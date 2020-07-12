В конце июня прошло онлайн-мероприятие ICPC 2020 World Finals Moscow: Day Zero в честь всемирного финала ICPC в 2021 году, организованное The ICPC Foundation и МФТИ. Мероприятие собрало на одной площадке победителей финала и участников предыдущих соревнований, тренеров по спортивному программированию, студентов технических университетов мира и простых зрителей.

Организаторы мероприятия подготовили для Rusbase подборку лекций Day Zero на английском языке, которые будут полезны всем, кто интересуется спортивным программированием.

Онлайн-лекции‌ ‌по‌ ‌спортивному‌ ‌программированию:‌ ‌подборка‌ ‌от‌ ‌ICPC‌ ‌