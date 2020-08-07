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Как самоизоляция повлияла на обучение — исследование HeadHunter

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Сервис по поиску работы HeadHunter провёл исследование среди российских вузов и выяснил, как изоляция повлияла на обучение. Исследователи выяснили, как устроен учебный процесс в онлайне, как изменятся сроки и приём подачи документов в университет, сколько будет бюджетных мест и повысятся ли цены на учёбу, рассказали в пресс-службе hh.ru.

Как самоизоляция повлияла на обучение — исследование HeadHunter

Среди опрошенных 36% ответили, что в дистанционном режиме студенты изучают только теорию, 31% отметили, что практика перенесена на более поздний период. Половина респондентов сказала, что обучающиеся самостоятельно выполняют практические задания.

68% заявили — график проведения сессии не изменился. Защита дипломных и курсовых работ была перенесена в 18% случаев, 15% респондентов отметили, что учебный год увеличился. 

Большинство вузов (79%) считают, что справились с переходом на онлайн-обучение. Практически все университеты (95%) сейчас закрыты для посещения студентами. 

Учебные заведения помогают студентам с трудоустройством в самоизоляцию. Об этом рассказало 44% опрошенных. 55% вузов предоставляют подработку для учащихся. 

Абитуриенты смогут подать документы в дистанционном режиме. Срок подачи увеличится и перенесётся на более позднее время, отметили 38%. Количество бюджетных мест не изменится в 44% вузов, только 4,5% заведений сказали о сокращении льготных мест. В 34% оплата за учёбу останется прежней и только в 20% университетов повысится. 

Почти все респонденты (91%) отметили, что в их университете есть общежития. В самоизоляцию администрация ужесточила пропускную систему (66%), дезинфекция помещений проводится в 64% вузов, а комендантский час есть только в 24%.

Опрос проводился в мае-июне 2020 года среди 67 учебных заведений. 

Фото на обложке: Unsplash

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