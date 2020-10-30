Как стать IT-специалистом без техобразования: две позиции, с которых можно начать

Карьеру в ИТ можно делать сегодня во многих отраслях. ИТ-вакансии на старте предполагают крайне либеральные требования к уровню и профилю подготовки. В некоторых случаях достаточно диплома о среднем образовании или степени младшего специалиста. IT Manager компании Linxdatacenter Илья Ильичев рассказывает, как проникнуть в мир «больших ИТ».

В последние годы численность девелоперов ПО увеличивается в среднем на 2,5-3 млн каждые три года, что наглядно демонстрирует приведенный ниже график.





По данным IDC, DQYDJ, Evans Data Corporation.

Это хороший знак: ИТ-профессии по-прежнему на пике спроса, и начать технологическую карьеру, даже если вам сейчас 35-40 лет, еще совсем не поздно — при условии должной целеустремленности.

С учетом того, что далеко не все желающие — математически одаренные люди, хорошей новостью для них будет то, что некоторые ИТ-профессии вообще не требуют профильного образования. Именно с них стоит начать свое вхождение в отрасль.

Чаще всего в качестве таких точек входа сегодня называются позиции тестировщика (QA-специалиста) и специалиста технической поддержки/ младшего системного администратора.

Рассказываем об особенностях этих профессий и перспективах, которые они открывают.





QA-инженер

Специалист по тестированию софта, или QA-инженер (Quality Assurance — обеспечение качества), выявляет ошибки и дефекты в работе программного продукта. Принцип простой: чем раньше баги обнаруживаются и устраняются, тем лучше показатель time to market продукта, то есть срок его выхода на рынок.

Традиционно эту профессию отличает низкий порог вхождения: нужно базовое представление о процессе разработки ПО, техническое или специфическое ИТ-образование — плюс, но необязательное требование.

Еще нужно иметь представление об основных принципах работы разных видов программных продуктов — веб-сайтов, мобильных приложений, ИТ-систем, инструментов.

Личные качества: критическое мышление, въедливость, умение анализировать и детально изучать информацию, нестандартный подход (нужно не просто найти ошибку, но и определить условия, при которых она возникает).

Обязательные знания: нужно знать, как устроен процесс тестирования, что такое тест-дизайн и тестовая документация, иметь навыки работы с TMS-системой (Test Management System). Звучит внушительно, но на самом деле научиться ориентироваться в этом не так сложно. Обязателен английский на приличном уровне.

Где обучаться: вузы тестировщиков не готовят, для освоения этой профессии нужно пройти обучение на специальных курсах или внутри компании.

Небольшая подборка курсов по QA:

Перспективы: на современном рынке у опытного QA-специалиста хорошие возможности продолжить развитие карьеры в таких сферах, как UX-дизайн, управление развитием продуктов, проектирование корпоративной ИТ-архитектуры.

Минусы профессии: первые годы в карьере тестеров крайне тяжелые, зарплата невелика, их ценят не так высоко, как разработчиков. Однако это шанс выковать характер и набор уникальных компетенций для принятия на себя роли лидера.



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Специалист технической поддержки / младший системный администратор

Годы идут, а порог вхождения в ИТ через позицию специалиста технической поддержки по-прежнему совершенно не требует специального, например, математического, образования. При желании легко за год-два вырасти до младшего системного администратора. Очень часто крупные компании открывают вакансии стажера ИТ-отдела, это не что иное, как «Специалист технической поддержки / младший системный администратор», но на неполный рабочий день.

Многие ИТ-администраторы именно так начинали свою карьеру. На старте младший сисадмин начинает с первой и второй линий техподдержки — ответы на вопросы пользователей, получение опыта и навыков стрессоустойчивости. Новичков, среди которых встречаются не только технари, но и гуманитарии, обучают более опытные системные администраторы, разрабатывая алгоритмы действий по распространенным сценариям устранения неполадок, настройки.

Личные качества: въедливость, усидчивость, умение добираться до сути вещей, разматывать клубок проблемы до источника ее возникновения. Важны хорошая память и аналитические навыки. Постоянно нужно держать в голове массу знаний, добавлять к ней новые предметные области, уметь творчески их осмысливать и преобразовывать в сумму полезных профессиональных действий.

Очень важны желание развиваться в профессии, работоспособность и готовность постоянно учиться. В ИТ постоянно что-то меняется. Здесь нельзя разово выучить какую-то информацию и сидеть на этих знаниях лет 10. Вариации систем и их комбинации крайне разнообразные, вам точно не придется скучать и довольствоваться однажды изученной системой.

