Как стать разработчиком, если вы живете в регионе: советы и мотивация для новичков

Бесплатные курсы, онлайн-фестивали кодинга и новые возможности для трудоустройства позволяют разработчикам из регионов учиться и строить карьеру, не покидая родной город. Алексей Малеев, директор по дистанционным программам МФТИ, руководитель тренерского штаба сборной РФ по информатике, инициатор фестиваля RuCode , рассказывает, какие опции есть у кодеров из регионов и как использовать их по максимуму.

В 2020 границы закрыли, зато обучаться и работать дистанционно стало проще, чем когда-либо. Особенно это касается digital-профессий. В первую очередь программирования.

Айтишники уходят в онлайн

Тысячи IT-компаний по всему миру остаются на удаленке как минимум до 2021 года: айтишники уже начинают массово мигрировать из Кремниевой долины в соседние города и штаты, а московские разработчики отправляются в регионы, чтобы сэкономить на аренде и сменить обстановку.

Одновременно растет популярность дистанционного образования — например, на платформах Skillbox и «Яндекс.Практикум» спрос на курсы для программистов во время пандемии вырос на 30-40%. Уже очевидно, что после 2020 года удаленная учеба, практика и работа окончательно станут нормой в IT-сфере — и это открывает больше возможностей для разработчиков из регионов.

Путь развития современного программиста уже радикально отличается от траектории большинства разработчиков в начале 2000-х. Еще 10-20 лет для того, чтобы стать кодером, нужно было поступить на мехмат или факультет компьютерных наук. С качеством проблем обычно не было — в России всегда была сильная математическая школа. Но учебные программы тогда не успевали за трендами, и актуальность образования зависела от энтузиазма преподавателей — особенно в регионах.

В 2010-е, когда начался бум EdTech-стартапов, число образовательных площадок возросло, появились бесплатные курсы на Coursera и Stepik, а самообразование стало более доступным. В результате треть программистов в России получила профильное образование, треть осваивала профессию самостоятельно, а остальные проходили обучение в других форматах.

Большинству приходится дополнительно прокачивать навыки дистанционно: повышать квалификацию на курсах, получать сертификаты, осваивать новые языки программирования и технологии.

Рынок онлайн-образования вырос, а географические границы стали играть меньшую роль — особенно для разработчиков, которые владеют английским.

Но и этот вопрос решается. Например, легендарный курс Harvard CS50 уже перевели на русский. Более того, на русскоязычных площадках появляются курсы по машинному обучению, работе с большими данными и даже спортивному кодингу.

Организаторы фестиваля RuCode недавно открыли доступ к бесплатным программам «Быстрый старт в искусственный интеллект» и «Быстрый старт в спортивное программирование». Незадолго до этого Университет Хельсинки представил бесплатный доступ к онлайн-курсу по основам искусственного интеллекта для начинающих — его прошло уже более полумиллиона студентов со всего мира. Такие проекты снижают порог входа в программирование, при этом они не требуют ни вложений, ни личного присутствия — нужен только компьютер и надежный Wi-Fi.





Unsplash





Вдохновляющий кодинг

Программирование становится доступным не только благодаря бесплатным курсам, но и за счет популяризации разработки. Для этого многие регионы проводят соревнования для начинающих и продолжающих программистов — это могут быть как крупные чемпионаты, так и отраслевые хакатоны. Подобные проекты решают главную проблему кодеров в регионах — отсутствие комьюнити. Они помогают начинающему IT-специалисту проверить свои навыки, выступить наравне с программистами со всей России и получить новые знания.

На чемпионате можно посмотреть на IT-индустрию изнутри, познакомиться с экспертами из крупных технологических компаний и даже получить предложение о трудоустройстве.

