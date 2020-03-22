Курсы программирования: как выбрать и что может пойти не так

Расскажу, о чем надо позаботиться при выборе формата обучения, с какими трудностями может столкнуться подросток на курсах и как отличить хорошую программу от слабой.

Роль технологий в экономике и обществе растет, так что IT-специальности сейчас особенно популярны. Но даже если тебя очень тянет в эту область, все еще не стоит забывать, как может быть трудно стать профессионалом. Ведь учиться придется постоянно — в школе, в вузе, на онлайн-курсах.

Выбираем формат обучения

Как сориентироваться в многообразии обучающих программ? Важно поставить четкую цель и понять, что ты хочешь получить в конечном итоге. А еще — оценить собственные навыки самоорганизации и тайм-менеджмента.

Если ты знаешь, что такое тайм-менеджмент и не боишься сложностей, то можно изучать язык программирования по хорошей книге или статьям в интернете и закреплять знания на практике, иногда привлекая опытного специалиста для разъяснения сложных моментов.

Если принципиальной необходимости в дипломе вуза нет, можно выбрать любой офлайн или онлайн курс. Классические университеты достаточно редко дают полноценные углубленные знания по какому-либо языку программирования, чаще программа включает ознакомление с множеством их вариантов и различиями между ними.

У краткосрочных курсов тоже есть свои особенности. Чаще всего программу составляют с учетом нескольких уровней владения программированием: начальные, средние, продвинутые. При выборе конкретной программы надо правильно сопоставить свои знания с тем, насколько глубоко материал прорабатывают на занятиях.

Кстати, взрослым, у которых есть возможность потратить 1-2 года на очень плотное погружение в профессию, могу порекомендовать Школу 21, которая очень ценится среди работодателей. Правда, вступительные испытания и само обучение здесь сложные, справляются с ними далеко не все.

Что может пойти не так

Изучение программирования требует усидчивости, самоорганизованности и терпения. Его вполне реально изучать самостоятельно: есть много качественных книг, статей в интернете, а еще можно найти хорошего наставника.

Но для юных слушателей лучшее решение все-таки организованные офлайн-курсы. Их преимущество в коллективности: работа происходит в группах, ученик начинает разбирать не только свои ошибки, но и недоработки одногруппников, а командная работа сильно мотивирует и подталкивает к развитию.

Но и курсы могут быть несовершенны. Вот главные минусы:

Сложность задач резко нарастает. Нередко простые и банальные задачи быстро сменяются труднодоступным материалом. При этом пропускается огромный пласт задач средней сложности.

Нередко простые и банальные задачи быстро сменяются труднодоступным материалом. При этом пропускается огромный пласт задач средней сложности. Нет инструментов и умений для быстрого поиска ошибок. Это может стать проблемой и для опытных специалистов, а для начинающих – серьезным препятствием на пути к цели, и даже причиной отказа от нее.

Это может стать проблемой и для опытных специалистов, а для начинающих – серьезным препятствием на пути к цели, и даже причиной отказа от нее. Много теории при малом объеме практики. Программирование бесполезно изучать на бумаге, главное — это непосредственно написание кода и закрепление знаний на реальных задачах.

Как убедиться, что курсы действительно хорошие

Занятия для взрослых и детей выстраиваются по-разному. Если первым чаще нужен «концентрат» знаний, потому что они занятые люди и времени на длинные курсы у них нет, то для младшей аудитории длительность программы отходит на второй план.

Что же самое важное в курсе программирования для подростков?

Интересная подача

Знания нужно преподносить так, чтобы ученикам было не скучно, даже если им приходится решать примеры на одну тему несколько раз подряд.

Простой, но с усложнениями, материал

Материал должен быть достаточно простым, но в то же время содержать новые задачи, которые ребенок не в состоянии выполнить без помощи курсов.

Сильный ментор

Вне зависимости от выбранного формата обучения (онлайн или офлайн), очень важен личный наставник. Эту роль может взять на себя преподаватель или опытный практикующий программист – главное, чтобы он был заинтересован в реальном усвоении знаний учеником.

В большинстве случаев именно ментор ускоряет процесс обучения, замечает ошибки, дает неочевидные советы. В программировании важную роль играют именно разъяснения и демонстрация вариантов решений. Наставник поможет справиться со страхом, свойственным новичкам, которые только приступают к изучению обширного и сложного предмета. Победить этот страх можно только с помощью практики – писать код, невзирая на неизбежные ошибки.

Фото: архив автора материала