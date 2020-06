Пять языков программирования, которые останутся с нами надолго

C / C++

Два достаточно старых языка, которые все еще способны на многое. C++ постоянно обновляет соответствующий комитет ISO, поэтому он выглядит довольно современным. Впрочем, если взглянуть на базу кода, созданную без учета новых стандартов (или просто более старую), это ощущение может измениться.

Проблема обратной совместимости поставила эти языки на вершину очень высокой пирамиды. C++ существует уже около 40 лет, C — на десять лет дольше, и нет никаких причин предполагать, что в ближайшее время они куда-то исчезнут.

Как было сказано выше, их популярность в основном связана с необходимостью обеспечивать совместимость с базами устаревшего кода. C++ был разработан с учетом этого фактора, поэтому два этих языка тесно связаны.

Python

Этот язык обладает довольно неряшливым синтаксисом, но ему нужно отдать должное: за последние тридцать лет Python сильно продвинулся.

Подобно C и C++, он остается популярным из-за необходимости обеспечивать совместимость с предыдущими версиями ПО. Однако Python выгодно отличается от них простотой и удобством использования.

Python легко освоить, что делает его идеальным выбором для начинающих и повышает интерес к этому языку. Простота — пожалуй, главное его преимущество.

Java

Код на языке Java бывает довольно сложно читать без хорошей сопутствующей документации (которая встречается гораздо реже, чем хотелось бы).

У языка есть более современные альтернативы, которые позволяют достигать нужных результатов с меньшими усилиями. Несмотря на это, Java стабильно входит в пятерку лучших в индексе TIOBE, который оценивает популярность языков программирования, — это значит, что у него немало поклонников.

Swift

Apple создал Swift с единственной целью — заменить Objective-C. Поддержка Apple обеспечит этому языку долгую жизнь.

Его можно назвать основным конкурентом таких языков, как C, C ++, Objective-C и даже Rust. Swift предназначен для работы на более низком уровне, чем Java или C#, а значит, у него обязательно найдутся последователи, поскольку он полезен не только для фронтенд-разработки приложений.

Достойные упоминания языки

Они также обладают потенциалом, но по разным причинам еще (или уже) не входят в топ-5.

Rust

Единственная причина, по которой этот язык не попал в основную часть списка, заключается в том, что он появился сравнительно недавно и пока не заручился поддержкой крупной корпорации вроде Apple. Впрочем, Microsoft добавил Rust в список языков, работающих с WinRT, так что у него есть серьезный потенциал.

C#

Также мог попасть в топ-5, если бы Java не обошел его по уровню популярности.

Objective-C

Этот язык останется в ходу еще какое-то время из-за необходимости обеспечивать совместимость с предыдущими версиями ПО. Но это вряд ли это продлится долго, учитывая, что Apple уже создала Swift, пытаясь модернизировать Objective-C.

PHP

PHP сохраняет свои позиции в первой десятке индекса TIOBE уже 20 лет. Постоянное использование в веб-разработке делает его настоящим титаном в этой отрасли.

Источник.