Обязательные знания: конечно, минимальный набор профессиональных знаний для успешной работы сисадмином необходим. Для выпускников профильных вузов будет достаточно знания основ баз данных, принципов устройства ОС (неглубоко, не на уровне архитектора), представления о том, как софт взаимодействует с железом, понимания принципов работы сетей и начальных навыков в программировании и базовых знаний TCP/IP, Unix, Windows.

Знание английского языка — обязательный навык. Пополнять свой багаж знаний лучше из первоисточников, язык ИТ сегодня — это английский.

Для сисадмина важны умение сконцентрироваться на задаче и довести ее до решения, а также мультифункциональность. Сейчас все переплетено: к примеру, и Windows, и Unix, как правило, перемешаны в одной инфраструктуре по разным блокам задач.

В зависимости от специфики работы в конкретной компании от сисадмина может потребоваться умение быстро разобраться в самых неожиданных вещах, быстро встроить в процессы компании какое-нибудь готовое облачное приложение или его API.

Одна из примет времени сегодня — автоматизация, каждый сисадмин приходит к тому, что какие-то процессы проще прописать на уровне скриптов, сокращая ручной труд.

Словом, нужно соответствовать стереотипу #тыжайтишник и уметь работать на результат по любым задачам.

Где обучаться: начать движение к своей первой работе в статусе системного администратора можно буквально на диване с изучения литературы или курсов с экрана смартфона.

Несколько курсов по системному администрированию:

Перспективы: для компетентного и опытного (3-5 лет) сисадмина в современном мире с учетом всех ключевых направлений развития ИТ есть возможность развиваться и расти практически в любой специальности и отрасли.

Можно пойти как в программисты или в Unix-администраторы, так и в сетевые инженеры, стать системным ИТ-архитектором или специалистом по безопасности и даже менеджером проектов.

Если сисадмин выбирает путь развития в направлении системного архитектора, то здесь можно рассчитывать на зарплату не хуже, чем у высшего звена ИТ-руководителей.

Как вариант — можно остаться системным администратором на очень хорошем профессиональном уровне, развиваясь в узкоспециализированной области. Например, работая в компании-облачном провайдере, системный администратор может сфокусироваться на задачах по построению облачной инфраструктуры и виртуализации.

Минусы: существенные объемы нагрузки — в случае серьезного сбоя или масштабного проекта по апгрейду инфраструктуры, развертыванию нового ПО или сети работать придется до победного конца. Некоторые системы критичны для функционирования бизнеса, а это значит, что любые изменения в таких системах тщательно тестируются и производятся на тестовом стенде, согласовываются с другими подразделениями и реализуются строго в нерабочее время. Вы, как врач, целиком несете ответственность за результат.

В некоторых компаниях высока вероятность конфликта с руководством на почве непонимания реальных потребностей ИТ-инфраструктуры и необходимых для их удовлетворения ресурсов. «Тыжсисадмин, придумай что-нибудь». Несмотря на глубоко техническую специализацию, вам придется научиться объясняться с бизнес-менеджерами на понятном им языке.

В крупных компаниях с масштабной ИТ-инфраструктурой на это может накладываться недоукомплектованность штата, рост психологической нагрузки из-за большой ответственности, проблемы с уходом в отпуск.

Однако перечисленные минусы легко перекрываются плюсами и возможностями, которые открывает профессия.

Сисадмин всегда находится на стыке разных предметных областей, эта профессия — конструктор компетенций и навыков для самостоятельной сборки в любой нужной конфигурации, причем с гораздо более развернутыми возможностями, чем в случае QA-специалиста или системного аналитика, из-за большей практической вовлеченности в ИТ на базовом, инфраструктурном уровне.

Здесь вы проходите карьерный путь буквально «от сохи», вручную собирая и настраивая сеть или серверы в компании, разбираясь с запуском 1С и Unix-администрированием.

Эта профессия будет оставаться востребованной неограниченно долго. Все обещания крупных ИТ-вендоров, анонсирующих выпуск «полностью самодостаточных платформ и систем, которые не будут ломаться, будут сами себя обслуживать и чинить», пока далеки от подтверждения практикой.





Альтернативные пути

Можно описать несколько возможных сценариев карьерного роста как для тестировщиков, так и для специалистов службы поддержки.





Менеджер по продукту

Управление циклом развития софтверного продукта особенно хорошо подходит для QA-специалистов. В силу специфики профессии они анализируют работу программного обеспечения, развивая у себя глубокое понимание методологии повышения качества софта. Сегодня на рынке, где спрос на высокофункциональное программное обеспечение особенно важен для коммерческого успеха компаний, наличие этих навыков помогает QA-специалистам добиваться успеха.





