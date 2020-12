«Ты же девушка, поссоришься с парнем, и весь день провален». Программистка — о дискриминации в IT и своей карьере

iOS-разработчица IT-компании «Доктор на работе» Эмма Ваградян рассказывает, существует ли в IT дискриминация, и делится советами с девушками, которые тоже хотят попасть в эту сферу.

В июне 2017 года бывшая сотрудница компании Uber Сьюзен Фаулер опубликовала в своем блоге историю о дискриминации в компании. После ее рассказа более ста сотрудниц Uber сообщили о сексизме и харассменте со стороны коллег. Такие заявления привели к большому репутационному кризису компании: Uber стали обвинять в культивировании «пацанской культуры» (bro culture) и дискриминации женщин.

Мир IT пока что преимущественно мужской. По данным Statista, в крупнейших технологических компаниях все еще больше мужчин.





Источник: Statista.com

В 2017 году на «Хабре» и карьерном сервисе «Мой круг» провели опрос среди программисток, в котором они рассказали о своем опыте построения карьеры. 51% респонденток отметили, что в коллективе разработчиков компании женщин в три раза меньше.

По данным HeadHunter, в России в 2019 году в IT-секторе работало только 20% женщин, в топ-менеджменте IT их было всего 7%. Можем ли мы и сейчас говорить о «мужской культуре» в мире IT? Расскажу на своем примере.





Начало пути: знакомство с миром IT и поиск первой работы

Мне всегда нравились точные науки, поэтому я мечтала о поступлении в Российско-Армянский (Славянский) университет на математический факультет. Но мои родители, друзья и знакомые говорили, что девушке поступить туда очень сложно. Чем меньше времени оставалось до подачи документов, тем чаще я слышала, что девушкам нет места на технических направлениях.

К сожалению, в итоге я прислушалась к мнению окружающих и не подала документы на математический факультет. Классические гуманитарные специальности меня не интересовали, поэтому я поступила на психологический факультет. Учиться там мне не нравилось. В магистратуре я решила поменять специальность, хоть как-то связать свою жизнь с цифрой и поступила на экономический факультет. Но спустя два месяца забрала оттуда документы. Я поняла, что это совсем не мое.

Через какое-то время на Facebook я случайно нашла контакты основателя одной небольшой компании по разработке программного обеспечения. Я связалась с ним и очень долго уговаривала его взять меня на бесплатную стажировку. Конечно, он сначала не соглашался. У меня не было профильного образования, опыта и, вероятно, какую-то роль играл тот факт, что я девушка.

Мы договорились, что я каждый день буду приезжать в офис со своим ноутбуком и выполнять задания, которые вечером будет проверять руководитель. Предполагалось, что такая стажировка продлится четыре месяца. При успешном освоении всех навыков я могла бы занять должность младшего разработчика.

Время стажировки было для меня очень сложным.

С первых месяцев я убедилась, что мир IT — пока мужская территория. Девушке нужно приложить очень много усилий, чтобы ей было комфортно здесь работать.

Коллеги-мужчины часто выделяли меня среди стажеров-мальчиков. Они всегда все мне слишком подробно объясняли, по несколько раз уточняли, правильно ли я понимаю задание. Часто при распределении задач я слышала такие фразы: «Ты же девушка, ты очень эмоциональная. Вот поссоришься с парнем, будешь плакать — весь день провален». Я была уверена, что коллеги не воспринимают меня всерьез.





Фриланс, любопытные клиенты и удивленные рекрутеры

Я получала новые знания и лучше выполняла задачи. Мне хотелось, чтобы меня воспринимали как специалиста, который может справиться с любой задачей, а не делали скидку на пол. Поэтому я не только работала, но и пыталась получать дополнительные знания на курсах и с помощью профессиональной литературы.

После года работы в компании я захотела попробовать себя во фрилансе. К сожалению, и здесь я столкнулась с гендерными предрассудками. Мои коллеги специально или невзначай намекали, что с задачей я не смогу справиться. А клиенты иногда признавались, что предлагают мне заказы только потому, что им интересно узнать, выполнит ли задачу девушка-программист.

Это меня обижало: мне предлагали работу не из-за опыта или профессиональных качеств, а из-за того, что люди не верили, что женщина может решить задачу не хуже мужчины.

Проработав на фрилансе чуть меньше года, я начала искать постоянную работу и ходить по собеседованиям. Во время интервью я поняла, что мир IT шагнул вперед. Сегодня женщине в этой сфере найти работу чуть проще, чем раньше.

