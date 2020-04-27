«Ведьмак» и компания: 5 компьютерных игр для прокачки английского языка

Эксперты онлайн-школы иностранных языков Alfa School собрали для вас топ-5 компьютерных игр, в которых процесс изучения языка идет особенно эффективно.

Погружение в компьютерную игру по эффективности можно сравнить с изучением языка с носителями из США или Великобритании. Почему? Потому что во время игры мозг воспринимает язык как вспомогательный инструмент. Вы концентрируетесь на самой игре, проходя задания и изучая игровой мир. Английский выступает связующим звеном, а не целью. И это не единственный плюс.

3 причины, почему компьютерные игры эффективны для прокачки иностранных языков

Полное погружение в игровой процесс. Во время игры английский язык не воспринимается как самоцель. Это всего лишь инструмент, который позволяет полноценно погрузиться в игру и прикоснуться к миру.

Во время игры английский язык не воспринимается как самоцель. Это всего лишь инструмент, который позволяет полноценно погрузиться в игру и прикоснуться к миру. Живой язык. Сеттинги игры очень разнообразные, и от этого зависит язык, на котором общаются персонажи. Ясно, что язык средневековой Англии будет отличаться от разговора на космической станции XXIII столетия. Можно выбрать тот сеттинг, который нравится лично вам.

Сеттинги игры очень разнообразные, и от этого зависит язык, на котором общаются персонажи. Ясно, что язык средневековой Англии будет отличаться от разговора на космической станции XXIII столетия. Можно выбрать тот сеттинг, который нравится лично вам. Интересный сюжет. Изучение лексики, грамматики и других особенностей языка ведется ненавязчиво. Все потому что игры вызывают интерес, а это увеличивает эффективность запоминания. Особенности и нюансы языка изучаются проще и быстрее.

А теперь перейдем непосредственно к играм, которые мы считаем лучшими в контексте изучения иностранных языков.

Требуемый уровень языка: intermediate

Помогает прокачать: лексику и грамматику

«Nancy Drew» — это легендарная серия квестов, в которой сейчас уже 41 игра. Интересные детективные истории и харизматичная главная героиня гарантируют этой игре особое место у любителей жанра.

Игры в жанре «квест» отлично подходят для изучения и проработки новой лексики на иностранных языках. С помощью одной такой игры вы можете выучить от 50 до 150 новых слов и выражений.

В квестах активно задействуется система «point & click», когда игроку нужно найти определенные предметы за ограниченное количество времени. Среди таких предметов вещи ежедневного обихода, предметы одежды и мебели, украшения, вещества, орудия труда и инструменты. То есть, практически все названия предметов входят в базовую лексику. А в режиме «поиска», когда вы концентрируетесь не на запоминании слова, а на прохождении игры, изучение лексики идет лучше. Вот такой вот парадокс.

Отдельно стоит упомянуть диалоги в игре. Они очень простые, герои говорят без сленга и идиом, грамматика предельно простая и понятная. Речь озвучки четкая и медленная, поэтому даже с начальными навыками аудирования будет довольно просто разобраться со всеми особенностями сюжета.

Требуемый уровень языка: upper-intermediate

Помогает прокачать: восприятие на слух, грамматику

«The Walking Dead» — это серия приключенческих ролевых игр, в которых вам предстоит выживать в условиях постапокалипсиса.

Игру часто называют анимированным комиксом и книгой-игрой, потому что от решений и выборов игрока во многом зависит сюжет и его восприятие. С художественной точки зрения история великолепна: она рассказывает о дружбе, самопожертвовании, выборе и душевных страданиях.

Диалогов в игре очень много — вся история построена именно на них. Поэтому в первую очередь вы сможете прокачать навыки восприятия и понимания языка на слух. Субтитры в игре есть, но останавливать диалоги вы не сможете, поэтому нужно владеть хотя бы базовой общеупотребительной лексикой.

В игре есть также множество событий QTE (quick time events), в которых необходимо выбрать вариант ответа за очень ограниченный отрезок времени. При этом ответы будут сильно влиять на сюжет, а если не сделать выбор самостоятельно, то игра сделает его за вас случайным образом. Подобные жесткие условия хорошо подстегивают комплексное понимание языка. Человек учится понимать речь целиком, а не с помощью перевода каждого слова по отдельности. А это важный шаг к свободному владению английским.

Один из примеров ситуации, где нужно делать выбор быстро.

От этого зависит дальнейшие нюансы сюжета и отношение персонажей к главному герою.

В целом язык в игре довольно несложный — он будет понятен и человеку с уровнем intermediate, но ограничение по времени усложняет задачу, поэтому эту игру мы рекомендуем студентам upper-intermediate и выше.