DevOps-специалист

Восходящий тренд в области построения ИТ-карьеры с позиции начинающего специалиста — все хайповые digital-направления: робототехника и автоматизация (RPA), ИИ и Big Data. Наиболее очевидный сценарий карьерного развития здесь — DevOps. Сейчас эта профессия в тренде, и те, кто не успел туда зайти, имеют шанс сделать это лишь на протяжении 3-5 следующих лет.

Это человек, который постоянно доводит до ума ИТ-инфраструктуру компании, разбираясь, почему код разработчиков заработал на одной версии библиотеки, а на другой — не заработал.

DevOps автоматизирует различные алгоритмы по развертыванию и тестированию продукта на on-premises или облачных серверах, помогает выбрать и сконфигурировать архитектуру ИТ-компонентов. Он может что-то «напрограммировать» и прочитать чужой код, но это не его основная функция.

Тестеры ПО получают здесь преимущество, так как уже в целом понимают процесс разработки. Это может сделать их хорошими менеджерами по выпуску релизов или по контролю стабильности функционала, а также инженерами по автоматизации. DevOps требует целостного подхода к разработке и развертыванию приложений через более частую, быструю и качественную генерацию и проверку кода. Разработчики часто не имеют последнего навыка, но он всегда есть у QA-профессионалов.





Customer experience/User experience специалист

Как QA-профессионалы, так и специалисты службы поддержки в своей работе фокусируются на пользовательском опыте и приобретают все большую рыночную ценность по мере того, как бизнес повышает роль этого компонента в своих приложениях и системах. Волей-неволей они приучены смотреть на любой продукт или приложение глазами пользователя.





ИТ-архитектор

Для успешного построения корпоративной ИТ-архитектуры необходимы такие качества, как внимание к деталям и стремление выработать максимально непредвзятую, независимую оценку ИТ-продукта. Скрупулезность и способность учитывать взаимосвязь множества компонентов решения, вписывая их в общую картину — критически важные навыки для ИТ-архитектора, который отвечает за разработку архитектуры ИТ-систем.





ИТ-менеджер

Навыки хорошего ИТ-специалиста широкого профиля (network, Linux, Windows, security, IT methodology and management), широкий технологический кругозор, отличные практические навыки в области ИТ, критическое мышление и способность учитывать массу нюансов в рамках «большой картины» очень помогают в управлении ИТ.

Здесь приходится принимать решения, основанные на риске: оценить вероятность того, что это изменение не вызовет новые проблемы, провести изменение в соответствии с ITIL. На какие топ-10 из 100 вещей, о которых я беспокоюсь, действительно нужно потратить свое время?

Как найти подходящее решение в рамках ИТ-стратегии и при этом уложиться в выделенный бюджет? Чем один программный продукт лучше другого, сколько стоят его внедрение и поддержка? Open source или коммерческий продукт? Заключили ли мы контракт на поддержку с правильной компанией или у нас есть компетенции и время внутри отдела? Готова ли наша ИТ инфраструктура к прохождению полномасштабного регулярного аудита на соответствие ISO 27001? Готова ли инфраструктура к регулярным атакам и проверкам на безопасность? Разработан ли план DRC и каково время восстановления сервиса? Утверждены ли регламенты для политик по ИТ-безопасности, все ли сотрудники прошли обучение и ознакомление с ними?

Не отказывайте себе в тяге узнать что-то новое, не забудьте научить себя применять методы критического мышления. Вам предстоит просеять тонны маркетинговых анонсов и найти то, что подойдет вашей компании наилучшим образом.





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Системный аналитик

Отдельно стоит остановиться на такой профессии, как системный аналитик. Системные аналитики — это классические «технари», которые глубоко понимают, как работает ИТ-отрасль, и им платят за то, чтобы они делились этими знаниями с компаниями. Они изучают, как бизнес использует оборудование и программное обеспечение, облачные платформы, весь спектр новых цифровых технологий (ИИ, Big Data, блокчейн), и дают рекомендации по улучшению имеющихся систем и/или по внедрению новых.

Анализ — только часть работы таких специалистов, они еще участвуют в разработке и внедрении новых информационных систем.

Типичные обязанности такого специалиста включают в себя исследование новых технологий и оценку их стоимости и выгод от внедрения; тесное сотрудничество с другими специалистами, заинтересованными сторонами и менеджерами компании для понимания их потребностей и возможностей их удовлетворения ИТ-средствами.

Сюда же можно отнести планирование апгрейда существующих информационных систем для повышения их эффективности, проектирование новых или замена старых систем.

