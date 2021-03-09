Какие черты объединяют программистов и предпринимателей

Дарья Абрамова, основательница и CEO онлайн-школы цифрового творчества «Кодабра» , и Антон Катков, франчайзи «Кодабры» в Самаре, рассказывают, почему программисты могут легко развить предпринимательские способности.

В мире до сих пор живо устаревшее представление о программисте: он пишет код, работает чаще всего один и редко берет на себя задачи, не связанные с разработкой. Но сейчас айтишники умеют работать в команде, знают, как сделать продукт, а не просто программу, понимают, что нужно другим людям. Программист может стать предпринимателем, если захочет.

Программисту и предпринимателю важны системное и логическое мышление

Системное мышление

Задачи программиста часто начинаются с идеи, для которой он должен придумать все: как будет выглядеть программа, как будет работать, из каких элементов будет состоять. Для этого ему необходимо системное мышление. Программист должен как бы посмотреть на систему сверху и увидеть, как создать архитектуру программы, которая справится со всеми задачами заказчика, и при желании сможет делать больше, чем нужно сейчас.

Например, когда «Кодабра» работала офлайн, мы создавали личные кабинеты учеников в особом приложении: нужно было выбрать город, в котором живет и обучается ребенок, и для него создать расписание и прикрепить преподавателей. Когда мы стали онлайн-школой, оказалось, что наше приложение больше не подходит: нам не нужно выбирать город, а без этого не ничего не работает. Значит приложение было неправильно спроектировано, разработчик не увидел его как систему.

Предпринимателю также важно увидеть, какую пользу он будет приносить и как будет зарабатывать деньги.

Логическое мышление

Без логического мышления разработчик не сможет придумать и реализовать приложение. Он должен видеть причинно-следственные связи, понимать, как будет работать программа от начала до конца, из каких блоков она будет состоять. Если разработчик понимает это, он сразу видит варианты решений.

Для предпринимателя уметь строить причинно-следственные связи — также жизненно важно. Без этого сложно проследить путь клиента в компанию. Вот он увидел рекламу, позвонил, менеджер по продажам убедил его сделать покупку, покупатель остался доволен продуктом, рассказал друзьям и пришел еще раз.

Для того, чтобы клиент совершил этот путь, в компании должны четко работать отделы маркетинга, продаж и продукта. Логическое мышление помогает предпринимателю видеть эти взаимосвязи и понимать, из каких отделов и элементов должны состоять его бизнес и компания. И особенно здорово, если предприниматель, как и программист, умеет держать все эти элементы в голове и думать сразу над маркетингом, продуктом и продажами.

Гибкость мышления помогает программисту и предпринимателю находить решения в любой ситуации

Разработчики знают, что каждую задачу можно решить миллиардами способов. Программист волен выбирать из огромного набора языков, подходов, фреймворков, библиотек. Даже если разработчик не умеет писать на каждом языке программирования, он, скорее всего, сможет прочитать код, написанный на нем. И уже видя задачу, разработчик понимает, к кому он пойдет советоваться, какой язык и подход выберет.

Гибкое мышление позволяет сказать, что нет ничего невозможного.

Этот навык позволяет предпринимателю быстро понять, успешна его идея или нет, проверить гипотезу и придумать еще тысячу, если провалится эта.

Предприниматель без гибкого мышления постепенно превратит свою компанию в корпорацию: он создаст слишком много правил, по которым нужно работать, и эти правила помешают бизнесу быстро расти и развиваться.

Программисту и предпринимателю важна внутренняя мотивация

Даже если программист получил свои знания и навыки в вузе или на курсах, скорее всего, у него было огромное внутреннее желание. Если ты учишь информатику, чтобы сдать ЕГЭ, то у тебя вряд ли получится стать хорошим программистом. Разработчик участвует в хакатонах, пишет сотни приложений, сидит на форумах. Программистом движет постоянное желание победить машину, заставить ее работать. И на этом пути разработчик совершает тысячи ошибок, учится их принимать, исправлять и прогнозировать.

Предприниматель также существует только на огромном желании строить бизнес самостоятельно, двигаться вперед и набивать шишки. Даже если бизнесмен начинает дело с друзьями, ему нужен внутренний «движок», чтобы не сдаться после первого провала.

Предприниматель с навыками программиста не боится технологий

Предприниматель-программист понимает, что нужно в бизнесе делать руками, а что можно автоматизировать. Например, нанять разработчика, поставить ему задачу и пользоваться преимуществами или использовать готовые сервисы.

Почти любой бизнес упирается в автоматизацию. Хочешь сделать доставку еды — придумай, как будешь собирать заказы, отправлять их на кухню, координировать курьеров, принимать оплату. При этом предприниматель не должен делать это сам: нужно иметь базовое представление, о том, как устроены технологии, чтобы поставить задачу разработчику, оценить ее и не переплатить. Навыки программиста в этом помогают.

Если программист захочет открыть свой бизнес, ему может сильно помешать навык, который был важен в разработке. Это желание ответить на вопрос «Как?»: разработчик будет воспринимать каждую задачу, которая стоит перед бизнесом как головоломку. Но возможно какие-то задачи просто не нужно решать.

Разработчики многое привыкли делать самостоятельно. Но это не делает их предпринимателями: именно умение делегировать постепенно поможет наладить бизнес.

Фото на обложке: Ivan Acedo/shutterstock.com