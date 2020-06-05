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Outstaff или Fixed Price: какой вариант работы с заказчиками самый выгодный

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Миша Розов
Миша Розов

Основатель Pinkman и wannabelike

Евгения Хрисанфова

В мае 2020 образовательная онлайн-платформа «Нетология» впервые провела масштабный ребрендинг — с помощью лаборатории интерфейсов Pinkman.

Миша Розов, основатель и дизайн-директор Pinkman, рассказывает, какие этапы нужно пройти подрядчику, чтобы ребрендинг случился. И объясняет, почему обеим сторонам удобнее работать в необычном для индустрии формате: совмещать fixed price и outstaff.

Outstaff или Fixed Price: какой вариант работы с заказчиками самый выгодный

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Какие этапы нужно пройти, чтобы ребрендинг случился

1. Сбор аналитики

В случае с «Нетологией» исследование состояло из двух этапов. Сначала мы анализировали конкурентов, причем не только прямых, но и косвенных, вплоть до того, что изучили бизнес-школы зарубежных вузов. Потом общались с командой заказчика: спросили, что они сами думают про свою платформу и процесс обучения. От них мы получили много практически применимой информации: сотрудники постоянно взаимодействуют с пользователями, знают, какие у них вопросы, причины покупки, страхи.

2. Разработка платформы бренда

С помощью предыдущего этапа мы нашли ключевой инсайт: люди боятся за актуальность своих знаний, переживают, что их навыки уже не будут нужны, и их «заменят машинами». Вокруг этого инсайта SenseSay, наше брендинговое агентство, построили новый бренд «Нетологии». Я вместе с дизайн-командой участвовал в этапе создания бренд-платформы, поэтому, когда пришло время разрабатывать дизайн-концепцию, нам не нужно было долго вникать в бриф — сэкономили время на коммуникацию.  

3. Разработка дизайн-концепции

Мы часто делаем образовательные активности для развития индустрии: и у меня, и у Артема, основателя SenseSay, есть авторские курсы в «Нетологии». Кроме того, недавно я запустил свой обучающий проект для дизайнеров. Этот опыт вместе с визуальной аналитикой конкурентов, которую мы проделали на первом этапе, позволил мне за пару часов придумать дизайн-концепцию, и потом я выделил несколько дней, чтобы ее нарисовать. Прежде чем нашел итоговый стиль, перебрал множество вариантов с шрифтами, цветами, кружочками.

4. Реализация всего, что придумали раньше

После утверждения дизайн-концепции мы сели в офис клиента и стали рисовать реальные вещи: лендинги, баннеры, сертификаты, презентации. Это заняло полтора месяца. В итоге собрали для заказчика список правил, по которым будет жить его новый бренд — они простые и проверенные на практике.

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Очередность этапов, которую я описал выше — нетипичная для студий. Чаще всего сначала создается дизайн-концепция, которая утверждается с клиентом. Потом подрядчик берет у заказчика список носителей и начинает отрисовывать их. В результате собирается гайдбук, который передается клиенту.

И здесь кроется одна большая проблема: результат работы подрядчика не применим на практике. 80% носителей создаются без опоры на реальные потребности клиента и без определенных требований: получается «пир» для дизайнеров — делай что хочешь.

Какой-то контент с этих носителей вообще теряется, потому что дизайнеру кажется, что он портит итоговый визуальный результат. Соответственно, и правила, которые попадают в гайдбук, довольно плохо работают в реальной жизни. В итоге цельного бренда так и не получается.

Сравнение двух форматов: fixed price и outstaff

Первые три этапа: исследование, разработку платформы бренда и дизайн-концепцию мы делали в формате fixed price, а последний этап — проектирование реальных носителей — в формате outstaff.

Fixed price — стоимость и срок выполнения проекта зафиксированы заранее. Клиент проводит предоплату, а потом — пост-оплату. Форматы могут быть разные: 100% предоплата, 30/70, или 60/40, или 40/60. Главное — бюджет не меняется.

Преимущества

Студия знает, сколько денег и когда она получит, клиент понимает, какой объем работ к какому сроку будет проделан. Правда, часто сроки все равно сдвигаются, и на это есть несколько причин, которые являются и недостатками формата.

Недостатки

Любая оценка проекта — это гадание, соответственно, студия может ошибиться в расчетах. Если окажется, что подрядчик указал цену меньше, чем стоит фактический объем работ, он начнет вести себя странно: будет растягивать сроки, может передать работу в регионы.

