тем меньше обращаете внимание на язык. С какого-то момента он просто воспринимается сам по себе. Вы не сидите над каждым словом, а понимаете предложения целиком — точно как на русском.
Именно этим игры полезны как инструмент для изучения иностранных языков. Они напрочь ломают языковой барьер и ненавязчиво делают владение свободным. Так что играйте в игры и учите иностранные языки легко!
Фото на обложке: Shutterstock / Anton27
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