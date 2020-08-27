В Москве открывается школа креативных технологий TUMO

В Москве открывается международная школа креативных технологий TUMO для подростков 12-17 лет. Занятия проходят в онлайн и офлайн режимах. Учиться могут ребята со всей России. День открытых дверей пройдёт 6 сентября, сообщает пресс-служба школы.

TUMO работает по всему миру и имеет особую систему обучения — в школе нет оценок и учителей. Каждый ребёнок самостоятельно выбирает курсы, которым хочет обучиться. Ученики выполняют задания, посещают мастер-классы лидеров индустрий и нарабатывают портфолио.

В российской школе будут доступны следующие направления:

программирование;

графический дизайн;

робототехника;

3D-анимация;

разработка компьютерных игр;

создание музыки, кино и анимации;

веб-разработка;

цифровая живопись;

фотография;

новые медиа;

моушен графика;

сторителлинг.

В начале обучения дети проходят курсы по всем программам, а затем выбирают два направления, в которых хотят развиваться. Занятия проходят два раза в неделю. На протяжении всего курса ребят поддерживают коучи — дают советы, мотивируют, помогают справляться с трудностями. После выполнения поставленного задания, ученики направляют ответы экспертам, которые оценивают их и дают рекомендации.

Начать учиться можно в любой момент, для поступления не надо специальной подготовки. Рабочие языки курсов — русский и английский. Первый набор стартует 6 октября.

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