Личные качества: аналитический склад ума, умение общаться с сотрудниками различных уровней и понимать их потребности, считывание контекста и специфического языка разработчиков, инженеров и бизнес-специалистов — работа во многом состоит в «переводе» с языка заказчиков на язык девелоперов, сетевых специалистов, коммуникабельность и стрессоустойчивость.

Обязательные знания: системные аналитики действуют в основном в качестве консультантов, поэтому они должны быть знакомы с широким спектром ИТ-направлений. Им обычно не нужно участвовать в написании кода, непосредственном внедрении компонентов, установке новых компьютеров или других технических задачах.

Любой компетентный системный аналитик — своего рода Lego-конструктор навыков, комбинируя которые в нужной пропорции и конфигурации, можно решать различные задачи цифровой трансформации бизнеса или целой отрасли.

Системному аналитику необходимо глубокое знание пула доступных и актуальных информационных технологий, платформ, инструментов, принципов построения корпоративной ИТ-архитектуры, работы сетей, менеджмента в корпоративной сфере.

Где обучаться: большинство таких специалистов имеют высшее образование в области, связанной с ИТ. Поскольку эти аналитики активно вовлечены в бизнес-составляющую работы компании, им может быть полезно пройти курсы в сфере business operations или получить специальность в области менеджмента информационных систем.

Перспективы: набор функций системного аналитика в каждой компании серьезно варьируется, что обуславливает широкий спектр дальнейших карьерных возможностей.

Отраслевой сценарий. Системный анализ включает в себя компетенции в ИТ, управлении и бизнес-процессах. Это делает возможным применение компетенций системного аналитика в масштабах целых отраслей, нацеленных на развитие и преобразование через цифровизацию. Здравоохранение, образование, финансы, медиа и многие другие направления экономики (в зависимости от страны) все чаще выступают драйверами роста занятости системных аналитиков. Консалтинг. Системный анализ и аудит, а также типичный спектр задач консалтинга пересекаются между собой все чаще и плотнее. Оценка рисков, перспектив, издержек и соотнесение их с потенциальными выгодами, управление комплексом этих переменных — все указанные области основаны на этих навыках.



Если в доцифровую эру позиция системного аналитика существовала в основном в крупных компаниях, то сейчас, в процессе цифровизации среднего бизнеса и в свете роста проектов по точечному внедрению новых ИТ-систем в крупных организациях, системные аналитики стали существенно более востребованными. Это приводит к аутсорсингу должности со стороны консалтинговых и аудиторских компаний. CRM-аналитика. Развитие CRM-систем повышает значимость системного анализа. Сегодня эти решения используются для комплексного управления отношениями не только с клиентами, но и с сотрудниками, поставщиками, подрядчиками, проектными командами.



Концепция комплексного взаимодействия множества участников бизнес-процессов в ИТ-среде требует навыков менеджмента, маркетинга, бухучета, программирования, управления базами данных и знаний ИТ-архитектуры. Многофункциональность — сильная сторона системных аналитиков, которые с начала карьеры работают в этой парадигме. Менеджер направления системного анализа. Специалист-теоретик, который развивает компетенции младших коллег и ищет новые направления их дальнейшего роста. Он определяет задачи, сферы ответственности и необходимые компетенции системных аналитиков в организации. Для этого проводится анализ деятельности компании, выявляются доступные точки роста и нужные инструменты для развития. Этот специалист — своего рода «старший системный аналитик» с исследовательской и визионерской составляющей. С учетом направленности целых отраслей на цифровую трансформацию — крайне перспективный сценарий для ИТ-карьеры. Growth Hacker. Одно из развивающихся направлений — поиск нестандартных ниш, инструментов и возможностей для роста бизнеса с помощью цифровых технологий. Growth hacking включает в себя бизнес-анализ и инструменты веб-аналитики, глубокое изучение структуры и динамики рынка, оптимизацию конверсии лидов и построение эффективной системы взаимодействия между всеми участниками бизнес-процессов.

Минусы профессии: высокий уровень стресса в случае возникновения разногласий с клиентами по поводу деталей проекта, необходимость преодолевать внутреннее сопротивление пользователей ИТ-систем в компании по поводу внедряемых изменений, часто — ненормированный рабочий день из-за «приграничной» природы специальности: приходится постоянно переключаться на побочные смежные задачи и нагрузка возрастает.

Как и во всех стремительно развивающихся отраслях, развитие карьеры ИТ-специалиста зависит прежде всего от его способностей, амбиций и готовности постоянно осваивать новые знания. ИТ-сфера открывает массу возможностей, главное здесь — найти интересный для себя путь.





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