У клиента в рамках сотрудничества по fixed price всегда есть соблазн подкинуть подрядчику работы: мы договорились на пять лендингов и 15 баннеров, но сделайте, пожалуйста, еще парочку. Отказывать не принято — мы же строим партнерские отношения. Студия выполнит работу, но коммуникация испортится.

Выход

Делать по fixed price только работу с четким техническим заданием (это возможно скорее для программистов) или концептуальную работу, как было в нашем случае: мы разрабатывали платформу бренда и дизайн-концепцию. Клиент платит не за наше время, а за результат.

Здесь присутствует здоровый прессинг: мы хотим, чтобы заказчик принял все с первого раза, а значит будем более тщательно формулировать идею и готовиться к презентации — все в плюсе.

Дизайн

Outstaff — клиент выкупает у студии конкретных специалистов на определенный срок и может их продлевать. Работа оплачивается на месяц вперед.

Преимущества

Дизайнеры погружены только в ваш проект, да еще и часто сидят у вас в офисе: они быстро отвечают на запросы, предлагают релевантные идеи. Студия старается работать хорошо, потому что клиент может отказаться от сотрудничества. Заказчик ценит время подрядчика и быстрее возвращается с фидбэком, не перегружает дизайнеров лишними правками.

Недостатки

Этот формат выходит дороже, чем fixed price, потому что клиент полностью выкупает специалистов у студии. Хотя, стоит добавить, что на деле объем работ будет проделан больший.

Выход

Сократить расходы можно, если оплачивать работу подрядчика не по месяцам, а сразу договориться на долгий срок. Допустим, у нас senior-дизайнер стоит 470 тысяч рублей в месяц, а если брать его на квартал — 386 тысяч в месяц. Клиент экономит 252 тысяч рублей за квартал.

Офис
Pinkman работает из офиса «Нетологии»

Всеволод Шапошников

Всеволод Шапошников, ведущий дизайнер «Нетологии»

Мы нередко отдаем дизайн внешним подрядчикам, но обычно это отдельные лендинги. В этот раз мы впервые попробовали отдать на outstaff что-то более сложное — основные страницы сайта, каталоги. Также впервые внешние дизайнеры сидели с нами в одном офисе.

Главный и очевидный плюс — скорость коммуникации и принятия решений. Обмен мнениями и правками происходил очень быстро и эффективно. Мы как заказчики могли наблюдать за созданием дизайна еще на уровне первых драфтов и сразу обсуждать их с подрядчиком, если это было необходимо.

Наш продукт очень большой и сложный изнутри, поэтому понадобился достаточно длительный период, когда мы просто рассказывали о том, как у нас все устроено. Если бы можно было начать все сначала — заложили бы дополнительно еще две недели на то, чтобы дизайнеры досконально познакомились с продуктом.

Ребрендинг стал для команды возможностью увидеть наш дизайн со стороны и в короткое время сделать огромный объем внешних и структурных изменений.

Как получить максимум? Сочетать форматы

Комбинация fixed price и outstaff помогает сохранить отношения «клиент — студия» в здоровом виде.

На этапе разработки концепции я не вижу смысла для подрядчика сидеть в офисе у заказчика: вам не нужно коммуницировать каждые несколько часов, да даже и каждый день. Концептуальная работа такая, что ты не можешь точно сказать, когда у тебя получится результат.

Бывает, что тебе повезло и через два часа, день или пару дней у тебя есть решение, и тебе остается только его нарисовать. А иногда ты неделю не можешь ничего придумать — огромное количество черновиков — и клиент будет тебя только сбивать, особенно если ты будешь советоваться с ним. Оценивать стоимость концептуальной части по часам — несправедливо.

С реализацией ровно наоборот. Подрядчик сидит и рисует дизайн под готовую концепцию. Ему часто нужен клиент, чтобы посоветоваться, утвердить макет, обсудить правки и сразу их внести. Совместная работа в офисе заказчика в этом очень помогает.

Если бы мы делали заключительный этап для «Нетологии», сидя у себя в студии, то потратили бы на него в два раза больше времени: дизайнеры бы отвлекались на обсуждения по другим проектам, клиент задерживал бы фидбэк и мы бы тратили время, чтобы поставить созвоны, а потом на звонке вспомнить, в чем же заключалась задача.

Формат outstaff’а позволяет сделать максимальное количество реальных, практически применимых вещей, находясь в активном взаимодействии с заказчиком.

Фото на обложке: Unsplash

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