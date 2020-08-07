Как самоизоляция повлияла на обучение — исследование HeadHunter

Сервис по поиску работы HeadHunter провёл исследование среди российских вузов и выяснил, как изоляция повлияла на обучение. Исследователи выяснили, как устроен учебный процесс в онлайне, как изменятся сроки и приём подачи документов в университет, сколько будет бюджетных мест и повысятся ли цены на учёбу, рассказали в пресс-службе hh.ru.

Среди опрошенных 36% ответили, что в дистанционном режиме студенты изучают только теорию, 31% отметили, что практика перенесена на более поздний период. Половина респондентов сказала, что обучающиеся самостоятельно выполняют практические задания.

68% заявили — график проведения сессии не изменился. Защита дипломных и курсовых работ была перенесена в 18% случаев, 15% респондентов отметили, что учебный год увеличился.

Большинство вузов (79%) считают, что справились с переходом на онлайн-обучение. Практически все университеты (95%) сейчас закрыты для посещения студентами.

Учебные заведения помогают студентам с трудоустройством в самоизоляцию. Об этом рассказало 44% опрошенных. 55% вузов предоставляют подработку для учащихся.

Абитуриенты смогут подать документы в дистанционном режиме. Срок подачи увеличится и перенесётся на более позднее время, отметили 38%. Количество бюджетных мест не изменится в 44% вузов, только 4,5% заведений сказали о сокращении льготных мест. В 34% оплата за учёбу останется прежней и только в 20% университетов повысится.

Почти все респонденты (91%) отметили, что в их университете есть общежития. В самоизоляцию администрация ужесточила пропускную систему (66%), дезинфекция помещений проводится в 64% вузов, а комендантский час есть только в 24%.

Опрос проводился в мае-июне 2020 года среди 67 учебных заведений.