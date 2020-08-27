В Москве открывается школа креативных технологий TUMO
В Москве открывается международная школа креативных технологий TUMO для подростков 12-17 лет. Занятия проходят в онлайн и офлайн режимах. Учиться могут ребята со всей России. День открытых дверей пройдёт 6 сентября, сообщает пресс-служба школы.
TUMO работает по всему миру и имеет особую систему обучения — в школе нет оценок и учителей. Каждый ребёнок самостоятельно выбирает курсы, которым хочет обучиться. Ученики выполняют задания, посещают мастер-классы лидеров индустрий и нарабатывают портфолио.
В российской школе будут доступны следующие направления:
- программирование;
- графический дизайн;
- робототехника;
- 3D-анимация;
- разработка компьютерных игр;
- создание музыки, кино и анимации;
- веб-разработка;
- цифровая живопись;
- фотография;
- новые медиа;
- моушен графика;
- сторителлинг.
В начале обучения дети проходят курсы по всем программам, а затем выбирают два направления, в которых хотят развиваться. Занятия проходят два раза в неделю. На протяжении всего курса ребят поддерживают коучи — дают советы, мотивируют, помогают справляться с трудностями. После выполнения поставленного задания, ученики направляют ответы экспертам, которые оценивают их и дают рекомендации.
Начать учиться можно в любой момент, для поступления не надо специальной подготовки. Рабочие языки курсов — русский и английский. Первый набор стартует 6 октября.
Фото на обложке: Shutterstock / insta_photos
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
- Предыдущая статья
- Следующая статья
Письмо предпринимателю от Rusbase
Про другие виды рассылок можно узнать в разделе ПОДПИСКА