Требуемый уровень языка: upper-intermediate

Помогает прокачать: восприятие на слух, изучения сленга, идиом, обесценной лексики

По нашему субъективному мнению, одна из лучших компьютерных игр всех времен и народов. А еще это настоящий бриллиант с точки зрения изучения языка. Сценаристы настолько тщательно подошли к созданию и проработке игрового мира и персонажей, что практически у каждого из них есть свои особенности речи, фразочки и стиль.

Помимо приключений и боевых сцен в игре очень много диалогов. И самое главное их достоинство — язык живой и сочный. Это не сухие примеры в учебниках, здесь хочется смаковать язык со всех сторон.

Несколько интересных диалогов и реплик героев

Диалоги с персонажами — это одна из важных составляющих геймплея. Всего разработчики записали и озвучили несколько сотен часов реплик. Простор для совершенствования навыков понимания и ощущения языка просто огромен.

В игре есть ругательства, но они настолько органично вписаны в канву повествования, что не ощущаются чем-то чужеродным. Особый плюс в том, что обсценная лексика очень литературная — так изысканно умеет ругаться далеко не каждый.

Игра великолепно прокачивает разговорную лексику. В игре есть просторечные диалоги с селянами и высокопарные с королем и аристократами. Язык подается здесь с совершенно разных сторон. И это круто.

«Ведьмак» требует уровня английского не ниже upper-intermediate. Еще лучше — advanced. Но с его помощью можно сильно прокачать разговорный язык и обогатить его огромным количеством интересных фраз и словосочетаний.

Требуемый уровень языка: intermediate

Помогает прокачать: чтение, грамматика, лексика

Отличная историческая стратегия, в которой игроку нужно вести избранный народ к процветанию и величию.

«Цивилизация» — это просто кладезь информации по истории, экономике, военному делу, науке, культуре и еще десятках сфер знаний. Все аспекты существования наций и государств проработаны здесь настолько детально, насколько это можно представить.

В игре есть даже собственная энциклопедия — «Цивилопедия», которая по проработке не уступает разделам из «Википедии».

Что интересно, во время развития своего государства вы можете в любой момент обратиться к Цивилопедии и узнать больше о каком-нибудь аспекте развития. К примеру, прочитать об особенностях катапульт и требушетов в военном деле или об использовании контрфорсов в строительстве.

Для изучения английского языка у игры «Civilization VI» есть несколько значимых преимуществ:

Все тексты и реплики написаны достаточно простым языком. Они создавались для максимально широкой аудитории, поэтому содержат минимум сложных терминов и оборотов. Их вполне может понять и студент с уровнем знаний intermediate.

Вы не ограничены во времени, когда работаете с текстами и подсказками, поэтому можете быть уверены, что каждый текст сможете понять максимально полно.

Изучать иностранный язык через призму исторического развития государства очень увлекательно.

Вы можете самостоятельно выбирать темы, которые вам интересны: от военного дела до строения космических кораблей. Больше никаких скучных и затасканных примеров.

Требуемый уровень языка: upper-intermediate

Помогает прокачать: грамматика, лексика, стиль речи

The Age of Decadence — это ролевая игра в классическом стиле. Но главное ее преимущество в том, что каждый квест имеет как минимум несколько вариантов прохождения. Поэтому игрок может отыгрывать своего персонажа как угодно.

Диалогов в игре очень много. На них завязано прохождение сюжетной кампании и большинства заданий, поэтому просто пропустить их не получится.

Интересно то, что лексика персонажей и главного игрока сильно зависит от того, кем вы начинаете игру и кого отыгрываете. У торговца, к примеру, речь более полная и богатая, а у воина — очень простая и строгая.

Но для комфортного прохождения желательно иметь уровень английского не ниже upper-intermediate. Все тексты и диалоги написаны в литературно-фентезийном стиле, поэтому нужно к ним привыкнуть. Но что очень важно, игра помогает усовершенствовать стиль речи, сделать язык более естественным и красивым.

На самом деле вы можете выбрать практически любую компьютерную игру, в которой есть много текста и диалогов с другими персонажами. Ведь главное — это вовлечение в игровой процесс. Чем больше вы погружаетесь в игру, тем меньше обращаете внимание на язык. С какого-то момента он просто воспринимается сам по себе. Вы не сидите над каждым словом, а понимаете предложения целиком — точно как на русском.

Именно этим игры полезны как инструмент для изучения иностранных языков. Они напрочь ломают языковой барьер и ненавязчиво делают владение свободным. Так что играйте в игры и учите иностранные языки легко!

Фото на обложке: Shutterstock / Anton27