Игры на английском и викторины о космосе: 11 приложений для самообразования

Не отставать от жизни за учебниками вдали от своего цифрового друга, помогут обучающие приложения. Вот список моих любимых.

Оторваться от гаджетов с кучей приложений порой бывает очень трудно. И иногда это мешает учебе и совсем тебя не развивает. Поэтому предлагаю объединить приятное с полезным: телефон и образование.

Duolingo

IOS

Android

Стоимость: бесплатно, встроенные покупки от 55 до 9 960 рублей

Приложение помогает быстро и в игровой форме учить иностранные языки. Тебе даются короткие задания для тренировки чтения, разговорной речи, словарного запаса, грамматики и восприятия на слух. Оформлено приложение лаконично, минимум рекламы, так что отвлекающих факторов – минимум. Единственный минус, на мой взгляд, – чтобы учить все языки, кроме французского, немецкого и испанского, надо обязательно знать английский. Всего в программе 31 язык.

Слово дня

IOS

Android



Стоимость: бесплатно

Это приложение поможет тем, кто хочет расширить свой словарный запас. Каждый день тебе предлагают и растолковывают новые слова, дают небольшую сводку с историей об их происхождении, если она есть. Можно пользоваться встроенным словарем для отдельного поиска, добавлять необходимые слова в избранные.

Castle Quiz

Android

Игра, цель которой – захватить как можно больше земель. Для это необходимо правильно ответить на вопросы. В конце к каждому из них будут прикреплены правильные ответы и их объяснения иногда даже с фото, аудио и видеоматериалами. Тем викторин всего двадцать: десять тем – от ПДД до космоса – для проверки твоей эрудиции и еще десять – из школьной программы по предметам. Особенность приложения: викторины сложные, а теорию дают, только когда ты прошел игру.

Shutterstock / marekuliasz

miMind

IOS

Android



Стоимость: бесплатно, встроенные покупки от 149 до 459 рублей

Здесь можно создавать таблицы для запоминания любых собственных материалов. Сами таблицы можно оформлять по своему вкусу: регулировать их структуру, форму и цвет. Правда, дизайн самого приложения может разочаровать.

ReaderPro

Android

Это приложение помогает увеличить скорость чтения и расширить периферийное зрение. Можно выполнять одно из четырнадцати предложенных упражнений отдельно по своему выбору, либо проходить комплексные тренировки из нескольких. Во время занятий глаза могут сильно уставать, поэтому советую между упражнениями делать перерыв в 30 секунд.

Это два приложения, которые вместе способны заменить кодификатор по любому предмету. Единственное, друг без друга они, скорее всего, этого сделать не смогут. В MAXIMUM ЕГЭ теория есть пока только по трем предметам: физика, обществознание, математика, но с видео материалами. В ФиксфордУчебнике их гораздо больше, но информация представлена в виде текстов. Правда, теорию по литературе, иностранным языкам и географии в них нет.

Shutterstock / WAYHOME studio

Pocket

IOS

Android



Стоимость: бесплатно, встроенные покупки от 34 до 3 331 рублей

Приложение, которое позволяет сохранять любой контент в любом формате с любого браузера или другого приложения. После все это можно будет читать, смотреть и слушать в оффлайн-режиме, распределять по тегам. Есть функция архивировать сохраненные материалы, но они доступны только в онлайн-режиме.

Forest



IOS



Android



Стоимость: бесплатно, встроенные покупки от 59 до 1 499 рублей

Приложение для концентрации. Ставишь таймер, сажаешь дерево – и спокойно учишься, не отвлекаясь на соцсети. Forest, как бы жестоко это не звучало, убьет дерево, если ты захочешь покинуть приложение. Чем дольше ты концентрируешься, тем ветвистее станет дерево. Что именно выращивать – елку, куст, сакуру, пальму, гриб, тыкву или еще что-нибудь – ты можешь выбрать сам, купив за монетки. Их ты получаешь после каждого выращенного растения. Минус – монеток понадобится очень много, а более интересные функции открывают только в премиум-аккаунте.

Castbox

IOS



Android



Стоимость: бесплатно, встроенные покупки от 55 до 7 890 рублей

Приложение с подкастами. В нем можно слушать и загружать аудиокниги, радио, сами подкасты, распределять их по плейлистам и увеличивать их скорость проигрывания. Тем очень много для перечисления, полезное найдется для любого. Особо активные слушатели, которые мечтают записать собственный подкаст, могут разместиться в Castbox.

Photomath

IOS



Android



Стоимость: бесплатно, встроенные покупки от 65 до 4 599 рублей

Приложение для «нематематиков». Отсканируй любой пример – программа его распознает, мгновенно решит и выдаст ответ с пошаговыми пояснениями. Также можно выбирать метод решения. Приложение работает оффлайн, имеет встроенный калькулятор. Только при сканировании рукописей проверь, разборчив ли почерк.

Некоторые из этих приложений универсальны и подойдут для учебы, саморазвития и расширения твоего кругозора. И только помогут провести свободное время с пользой.