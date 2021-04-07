Системный администратор: особенности профессии и перспективы роста

Анна Мосягина, руководитель направления «Программирование» в «Нетологии», узнала о вариантах развития карьеры сисадмина у преподавателей и студентов и выяснила, какой функционал они выполняют и почему это напрямую влияет на карьерное развитие.

DevOps-инженер

Дмитрий Кудюкин, директор по информационным технологиям в ITkey:

Обязанности админа, который знает, как в Linux настроить сеть, уже становятся неактуальными. В моем понимании, на смену ему приходит концепция человека, ответственного за сервис целиком, а не только за его инфраструктуру.

Администратор всегда может уйти в DevOps, и чтобы это сделать, надо:

владеть инструментами DevOps: Jenkins, автоматизации (Ansible) и разработки (Git);

знать какой-то язык программирования, кроме Bash, например, Python;

понимать CI/CD методологии, чтобы их воплощать в жизнь.

Но самое главное — усвоить, что DevOps — это про ускорение и помощь разработке, а не про устойчивость системы, что является целью классического сисадмина. Поэтому при переходе в это направление надо перестроить свое мышление и подход к работе в целом.

Востребованность DevOps-инженеров сильно зависит от запросов крупных игроков. Например, какой-нибудь большой компании нужно набрать команду 100 DevOps-ов с зарплатой 300 000 руб. И зачастую люди, изучившие CI/CD на GitLab, пишут в резюме DevOps вместо «сисадмин», хотя внутри все одно и то же.

Алексей Суворов, студент курса «DevOps-инженер»:

Наблюдения показывают, что в непрофильном бизнесе (то есть не ИТ) должность сисадмина часто сводится к обслуживающему персоналу, хотя и инженерного уровня. Отношение в связи с этим бывает соответствующее. Сейчас я начальник отдела, но понимаю, что фактически потолок по уровню зарплаты и карьерному росту в компании достигнут. К тому же, стал замечать, что мне все-таки больше интересна творческая работа: создание нового сервиса, добавление фичей в решение.

Поэтому я пошел учиться на профессию DevOps-инженера. Изначально DevOps привлек двоих моих коллег из отдела. Они продемонстрировали, что развитие системного администратора параллельно в направлении программирования и администрирования есть. Что они получили? Безусловно, интересную работу и, что немаловажно для меня, высокий уровень дохода, который просто недостижим для системного администратора.

Также лично для меня важно иметь возможность работать удаленно, а позиция сисадмина исключительно офисная. Поэтому профессия DevOps-инженера в какой-то мере привлекла меня еще и потому, что можно работать из любой точки. Мне показались интересными и функционал, и подход к работе, и я начал изучать материалы по теме.

Frontend-разработка

Сергей Кундрюков, Senior Frontend разработчик в EPAM Systems:

Кто-то из сисадминов идет во frontend. Преимущество направления в том, что результат работы можно увидеть в форме красивого, удобного, умного интерфейса, и не надо вечно смотреть на простыни текста, как, например, в бекенд-разработке или системном администрировании.

У сисадмина чаще всего не так много релевантного опыта, чтобы стать frontend-разработчиком, но и такие примеры есть. В помощь идут знания bash-команд и устройства Linux-системы, которые в разработке требуются на продвинутом уровне. Но многое все же придется узнавать и осваивать с нуля.

Верстка и ее оживление при помощи JS — неотъемлемая часть современного frontend-разработчика. Только после их изучения можно приступать к изучению фреймворков, библиотек, таких как Angular, React, Vue. На более продвинутом уровне понадобится знание Node.js и инструментов, необходимых для сборки и настройки проектов: webpack, babel, eslint.

Конечно, навыков требуется много, но при желании освоить их можно. Я сам пришел во fronted-разработку совершенно из другой сферы деятельности.

Тестирование

Анастасия Шарикова, Technical Project Lead/QA Lead Bookmate:

Некоторые мои знакомые пошли в сисадмины, так как это был путь наименьшего сопротивления, а поработав, поняли, что им интересно попробовать себя в новой сфере. Помимо этого, в некоторых странах или при релокации проще найти вакансии QA-инженера-автоматизатора, чем сисадмина, даже без особых навыков.

При переходе в QA самое сложное — перестроить свой mindset. Например, специалистам по качеству важно применять абдуктивное мышление и креативный подход. А во-вторых, надо подтянуть базу, необходимую для QA: уметь находить и правильно заводить дефекты, проводить тестирование с применением тест-дизайна, разбираться в системах баг-трекинга и системах управления знаниями и хранилищах тест-кейсов, изучить самые часто применяемые программы.

Ирина Рузавина, карьерный консультант «Нетологии»:

Все перечисленные профессии — дефицитные, в них всегда спрос превышает предложение, поэтому многие мои студенты трудоустраиваются еще в ходе обучения. Разумеется, если они хорошо учатся и следят за своим образовательным прогрессом, вовремя сдают домашние задания, работают над дипломным проектом, своевременно контактируют с рынком труда и общаются с карьерными консультантами.

В целом, для развития карьеры уходить из профессии сисадмина необязательно: работы с инфраструктурой очень много. Но чтобы остаться, желательно поддерживать профессиональный уровень и постоянно брать себе более сложные задачи. Ведь подавляющее большинство современных, так или иначе работающих с компьютером людей в состоянии подключить себе принтер и проверить скорость интернета.

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