Параллельно с чемпионатами в России начали появляться IT-проекты с просветительским уклоном. Один из таких примеров — наш всероссийский учебный онлайн-фестиваль по ИИ и алгоритмическому программированию, организованный при поддержке Фонда развития Физтех-школ с использованием гранта Президента Российской Федерации. В 2020 году в нем приняло участие 20 тыс. человек — организаторы не устанавливали для участников возрастные и географические ограничения. В результате к проекту присоединились участники от шести до 68 лет из 80 регионов России.

Учебные программы для кодеров в России стали охватывать все более широкую аудиторию всех возрастов. Дети обычно начинают с кружков по робототехнике и информатике, число которых постоянно растет. Появляются и независимые просветительские проекты: например, проект «Кружок» организует бесплатные мастер-классы по разработке для подростков из маленьких городов и деревень.

В более старшем возрасте начинающие разработчики уже переключаются на дистанционные курсы, в том числе на программы с последующим трудоустройством. На этой стадии карьеры многие переезжают в Москву — чтобы понять, почему это происходит, достаточно взглянуть на статистику зарплат в столице и регионах. Но и эта ситуация начинает меняться: все чаще программистам дают возможность работать удаленно.

Так, из-за пандемии количество удаленных вакансий в России выросло на 71%, и лидеры по дистанционке — это как раз программисты, администраторы техподдержки и специалисты по цифровому маркетингу.





Истории успеха

Кодеров из регионов стимулируют не только соревнования и доступность образования, но и истории успеха из глубинки. Один из таких примеров — игровая компания Playrix, которую в 2004 году основали в Вологде — городе с населением 300 тыс. человек. Сегодня она входит в десятку крупнейших мировых разработчиков мобильных игр, а Forbes оценивает стоимость Playrix во внушительные $7 млрд.

Крупные компании все чаще открывают подразделения в регионах — например, русско-американские Mirantis и Grid Dynamics владеют офисами по всей России. Эксперты рекомендуют открывать отделы IT-разработки за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, например, в Самаре.

Крупные региональные хабы сосредоточены в Казани и Иннополисе, в Екатеринбурге, Новосибирске и Томске. Многие стартапы открывают офисы в Калининграде. Все это способствует развитию программирования в регионах: начинающий разработчик имеет доступ к бесплатным ресурсам, он может участвовать в чемпионатах, фестивалях и хакатонах, проходить обучение онлайн.

Учебные программы зачастую связывают студентов с будущими работодателями — еще в процессе обучения программист может пройти дистанционную стажировку, а потом получить выгодный оффер. Тренд на удаленку позволяет принять предложение без лишних раздумий и работать в своем городе, что способствует развитию экономики в регионе. Шансы, что после этого специалист уедет, падают. А вот вероятность, что он создаст свой IT-бизнес в провинции, наоборот, растут.







Unsplash





Как построить успешную карьеру разработчика в регионе

Начинайте заниматься кодингом в самом раннем возрасте — для начала можно поэкспериментировать с простыми low-code инструментами и конструкторами, потом уже перейти к более сложным задачам. Отслеживайте соревнования, фестивали и отборочные туры, которые проходят онлайн или в вашем регионе. Это отличная возможность для нетворкинга, которая откроет новые карьерные перспективы. Необязательно сразу же покупать дорогой курс в модном онлайн-университете — изучите для начала бесплатные опции. На Stepik можно найти бесплатные курсы (в том числе по искусственному интеллекту), а многие международные программы переведены на русский. Превратите кодинг в привычку. Лучше всего прокачать навыки помогает постоянная практика — даже если в городе нет учебных программ для разработчиков, а на покупку курса пока не хватает денег, можно упражняться на бесплатных кодинг-тренажерах или решать задачи на Codeforces. Достигнув определенного уровня, не бойтесь двигаться дальше. В вашем городе наверняка найдется немало историй успеха, когда талантливый разработчик добился многого — основал свой стартап, устроился в крупную компанию. В 2020 удаленная работа окончательно стала нормой — вы вполне можете начать строить карьеру в московской или международной компании, находясь в условной Вологде или Южно-Сахалинске.





Фото на обложке: Shutterstock/ronstik