Курсы программирования: как выбрать и что может пойти не так
Роль технологий в экономике и обществе растет, так что IT-специальности сейчас особенно популярны. Но даже если тебя очень тянет в эту область, все еще не стоит забывать, как может быть трудно стать профессионалом. Ведь учиться придется постоянно — в школе, в вузе, на онлайн-курсах.
Расскажу, о чем надо позаботиться при выборе формата обучения, с какими трудностями может столкнуться подросток на курсах и как отличить хорошую программу от слабой.
Выбираем формат обучения
Как сориентироваться в многообразии обучающих программ? Важно поставить четкую цель и понять, что ты хочешь получить в конечном итоге. А еще — оценить собственные навыки самоорганизации и тайм-менеджмента.
Если ты знаешь, что такое тайм-менеджмент и не боишься сложностей, то можно изучать язык программирования по хорошей книге или статьям в интернете и закреплять знания на практике, иногда привлекая опытного специалиста для разъяснения сложных моментов.
Если принципиальной необходимости в дипломе вуза нет, можно выбрать любой офлайн или онлайн курс. Классические университеты достаточно редко дают полноценные углубленные знания по какому-либо языку программирования, чаще программа включает ознакомление с множеством их вариантов и различиями между ними.
У краткосрочных курсов тоже есть свои особенности. Чаще всего программу составляют с учетом нескольких уровней владения программированием: начальные, средние, продвинутые. При выборе конкретной программы надо правильно сопоставить свои знания с тем, насколько глубоко материал прорабатывают на занятиях.
Кстати, взрослым, у которых есть возможность потратить 1-2 года на очень плотное погружение в профессию, могу порекомендовать Школу 21, которая очень ценится среди работодателей. Правда, вступительные испытания и само обучение здесь сложные, справляются с ними далеко не все.
Что может пойти не так
Изучение программирования требует усидчивости, самоорганизованности и терпения. Его вполне реально изучать самостоятельно: есть много качественных книг, статей в интернете, а еще можно найти хорошего наставника.
Но для юных слушателей лучшее решение все-таки организованные офлайн-курсы. Их преимущество в коллективности: работа происходит в группах, ученик начинает разбирать не только свои ошибки, но и недоработки одногруппников, а командная работа сильно мотивирует и подталкивает к развитию.
Но и курсы могут быть несовершенны. Вот главные минусы:
- Сложность задач резко нарастает. Нередко простые и банальные задачи быстро сменяются труднодоступным материалом. При этом пропускается огромный пласт задач средней сложности.
- Нет инструментов и умений для быстрого поиска ошибок. Это может стать проблемой и для опытных специалистов, а для начинающих – серьезным препятствием на пути к цели, и даже причиной отказа от нее.
- Много теории при малом объеме практики. Программирование бесполезно изучать на бумаге, главное — это непосредственно написание кода и закрепление знаний на реальных задачах.
Как убедиться, что курсы действительно хорошие
Занятия для взрослых и детей выстраиваются по-разному. Если первым чаще нужен «концентрат» знаний, потому что они занятые люди и времени на длинные курсы у них нет, то для младшей аудитории длительность программы отходит на второй план.
Что же самое важное в курсе программирования для подростков?
- Интересная подача
Знания нужно преподносить так, чтобы ученикам было не скучно, даже если им приходится решать примеры на одну тему несколько раз подряд.
- Простой, но с усложнениями, материал
Материал должен быть достаточно простым, но в то же время содержать новые задачи, которые ребенок не в состоянии выполнить без помощи курсов.
- Сильный ментор
Вне зависимости от выбранного формата обучения (онлайн или офлайн), очень важен личный наставник. Эту роль может взять на себя преподаватель или опытный практикующий программист – главное, чтобы он был заинтересован в реальном усвоении знаний учеником.
В большинстве случаев именно ментор ускоряет процесс обучения, замечает ошибки, дает неочевидные советы. В программировании важную роль играют именно разъяснения и демонстрация вариантов решений. Наставник поможет справиться со страхом, свойственным новичкам, которые только приступают к изучению обширного и сложного предмета. Победить этот страх можно только с помощью практики – писать код, невзирая на неизбежные ошибки.
Фото: архив автора материала
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