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Онлайн-лекции по спортивному программированию: подборка от ICPC
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Мария Передок
В конце июня прошло онлайн-мероприятие ICPC 2020 World Finals Moscow: Day Zero в честь всемирного финала ICPC в 2021 году, организованное The ICPC Foundation и МФТИ. Мероприятие собрало на одной площадке победителей финала и участников предыдущих соревнований, тренеров по спортивному программированию, студентов технических университетов мира и простых зрителей.
Организаторы мероприятия подготовили для Rusbase подборку лекций Day Zero на английском языке, которые будут полезны всем, кто интересуется спортивным программированием.
Онлайн-лекции по спортивному программированию: подборка от ICPC Андрей Райгородский
Лекции
- Лекции по теории графов для школьников старших классов и для участников ICPC Challenge («Раскраски графов и приложения») от Андрея Райгородского, директор Финала ICPC 2020 в Москве и директора Физтех-школы прикладной математики и информатики (МФТИ)
- Выступление золотого медалиста ICPC 2007 с примерами лучших практик спортивного программирования.
- Лекция от представителя Huawei по применению математических наук в работе с беспроводной связью 5G.
- Выступление IBM об исследованиях в области квантовых технологий и работе с ними.
- Выступление представителя AWS об опыте работы в больших IT-корпорациях.
- Лекция от спикера компании «МегаФон» о применении теории графов и аналитики больших данных в коммуникациях.
- Лекция от спикера «Райффайзенбанка» о работе с теорией графов в банкинге.
- Лекция от спикера из компании «Яндекс» о работе над беспилотными автомобилями.
- Лекция от главного судьи ICPC по подготовке к соревнованиям ICPC и необходимом опыте программиста.
- Лекция по теории графов от директора Физтех-школы прикладной математики и информатики и директора Финала ICPC в Москве профессора Андрея Райгородского.
Истории и полезные материалы
- Все материалы Day Zero на английском языке, включая разбор задач ICPC Graph Mining Challenge с участием Андрея Райгородского.
- Истории выпускников ICPC о запуске собственных стартапов и опыте в качестве предпринимателей.
- Лайфхаки от одного из самых титулованных спортсменов ICPC Геннадия Короткевича.
- Советы от тренера команды МФТИ для участников соревнований по программированию.
Фото на обложке: Shutterstock / Monstar Studio
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