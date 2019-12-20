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Как научить школьника планировать: 4 шага

YOUNG
Эльбек Хабибуллин
Эльбек Хабибуллин

Основатель проекта GrowMeUp

Анна Меликян

Школьники перегружены уроками, кружками, дополнительными занятиями, олимпиадами, а поиграть тоже охота. Так что как и любым занятым людям, им надо планировать свой день. И неважно, берут они ответственность на себя или за них это делают родители. 

Бумажные ежедневники современного ребенка вряд ли привлекут, зато гаджеты могут помочь. Вот несколько советов, как ребенку организовать свой день с помощью списка задач, осознанности и приложений.
Как научить школьника планировать: 4 шага

В организации времени у детей такие же проблемы, как и у взрослого: много дел, которые тяжело успеть за день, еще сложнее их запомнить, а еще трудно сосредоточиться на важных делах, потому что отвлекают мелочи. В итоге все делается в последний момент.

Стоит приняться за организацию своего времени по такому принципу:

  1. Выбрать время для планирования,
  2. Вести список дел,
  3. Выделять важные задачи,
  4. Контролировать себя. 

Эти шаги сформируют у ребенка привычку планировать, так как важно дать не только инструменты, но и базовые принципы для психологической основы. 

Определи время планирования

Одно и то же время планирования поможет сформировать привычку. Например, можно найти пару минут вечером, чтобы подумать, что сделать завтра. А план на неделю составлять в субботу вечером. 

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Создание задач должно быть легким процессом, а формулировки понятны с точки зрения результата. Например, результатом задачи «собрать портфель», должен быть собранный портфель с принадлежностями по урокам. 

Правильно составь список

Неважно в блокноте или в мобильном приложении, главное – начать вести список дел.

Список структурирует наш день по задачам и времени. В любом приложении-календаре настрой время начала и окончания своего дела. Если нет точного времени, например, для домашних заданий, установи примерное. Так будет легче ориентироваться, когда ими лучше заняться.

В течение дня не надо думать, чем заняться, и терять на этом время: можно просто посмотреть в список. 

Выдели важные задачи 

Используй принцип Парето: 20% усилий дают 80% результата, и наоборот, 80% затраченных усилий приносят только 20% эффекта.

Запомни, все сделать невозможно, но приоритетные задачи надо стремиться выполнить. Выбирай из списка действительно важные дела. Если сомневаешься, то задай себе вопрос, например, важнее поиграть в футбол или сходить в библиотеку. 

Например, ты делаешь проект вместе с одноклассницей, и готов он должен быть послезавтра. Задача «Забрать у Кати материал» – важная. Ее можно выделить отдельным цветом. В приложении GrowMeUp важные задачи отмечаются синим цветом и поднимаются по списку. Это помогает уже в течение дня делать их в первую очередь. 

Обычно на день стоит выделить по 7-10 задач разной трудоемкости: это может быть , и домашняя работа на два часа. Важных задач не бывает много: обычно их 2-3. 

Помни, список – это честный компромисс между задачами и доступным временем. 

Контроль – завершающий цикл

Утром, собираясь в школу, не лишним будет пробежаться по списку дел как по чек-листу: освежить план на день, записать забытое, настроиться на день. А если забудешь, то push-оповещение напомнит об этом: в этом преимущество смартфона, который всегда под рукой.

В конце дня полезно отмечать чек-боксом выполненные задачи, чтобы явно осознавать выполнение. Сразу появляется ощущение, что день прошел плодотворно.

Если вдруг остаются невыполненные дела, не стоит оставлять их в просроченных: ты их либо выполняешь, либо удаляешь неактуальные, либо переносишь на другие дни.

Нужно учитывать опыт выполнения дел, чтобы правильнее распределить домашние и учебные дела, включить занятия и заложить время на саморазвитие, тренировки и чтение в один список. 

Результат 

  • День структурирован по времени. 
  • Даже при погрешностях мы все равно выполняем большую его часть.
  • Отсекаются лишние дела
  • Не надо запоминать, так как приходят оповещения.
  • Чувствуешь удовлетворенность и мотивацию

Фото на обложке: Shutterstock / gpointstudio

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