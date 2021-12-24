Какой язык программирования выбрать для изучения и как его быстро выучить?

Программист — одна из самых востребованных профессий в современном мире. Какой язык лучше выбрать для изучения программирования и как его быстро выучить, рассказал Даниил Ганопольский — основатель платформы по обучению программированию LearnUp , бывший сотрудник Mail.ru Group (VK), Skillaz, ЛАНИТ.

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Как быстро выучить язык программирования и какой язык выбрать?

Ни для кого не секрет, что в современном мире происходит активное развитие информационных технологий. Динамика роста мощности компьютерной техники требует разработки новых программных обеспечений, а спрос потребления интернет-ресурсов и развлекательного контента значительно увеличивает число вакансий на должность программиста от ведущих компаний на рынке.

Только по данным HeadHunter число IT-вакансий в России в апреле — мае этого года выросло на 39%.

Так что же делать человеку, который решил реализовать себя в этой сфере? С чего начать изучение языков программирования и какой язык выбрать? Давайте разбираться.

Определите — как вы учитесь лучше всего?

Для начала следует выяснить, какой способ обучения для вас самый оптимальный. Нет универсального подхода к освоению новой информации, который подходил бы всем без исключения, поэтому прежде чем взяться за углубленное изучение программирования, попробуйте выстроить тактику вашего движения к цели.

Кто-то может мотивировать себя самостоятельно, отдавая под изучение нового материала от двух до шести часов ежедневно, а кому-то будет необходимо четкое руководство наставника, который станет регулярно требовать домашние задания и следить за качеством их выполнения.

Кто-то продуктивнее работает в группе, когда есть возможность наблюдать за успехами своих товарищей и соревноваться с ними, а кому-то требуются личные занятия в размеренном темпе.

Подходов огромное множество, но каждый человек прекрасно знает за себя, какой вариант обучения будет для него оптимальным и при каком раскладе изучение языков программирования с нуля будет иметь наибольший успех. Однако если вы все ещё «плаваете» и ищите свой режим продуктивной работы, рекомендуем вам попробовать разные способы и выявить для себя самый лучший.

Мы считаем, что при любом виде обучения главное отдавать как можно больше времени под практику, так как программирование — это не та сфера деятельности, которой можно научиться просто из теоретических пособий. Читать и черпать новую информацию, безусловно, нужно, но все же лучший способ научиться — это практика.

Вот почему наша команда считает, что самый оптимальный вариант — обучение с параллельным устройством на оплачиваемую стажировку.

Какие знания пригодятся в изучении языков программирования?

Умение быстро и грамотно искать информацию

Первый навык успешного Junior-разработчика — грамотный и быстрый поиск информации. Получая новые задачи, важно уметь решать их самостоятельно, а не отвлекать от работы вышестоящих коллег.

Стоит понимать, что половина рабочего дня джун-разработчика проходит в поисковых системах, и если вы хотите быстро добиться успеха и получить более высокую должность, вам придется быстро искать необходимую для работы информацию.

Поэтому обучение в рамках наших курсов построено так, что действующие практики-преподаватели делятся со студентами своим опытом, учат их продуктивной работе и быстрому продвижению по карьерной лестнице, которое во многом зависит от получения уважения тимлида — ведущего разработчика компании.

Технический бекграунд

Для новичка в IT-сфере полезны математические знания, с ними, безусловно, будет легче, однако для половины работников IT-департамента они не обязательны.

Поэтому пугаться того, что вы не знаете математику углубленно, не стоит. К примеру, для бизнес-аналитика, системного-аналитика, project-менеджера и тестировщика куда важнее иметь развитое логическое мышление и базовое понимание алгоритмики, а не ограничиваться умением считать производные.

Мы готовим востребованных сотрудников под топовые компании и понимаем, что работодатели на половину специальностей не требуют глубоких математических знаний. Им нужен развитый логический аппарат сотрудника, его понимание структуры данных, что не всегда может быть связано с техническим бекграундом.

Английский язык

Для работы с рядом языков программирования желательно владеть английским языком, так как знание английского позволяет лучше понимать код, читать мануалы, а также нередко и взаимодействовать с иностранными заказчиками.

Если вы изучаете программирование самостоятельно, то, владея языком, вы сможете ознакомиться с зарубежной литературой и свободно вести диалог с англоязычными коллегами. К тому же стажеры, уверенно знающие английский, более успешны при трудоустройстве. Для них открывается больше возможностей — участие в международных проектах, заграничные командировки и многое другое.

