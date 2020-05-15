Российские студенты победили на международных онлайн-сборах по программированию

В сети прошли онлайн-сборы по алгоритмическому программированию ByteDance — Moscow Workshops Programming Camp, организованные совместно с крупнейшей IT-компанией Китая ByteDance. Победителем соревнований стала команда Almost Retired из Нижегородского университета им. Н.И.Лобачевского. В её составе были Николай Калинин, Алексей Данилюк и Валерия Рябчикова, сообщает пресс-слежба Moscow Workshops.

Сборы длились пять дней. За это время команды разбирали задачи и участвовали в пятичасовых онлайн-раундах по программированию. Для участников российские тренеры проводили занятия в онлайн-режиме. Ранее планировалось провести сборы в Пекине, но из-за сложной эпидемиологической обстановки приняли решение сделать всё онлайн.

По результатам командных соревнований лучшими стали студенты из Нижнего Новгорода, на втором месте команда из Университета Циньхуа, а на третьем сборная команда из Казани и Кореи. В сборах участвовали ребята из десяти стран: Китая, Республики Корея, Японии, России, США, Канады, Польши, Белоруссии, Латвии и Сербии.

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