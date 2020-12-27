Четыре худших карьерных ошибки, которые может совершить программист

Профессиональный успех программиста зависит от того, как он планирует свою карьеру. К этому нужно подходить стратегически, определяя, какое решение принять и как определенное действие может принести пользу в будущем. К сожалению, это получается далеко не у всех разработчиков. Разработчик Пьеро Боррели рассказал, каких ошибок следует избегать, чтобы построить карьеру.

Слишком долго работать на одном месте

Если текущие задачи вас устраивают, кажется странным менять работодателя. Однако если придерживаться такой позиции, можно упустить самые разные возможности. Прежде всего, смена работы в 99% случаев означает повышение зарплаты, и компании об этом знают. Более того, это позволяет поработать над новой архитектурой и задачами, повысив свои навыки и опыт в определенных технологиях.

Нет четкой формулы, которая позволяет понять, когда сменить работодателя. Основное правило — следить за всеми возможностями и каждый год спрашивать руководство, чего вам удалось достичь. Возможно, на определенном этапе другая компания поможет вам лучше проявить себя.

Применять устаревшие инструменты

Если вы работаете с наследованной системой или несовременными технологиями, пора искать другую компанию. Нет ничего ценного в том, чтобы работать с тем, что уже никто не использует.

Долго оставаясь в таких условиях, можно потерять ценность на рынке труда. Кроме того, так вы ничему не научитесь: пока вы копаетесь в старом коде, развиваются новые алгоритмы и языки.

Технологии, с которыми работает программист, очень важны. Они могут стать препятствием для его карьерного роста.

Вести себя непрофессионально

В разработке важен подход. Профессионал несет ответственность за свои действия, код и взаимодействие с коллегами. Нужно быть готовым совершенствоваться каждый день и сохранять продуктивность даже тогда, когда нет настроения.

Непрофессионал — полная тому противоположность. Он не соблюдает сроки, не пытается писать хороший код и готов отсиживать рабочие часы, чтобы в конце месяца получить зарплату.

Если программист готов добросовестно отдавать себя работе, это поможет ему достичь успехов в работе и построить впечатляющую карьеру.

Не иметь амбиций

Есть работники, которые не стараются сделать больше необходимого минимума. Они теряют шансы проявить себя и продвинуться по карьерной лестнице.

Разработчику не обязательно быть карьеристом, однако не стоит пренебрегать своим потенциалом. Ищите возможности сделать что-то впечатляющее и вдохновляйтесь день ото дня становиться лучше.

К карьере можно относиться как к стратегической игре, в которой придется продумывать каждый шаг. Любое решение может приблизить к победе или проигрышу. К счастью, вы сможете прочесть эту статью и учиться на чужих ошибках.

Источник.

Фото на обложке: ESB Professional / Shutterstock