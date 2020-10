12 языков программирования, которые обеспечат самую высокую зарплату

Языки программирования со временем могут становиться более или менее востребованными, и это отражается на заработной плате разработчиков. При планировании карьеры в IT обратите внимание на данные о медианных зарплатах и то, как часто язык программирования встречается в вакансиях.

По прогнозам аналитиков, количество рабочих мест, для которых необходимы различные языки программирования, будет расти неравномерно. Использование конкретного языка может сократиться в зависимости от требований всей отрасли.

Портал Burning Glass собирает и анализирует миллионы вакансий в США. В таблице приведены данные о медианных зарплатах для каждого языка программирования, рост популярности языка за 10 лет и и процент рабочих мест разработчиков программного обеспечения или инженеров, для которых требуется этот язык.

Медианная зарплата Прогноз роста на 10 лет % вакансий Python $100 742 21,4% 20,2% JavaScript $97 039 1,4% 25,1% Java $101 192 -6% 40,2% Swift $101 589 28,6% 2% C $94 264 -14,2% 30,7% C++ $100 500 -13,9% 30,7% Ruby $104 988 -8,1% 30,7% Go $112 092 49,8% 30,7% Objective-C $101 285 -34,5% 30,7% Perl $98 199 -22,1% 30,7% CSS $94 113 -1,5% 30,7% Visual Basic $78 271 -46,6% 30,7%

Таблица: Burning Glass

Стоит обратить внимание, что в Burning Glass не было достаточных данных о некоторых хорошо зарекомендовавших себя и перспективных языках, например, C# и Kotlin.

Также отметим, что лишь для немногих вакансий требуется только один язык. Чтобы устроиться разработчиком Python, может также потребоваться знать Java и JavaScript, в зависимости от задач и проектов работодателя. Поэтому в 30% вакансий упоминаются сразу несколько языко.

Если вы хотите специализироваться на языках, за которые хорошо платят, и которые будут набирать популярность в течение следующих 10 лет, выберите Python, Swift и/или Go.

В аутсайдерах — Objective-C и Visual Basic. В случае Objective-C это объяснимо, поскольку Apple хочет, чтобы разработчики использовали вместо него Swift.

С чего начать изучение языков программирования

Тем, кто начал изучать Python, подойдут удобное руководство на Python.org, а также видеокурс Microsoft Python for Beginners с десятками уроков. Большинство занятий длится менее 5 минут.

Материалы по Swift можно на сайте Swift.org. Если вам нужно освежить знания, на Dice также есть короткие инструкции по функциям, циклам, множествам, массивам и строкам.

Поклонники Go заявляют, что этот язык такой же эффективный, как C++, и такой же понятный, как Python или JavaScript. Кроме этого, он возглавил рейтинг HackerRank’s 2020 Developer Skills как язык, который разработчики больше всего хотят изучать дальше. Найти учебные материалы можно, например, на Golang.org. Хотя Go не так распространен, как Python или Swift, данные Burning Glass указывают: в течение следующих 10 лет его распространенность существенно вырастет.

Источник.

