Перевернуть жизнь на 180: как понять, что вам пора менять профессию

В будущем мы будем менять карьерный трек по пять-семь раз в жизни. На это влияет множество факторов: начиная с исчезновения некоторых профессий и заканчивая осознанностью выбора карьерного пути в молодости. Екатерина Завьялова, эксперт по построению международной карьеры, рассказывает, как понять, что уже пора менять специальность и как это сделать эффективно.

В 16-17 лет (средний возраст поступающих в вузы в России) практически невозможно определиться, чем именно ты хочешь заниматься всю жизнь. Треть выпускников в России не работают по специальности. Тем временем в Европе студенты начинают учиться в вузах ближе к 18-19 годам и выбирают направление более осознанно. Но гарантий того, что в эти годы можно выбрать карьеру на всю жизнь, все равно нет.





Когда пора менять специальность

Потеря мотивации к работе

Вас не вдохновляет ваш следующий карьерный шаг. Вы можете осознавать, что через полгода займете руководящую должность, зарплата вырастет в два раза, но все равно чувствуете уныние каждый день по пути в офис. Важно не путать потерю мотивации с профессиональным выгоранием — о нем поговорим чуть позже.





Чувство нереализованности своего потенциала

Вы считаете, что можете достичь большего в другой сфере. У вас есть четкое представление о ваших профессиональных интересах, но по каким-то причинам вы сейчас работаете по другому направлению.





Давний интерес к другой профессиональной сфере

Вы давно мечтаете реализоваться в профессиональной сфере, отличной от вашей текущей работы. Вы хорошо знакомы с этим направлением и уверены, что оно вам подходит.





Деятельность не соответствует вашим ценностям

Например, вам важно, чтобы истина рождалась в споре (разумеется, продуктивном), и вы за то, чтобы ключевые решения в компании принимались коллегиально, в то время как в вашей индустрии царит директивный метод управления.





Работа базируется не на ваших сильных сторонах

У каждого из нас есть врожденные способности: кто-то фантастический аналитик, а кто-то — коммуникатор. Согласно исследованиям Harvard Business Review, выдающихся результатов в карьере мы можем достичь только в том случае, если основа нашей деятельности — наши сильные стороны. В ином случае наше развитие в профессии имеет ограничения и дается сложнее.





Ваша профессия скоро перестанет быть актуальной

Автоматизация и роботизация — два существенных тренда на мировом рынке труда. Согласно исследованию McKinsey, около 50-60% работ могут быть автоматизированы к 2030 году. Если вы понимаете, что ваша профессия уже сегодня или в ближайшем будущем может быть легко автоматизирована, стоит задуматься о новом направлении.





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Когда не стоит меня карьеру

В состоянии усталости или выгорания на работе

В такие моменты мы склонны принимать необдуманные решения, поэтому лучше не торопиться, взять отпуск или существенно снизить рабочую нагрузку. Бывает сложно отличить выгорание на работе от истинного желания сменить сферу деятельности.

Заработать выгорание проще всего на любимой работе: если вы долгое время с удовольствием работали над важным для себя проектом, а потом начали чувствовать апатию и ощущение бессмысленности от своих действий, скорее всего, вы столкнулись с выгоранием. В то же время подлинное желание сменить сферу деятельности сопровождается долгими размышлениями и построением конкретных планов.





Если вы еще не знаете, чем хотите заниматься

В таком случае сначала нужно наметить план действий и только после этого приступать к реализации. Если есть несколько сфер, которые одинаково сильно вам нравятся, соотнесите каждую из них со своими навыками и опытом. Определите, какие из них можно использовать в новом контексте, а какие только предстоит развить.





В случае локальных проблем в компании

Если у вас конфликт с руководителем или вам не подходит корпоративная культура компании, попытайтесь разрешить проблему или найдите работу в другой организации. Вы можете чувствовать себя некомфортно в одной компании, но при этом обожать ту же самую работу в другой — индустрия и функции при этом останутся неизменными.





Мифы и страхи при смене карьеры

Многие считают, что для смены профессии обязательно нужно получить высшее образование в новой сфере, что не всегда оправдано. Сегодня на рынке достаточно возможностей по смене профессионального вектора: начиная с качественных краткосрочных курсов и заканчивая тренингами внутри компаний.

Еще одно заблуждение — уверенность в том, что со сменой карьерного трека уровень доходов существенно снизится. Однако не забывайте, что вы специалист с наработанными soft skills, которые высоко ценятся работодателями. Гораздо проще показать сотруднику, как работать с таблицами, чем научить, скажем, навыкам управления командой.

Отсутствие поддержки со стороны близких — еще один страх, который мешает смене профессии. Мы можем столкнуться с тем, что близкие будут отговаривать нас от изменений. Однако в принятии подобных решений крайне важно опираться на свои внутренние ощущения, а при первых ваших успехах в новой сфере близкие и сами убедятся, что эта идея была к лучшему.





Как достичь максимума

Какие шаги стоит совершить, чтобы оказаться успешным специалистом в новой для себя области? Если вы точно уверены, что готовы поменять профессиональную сферу, я рекомендую вам действовать так:

Зафиксируйте профессиональную область, в которой планируете развиваться. Если сомневаетесь в выборе направления, сформулируйте и поэтапно протестируйте различные гипотезы. Некоторые профессии требуют профильного образования и долгой практики, например, профессия врача. В других случаях переход будет достаточно простым: например, из маркетинга в продажи или в PR. Пообщайтесь с людьми, которые уже работают в этой сфере. Чем больше вы соберете мнений на старте, тем выше вероятность того, что вы не разочаруетесь в процессе смены деятельности. Расспросите их о распорядке рабочего дня, о выполняемых задачах, о ценных для профессии навыках. Определите навыки, которые сможете использовать в новой профессии — transferable skills. Соберите те умения, которых вам пока не хватает, и начинайте развивать их: это могут быть стажировки, фриланс, волонтерство, обучение или менторство опытных коллег. Сформулируйте четкую профессиональную цель. Для постановки целей используйте SMART-подход, по которому цель должна быть конкретной, измеримой, достижимой (но амбициозной), релевантной и с конечными временными ориентирами. Примером такой цели может быть такое устремление: стать бренд-менеджером крупной международной FMCG-компании через два года. Грамотно составьте резюме и сопроводительное письмо, которые подчеркнут качества, актуальные для новой роли. Всегда адаптируйте их под конкретную компанию и позицию, ведь уже с этого этапа вы можете продемонстрировать свою мотивацию целевым работодателям. Задействуйте свою сеть профессиональных контактов в поиске новой работы. Не стесняйтесь обращаться за помощью и выстраивать диалог с профессионалами в новой для себя среде: они могут помочь как советом, так и конкретными действиями, ведь во многих компаниях есть практика referrals — рекомендации кандидатов на открытые вакансии. Продумайте ответы на вопросы рекрутеров о мотивации к смене деятельности. Этот факт вашей биографии привлечет повышенное внимание во время собеседования. Расскажите о навыках, которые не могли реализовать на предыдущей работе, и подумайте, почему они пригодятся вам на новом месте.

Смена сферы деятельности реальна, если системно подойти к этому вопросу. Следуйте намеченному плану, будьте смелее и не ждите мгновенного успеха. Возможно, на реализацию задуманного потребуется больше времени, чем вы планировали, однако это не повод сдаваться после первой неудачи.





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