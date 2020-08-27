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YOUNG

В Москве открывается школа креативных технологий TUMO

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

В Москве открывается международная школа креативных технологий TUMO для подростков 12-17 лет. Занятия проходят в онлайн и офлайн режимах. Учиться могут ребята со всей России. День открытых дверей пройдёт 6 сентября, сообщает пресс-служба школы. 

В Москве открывается школа креативных технологий TUMO

TUMO работает по всему миру и имеет особую систему обучения — в школе нет оценок и учителей. Каждый ребёнок самостоятельно выбирает курсы, которым хочет обучиться. Ученики выполняют задания, посещают мастер-классы лидеров индустрий и нарабатывают портфолио.


В российской школе будут доступны следующие направления:

  • программирование;
  • графический дизайн;
  • робототехника;
  • 3D-анимация;
  • разработка компьютерных игр;
  • создание музыки, кино и анимации;
  • веб-разработка;
  • цифровая живопись;
  • фотография;
  • новые медиа;
  • моушен графика;
  • сторителлинг.

В начале обучения дети проходят курсы по всем программам, а затем выбирают два направления, в которых хотят развиваться. Занятия проходят два раза в неделю. На протяжении всего курса ребят поддерживают коучи — дают советы, мотивируют, помогают справляться с трудностями. После выполнения поставленного задания, ученики направляют ответы экспертам, которые оценивают их и дают рекомендации. 


Начать учиться можно в любой момент, для поступления не надо специальной подготовки. Рабочие языки курсов — русский и английский. Первый набор стартует 6 октября. 

Фото на обложке: Shutterstock / insta_photos

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