Например, мне ни разу не отказали в работе только из-за моего пола. Думаю, раньше многим женщинам отказывали даже на первых этапах отбора. Прежде я находила много данных о дискриминации женщин при распределении зарплат. Например, согласно исследованию рекрутинговой платформы Hired, американские компании платят женщинам на 3% меньше, чем мужчинам на тех же должностях в сфере IT. В реальности я с таким не сталкивалась. Мне кажется, уровень заработной платы сегодня все чаще определяется не полом соискателя, а его навыками.

Конечно, немало зависит от корпоративных стандартов компании. Я проходила собеседования в организациях, где интервьюеры удивлялись тому, что на эту вакансию претендует девушка. С первого этапа я понимала, что, скорее всего, построить карьеру в этой компании мне может быть сложнее, чем в другой.

Во многих компаниях во время интервью мне задавали вопросы про мою личную жизнь: уточняли замужем ли я, планирую ли уходить в декрет. Я чувствовала, что в таких местах до сих пор существует гендерное неравенство. Были и организации, где соискатели не обращали внимания на мой пол и говорили со мной как с профессионалом. Одной из таких оказалась компания, в которой я сегодня занимаю должность iOS-разработчика.





Shutterstock/Dragon Images





Советы девушкам, которые начинают свой путь в IT

Проходить как можно больше интервью. Это поможет понять, с какими задачами пока тяжело справляться. Важно выписывать сложные вопросы и потом возвращаться к ним. Интервьюеры иногда могут интересоваться личной жизнью, удивляться и говорить, что чаще в таких профессиях работают мужчины. Необходимо учиться находить правильные ответы на такие вопросы.



Например, можно говорить, что сейчас ваш приоритет — построение карьеры, а то, что в таких профессиях сегодня больше мужчин — всего лишь результат классических гендерных стереотипов. Женщины сейчас их активно разрушают. Важно не смущаться, демонстрировать свои знания и не воспринимать такие вопросы и комментарии близко к сердцу.

Коллеги наверняка будут проявлять излишнее внимание к девушке, давая много советов. Можно рассматривать такое поведение как дискриминацию, а можно — как дополнительную возможность получить новые знания. Если не думать, что мужчины не воспринимают вас всерьез, а просто слушать наставников, то можно только выиграть в этой ситуации. Учиться правильно себя позиционировать. Важно выстраивать отношения не в формате «мужчина-женщина», а в формате «профессионал-профессионал». Девушке необходимо всегда быть уверенной в себе и своих знаниях и демонстрировать эту уверенность окружающим. Чтобы не сомневаться в своих силах, важно никогда не думать о том, что что-то может не получиться только потому, что это делает не мужчина.



Важно помнить, что профессии в сфере IT не имеют пола, а уровень профессионализма точно не зависит от гендера. Можно почаще напоминать себе о своих успехах: выписывать свои победы в решении даже самых маленьких задач. Если постоянно прокручивать все это в голове, рано или поздно уверенность в своих силах появится сама. Конечно, на первых этапах работы сложно поверить в себя, но чем опытнее вы становитесь, тем лучше понимаете, что можете справиться со всеми задачами.

Существует множество сообществ и программ, созданных специально для развития женщин в сфере IT. Есть международные ассоциации Women Who Code, Girls in Tech, Women in Technology International, Webgrrls International, которые борются с гендерным неравенством в этой области. Члены сообществ регулярно выпускают отчеты со статистикой, советами для женщин, организовывают онлайн-мероприятия.

Сегодня в мире IT женщине пока сложнее построить карьеру, чем мужчине. Мне со школьных лет говорили, что девушка и технические специальности несовместимы. Затем я столкнулась с шутками, недоверием со стороны работодателей, коллег и клиентов. Все это, конечно, очень мешало мне добиваться поставленных целей.

Но еще я убедилась, что сфера IT трансформируется: медленно уходят в прошлое гендерные стереотипы. Сегодня очень многое зависит от компании, в которой женщина хочет работать. Появляется все больше организаций, корпоративные стандарты которых не приемлют гендерного неравенства.

Все большую роль играет то, как женщина себя позиционирует. Если она правильно выстраивает взаимоотношения с руководителями и коллегами и демонстрирует высокие результаты, не уступая мужчинам, то у нее точно все получится.