Над чем вы хотите работать и что создавать?

Мало просто захотеть заниматься программированием, нужно точно знать, в какой сфере вы хотите работать и какие продукты создавать. Помните, что в программировании много направлений и вам нужно выбрать то, в котором будете развиваться именно вы.

От этого напрямую зависит и выбор языка программирования для изучения, и ваши дальнейшие шаги в плане трудоустройства.

Основные направления в программировании:

Разработка web-приложений;

Разработка desktop-приложений;

Разработка серверных приложений;

Разработка мобильных приложений;

Программирование встраиваемых систем;

Системное программирование;

Разработка игр;

Программирование баз данных;

Олимпиадное программирование и решение задач;

Программирование для бухгалтерских и финансовых продуктов;

Научная область.

Задумайтесь, хотите ли вы разрабатывать web-приложения или, может, ПО для различных операционных систем? Интересны ли вам серверные или же мобильные приложения? Может, вы хотите создавать игры или программировать базы данных?

Нужно прислушаться к себе и четко определить сферу для дальнейшего движения.

Почему важно заниматься чем, что вас интересует?

Часто люди выбирают не то, чем они хотели бы заниматься, а то, что кажется «более перспективным и выгодным». Почему это неправильный подход?

Заинтересованность в деле — основной источник движения и мотивации. Простая психология: чем сильнее мы хотим освоить что-то, тем больше времени и сил тратим на это. Поэтому мы считаем, что стоит поставить знак равенства между тем, что вам нравится и тем, что вы делаете, особенно если вопрос касается скорости освоения нового материала.

Работа пойдет медленнее, если вы возьметесь за нелюбимую сферу, а негативных эмоций от неудовлетворенности процессом получите больше. К тому же вы потратите время на освоение языка программирования, который, возможно, спустя время захотите оставить. Вот почему лучше сразу выбрать то, что вас интересует.

Теперь настало время ознакомиться с основами программирования.

Front-end и Back-end

Поговорим об основах: front-end и back-end. Это разные направления программирования, но они тесно взаимосвязаны между собой, поэтому некоторые «универсальные» специалисты (fullstack) работают как с фронтендом, так и с бэкендом — отвечают и за внешний вид приложения, и за его логику.

Front-end — это клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса и что фронтенд разработчик верстает вебсайт, расставляя HTML-разметку и привязывая к ней CSS-стили. Однако мы живем в 22 году XXI века, когда такой подход к программированию сильно устарел, и на арену выходит JavaScript с его фреймворками, которые позволяют и быстрее, и дешевле писать «фронт».

Поэтому в наше время уже недостаточно просто знать одну лишь базу HTML и CSS. Возможно, они будут востребованы на фрилансе, однако крупные современные компании с ними уже не работают. Даже костные в плане IT структуры конторы сейчас массово обучают людей на JS-разработчиков и на fullstack-разработчиков, которые знают и front и back, работают не только с HTML и CSS, но и с PHP и SQL.

Основа SQL

Мы считаем, что владение SQL — основа основ для любого программиста и многим новичкам попросту не хватает знаний в этой области, поэтому именно с SQL советуем начать изучать языки программирования.

Важно помнить, что практически каждый сайт, от небольшого блога до крупнейшего интернет-ресурса, использует реляционные базы данных. Если вы только начали свой путь в веб-разработке, знание SQL — один из первых навыков, который поможет вам и при работе, и при дальнейшем трудоустройстве.

SQL (Structured Query Language) — это язык структурированных запросов, позволяющий хранить, манипулировать и извлекать данные из реляционных баз данных. Сам по себе SQL не является полным языком программирования, но его стандарт позволяет создавать для него процедурные расширения, которые способны расширить его функциональность до полноценного языка программирования.

SQL дает возможность получать доступ к данным в системах управления реляционных баз данных, описывать данные, определять данные в БД и управлять ими, взаимодействовать с другими языками через модули, устанавливать разрешения на доступ к таблицам, процедурам и представлениям.

Must know языки программирования

В мире программирования языков очень много, почти 9000, и каждый из них разработан под ряд своих задач. Рассмотрим наиболее известные из них и выясним, какой язык программирования выбрать новичку. Все они востребованы в большинстве компаний.

Java

Этот язык более 20 лет находится в списке самых востребованных, что уже говорит о многом. При помощи Java можно создавать графические виджеты для веб-сайтов или писать десктопные приложения.

