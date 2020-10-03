Четыре языка программирования, которые не стоит изучать в 2020 году
Как и другим специалистам, разработчикам важно быть в курсе трендов своей профессии — это помогает развитию и продвижению по карьерной лестнице. Однако некоторые навыки бывают востребованнее других. Это относится и к языкам программирования: они могут утратить популярность и устареть.
Разработчик Шубхам Диксит собрал антирейтинг языков программирования. Он учитывал такие критерии: PYPL (PopularitY of Programming Language Index — индекс популярности языков программирования), тренды Google и просмотры видео на YouTube. Эти языки вряд ли сделают вас востребованнее на рынке труда. Не стоит тратить ресурсы и время на их изучение.
Данные, указывающие на популярность тех или иных языков программирования, помогут в построении карьерного пути. В таблице представлен рейтинг языков по состоянию на октябрь 2020 года.
Инфографика: Pierre Carbonnelle
1. Perl
Популярность этого языка программирования падает. Он был актуален в 2004-2009 гг., но затем его востребованность начала снижаться. Он еще не умер, но уже не активен.
Пользователи все реже ищут Perl в YouTube или Google. Это видео, загруженное 4 года назад, собрало всего 240 тысяч просмотров.
Скриншот: Шубхам Диксит
Кроме того, индекс PYPL показывает снижение его популярности в 2020 году.
Скриншот: Шубхам Диксит
2. Haskell
Это не самый популярный и актуальный язык. Тем не менее го используют некоторые крупные компании, например, Facebook и IBM.
Скриншот: Шубхам Диксит
Видео на YouTube, загруженное 5 лет назад, набрало 535 тысяч просмотров.
Скриншот: Шубхам Диксит
Положение Haskell в трендах Google стабильное (синяя линия). Однако на графике видно, как по количеству запросов его опережает один из наиболее востребованных языков программирования — Python (красная линия).
3. Objective-C
Несмотря на попадание в антирейтинг, язык программирования Objective-C вырос на 0,2% в трендах Google, согласно индексу PYPL.
Скриншот: Шубхам Диксит
Скриншот: Шубхам Диксит
4. Visual Basic в качестве языка программирования
В 2004 году Visual Basic возглавлял тренды, а после 2009 года начал терять популярность.
Скриншот: Шубхам Диксит
В ленте YouTube нечасто попадаются видео, относящиеся к visual basic, что может свидетельствовать о падении его популярности и на этом ресурсе.
Это видео на YouTube было загружено 9 месяцев назад и собрало 810 тысяч просмотров.
А какой язык программирования учить?
Python — самый предпочтительный язык программирования для тех, кто хочет найти работу в 2020 году.
Индекс PYPL Python вырос примерно на 2,9%. А видео на YouTube, посвященные Python, набирают миллионы просмотров за небольшой промежуток времени.
Скриншот: Шубхам Диксит
Инфографика: 2020 Developer Survey
Тем не менее, они тоже позволяют найти работу: разработчики со знанием этих языков хорошо зарабатывают, многие компании до сих пор используют эти языки, а некоторые переключаются на них.
Инфографика: 2020 Developer Survey
Инфографика: 2020 Developer Survey
Чтобы оставаться востребованным, разработчику стоит следить за тенденциями и знать, какие языки программирования актуальны. Это может способствовать продвижению в карьере. Однако если у вас уже есть хорошая работа и крупные проекты, снижение индекса PYPL на 0,2% не должно вас волновать.
Фото на обложке: Roman Samborskyi / Shutterstock
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