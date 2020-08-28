10 реалий, к которым должен быть готов начинающий UX-дизайнер

Проблема не в самой профессии, а в обещаниях маркетологов. Буткампы и курсы обещают выпускникам работу в ведущих компаниях — даже тем, кто ни дня не работал в этой сфере, — и умалчивают о возможных трудностях. Разберемся, к чему должен быть готов начинающий UX-дизайнер.

UX-дизайн считается одним из самых перспективных направлений. Он действительно востребован на рынке и хорошо оплачивается, но не стоит верить всему, что о нем пишут.

1. Вы (пока) не тот идеальный кандидат, которого ищут компании

Работодателям нужны опытные сотрудники. В вакансиях часто встречается требование иметь от трех до пяти лет релевантного опыта, а некоторые компании указывают это прямо в названии должности, где пишут: Senior UX-дизайнер.

Труднее всего найти первую работу — не все готовы идти на риск и нанимать человека без опыта в профессии. Но чем больше ваш стаж, тем привлекательнее вы выглядите в глазах потенциальных работодателей.

2. Вы не можете диктовать свои условия (во всяком случае, сейчас)

Готовьтесь принимать отказы. И даже когда вы получите работу, скорее всего, вам придется трудиться сверхурочно, соглашаться на невыгодные условия и, возможно, даже переехать. Все ради того, чтобы получить несколько лет драгоценного опыта и повысить свою конкурентоспособность.

Если вам не нравится ваша профессия и вы хотели бы уйти в UX-дизайн, у вас вряд ли получится сохранить текущий уровень дохода и комфортные условия — к этому придется идти какое-то время.

3. Вам может понадобиться переехать (возможно туда, куда не хочется)

Начинающие специалисты часто думают, что работу легче найти в крупнейших технологических хабах, таких как Сан-Франциско, Нью-Йорк или Лондон. Но на самом деле, там вам предстоит конкурировать с более опытными профессионалами, чем вы.

Попробуйте искать работу там, где рынок не перенасыщен UX-дизайнерами.

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4. На первой работе (вероятно, и на второй) у вас будет низкая зарплата. И это нормально

Буткампы и курсы часто рассказывают, какие огромные зарплаты получают UX-дизайнеры, создавая нереалистичные ожидания. Скорее всего, выпускник этих курсов не будет столько зарабатывать ни на первой, ни на второй работе.

Исключения есть — но как правило, у этих специалистов есть хороший опыт в смежной сфере, который дополняет их навыки в UX-дизайне.

5. Буткамп (или другая образовательная организация) не гарантирует трудоустройство, что бы вам ни говорили

Поиск работы может затянуться на несколько месяцев. Некоторые выпускники курсов за это время даже могут разочароваться и вернуться к прежней профессии.

6. В лучшем случае вы — junior

Сколько бы вы ни заплатили за курсы UX-дизайна, начинать придется с позиции джуниора. Даже если раньше вы занимали руководящую должность, и вам уже за 30, за 40 или даже за 50, вы будете работать в подчинении у senior-дизайнера, который может быть намного моложе, но и намного опытнее, чем вы.

Помните, что это только начало, и постарайтесь принять свою роль и приносить максимальную пользу команде.

7. Возможно, вы знаете о UX-дизайне намного меньше, чем думаете

Многим знакомо это ощущение: чем больше мы получаем информации по какой-либо теме, тем яснее видим, насколько мало мы о ней знаем. У этого явления даже есть название — эффект Даннинга — Крюгера.

Начиная карьеру UX-дизайнера, важно быть честным с собой и осознавать свои возможности. Знание основ Photoshop не превратит вас в UI-дизайнера, полчаса практики в HTML не сделают фронтенд-разработчиком, а почитав, что такое A/B-тестирование, вы не станете UX-исследователем.

Чем быстрее вы это поймете, тем раньше начнете совершенствовать свои навыки.

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8. Вашей первой (и даже второй) работой после буткампа будет не Google, Lyft, Netflix или Airbnb

Google получает более 3 млн резюме в год, а принимает на работу только 7 тысяч человек — получается, что конкурс составляет 428 соискателей на место. И у большинства из них хороший опыт, замечательные связи на LinkedIn и серьезные достижения в профессии. Можно оценить, какие шансы есть у начинающих UX-дизайнеров без опыта.

Профессионалу не обязательно работать в ведущей технологической компании: фактически, даже в маленьком стартапе вы будете делать то же самое: создавать цифровой продукт, взаимодействовать с коллегами и трудиться с максимальной отдачей.

9. Не нужно становиться UX-дизайнером, чтобы уйти со старой работы

Многие готовы сменить отрасль из-за обещания высоких зарплат. Это проблема не только UX — аналогичная ситуация среди программистов, юристов и инженеров. Из-за этого они готовы тратить годы на подготовку, чтобы осознать, как им не нравится эта профессия.

Вот какие черты характера не подходят UX-дизайнеру:

раздражительность и нетерпеливость помешают проводить пользовательские тесты;

нелюбовь к цифрам и аналитике помешает проводить UX-исследования и принимать стратегические решения;

слишком эмоциональная реакция на критику помешает работе с обратной связью;

недостаток дипломатичности и твердости помешают стать руководителем UX-команды.

Эта профессия подходит не каждому, и это нормально. Лучше сразу оценить свои сильные и слабые стороны, чем зря потратить деньги на курсы .

10. Вопреки стереотипам, ваша задача — не создание дизайна для пользователей

На самом деле, ваш основной пользователь — это ваш работодатель. И ваша задача как UX-дизайнера — стимулировать бизнес, увеличивать выручку и оправдывать свою зарплату вовлеченностью в команду.

Вывод

Трезво оцените свои личные качества и попробуйте попрактиковаться в UX. Профильное образование потребуется для преподавания UX или — в отдельных случаях — для продвижение по карьерной лестнице. Но даже степень по Human Computer Interaction (взаимодействие человека с компьютером) не гарантирует, что вы станете профессионалом.

UX — это не графический дизайн и не дизайн интерфейсов. Вам понадобится решать, как продукт должен выглядеть и почему, как он повлияет на ключевые метрики компании и как вы будете тестировать это влияние. И чем раньше вы это поймете, тем более взвешенным будет ваш выбор и более продуманным — карьерный путь.

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