В среде программистов Java считается прекрасным языком, чтобы полноценно понять программирование, ведь в нём организована работа с памятью и периферией. Основы Java также необходимы для тех, кто хочет стать DevOps-инженером — высококвалифицированным специалистом, который отвечает за автоматизацию всех этапов создания приложений и обеспечивает взаимодействие программистов и системных администраторов.

Язык программирования Java развивается очень быстро, поэтому при его освоении необходимо пользоваться самыми свежими источниками. Наша команда готовит разработчиков-джавистов, обучая их востребованному фреймворку Java Spring, ведь на данный момент все крупные компании пишут именно на этом фреймворке.

JavaScript

Следующий наиболее известный среди языков программирования — JavaScript. Этот язык был создан специально для веб-сайтов и интернета, он применяется к HTML-документу, и может обеспечить динамическую интерактивность на веб-сайтах, поэтому для работы с ним хватит даже браузера.

В основном с JavaScript работают при разработке игр, интерактивного веб-дизайна интерфейса и в робототехнике. И, несмотря на достаточно сложный синтаксис, сам язык JavaScript и его фреймворки набирают все большие обороты.

Python

По индексу TIOBE на ноябрь 2021 года Python занимает первое место. В среде программистов этот язык считается одним из мощнейших, несмотря на визуальную простоту.

Python —высокоуровневый язык программирования общего назначения, который используется в том числе и для разработки веб-приложений, он ориентирован на повышение производительности разработчика и читаемости кода.

Этот язык популярен во всем мире и часто используется в научных проектах, а также в области разработки ПО и при работе с Big Data. Синтаксис Python чистый и интуитивно понятный.

С#

C# — универсальный инструмент для всех направлений разработки и подойдёт как для веб, так и для мобильных и десктопных приложений. Чтобы создавать последние, придётся дополнительно установить Visual Studio. Для работы с мобильными приложениями будет полезен Xamarian, а для веб подойдёт ASP.NET.

С# популярен за счет своей простоты для современных программистов и больших команд разработчиков. Этому способствуют нетипичные конструкции языка и специфический синтаксис, помогающий максимально органично реализовать намеченные функции.

Swift

Swift — это надёжный и интуитивно понятный язык программирования от Apple, при помощи которого можно создавать приложения для iOS и macOS.

Если вы хотите попасть в сферу мобильной разработки, стоит рассмотреть Swift как один из вариантов. Swift имеет все атрибуты современного языка программирования и определённо превосходит своего предшественника Objective-C.

Основные особенности Swift: отсутствие неопределенных или неинициализированных переменных, отсутствие ошибок с размерностями массивов, явная обработка значений nil (null) и автоматическое управление памятью.

Правила, которые помогут в учёбе

Итак, когда вы выбрали сферу программирования и определились с языком, осталось самое главное — начать. Подскажем несколько правил, с помощью которых процесс учебы пойдет быстрее.

Двигайтесь постепенно

Создайте план своего обучения, разбейте его на этапы и постепенно изучайте что-то новое. Для начала разберитесь с синтаксисом изучаемого языка — поймите принцип работы написания кода, определите ключевые слова и т.д. Читайте литературу по теме и смотрите обучающие видео, параллельно практикуйтесь и постепенно переходите к более сложным конструкциям.

По мере освоения теории как можно больше практикуйтесь

На каждый час изучения теории отведите себе как минимум два часа для практики. Как мы уже говорили выше, программированию нельзя научиться только из книг и видеоуроков, поэтому практика станет вашим ключом к успеху. Не бойтесь делать ошибки, экспериментируйте! Например, попробуйте написать новый код или модернизировать старый.

Возьмите в привычку программировать каждый день

Ежедневное обучение и ежедневное изучение языков программирования — шаг к профессионализму. Распределите свой день так, чтобы вы могли уделять программированию как минимум два часа своего времени. Регулярные занятия помогут постепенно погружаться в тему и расширять свои знания по ней, а также значительно ускорят процесс обучения.

Не бойтесь обращаться за помощью

Спокойно относитесь к своим неудачам. Если вдруг вы поймёте, что не справляетесь самостоятельно — обратитесь за помощью к более опытным коллегам или же запишитесь на онлайн-курсы.

Если вы действительно хотите быстро и эффективно освоить язык программирования — используйте все доступные материалы, сервисы и знания других людей, и тогда вы достигните цели!

Фото на обложке: Shutterstock / BEST-BACKGROUNDS