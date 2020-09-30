Истории
10 самых востребованных языков программирования и бесплатные онлайн-курсы для их изучения
Истории
Дарья Сидорова
Профессия программиста будет востребованной еще долгие годы. По данным Бюро статистики труда США, в ближайшие 10 лет ее популярность вырастет на 22%. К тому же, эта работа хорошо оплачивается — средняя зарплата разработчика составляет $107 510 в год, отмечает бюро.
Аналитики из компании Coding Dojo проанализировали недавние вакансии для джуниор-программистов на сайте Indeed.com и выбрали 10 языков, которые чаще всего упоминались в описании. Приводим список этих языков, а также ресурсы для их бесплатного изучения.
10 самых востребованных языков программирования и бесплатные онлайн-курсы для их изученияДарья Сидорова
10. MATLAB
- Количество упоминаний в вакансиях на Indeed.com за последние 30 дней: 204.
- Онлайн-курсы по изучению языка: YouTube, UMichigan, Coursera.
9. Ruby
- Количество упоминаний в вакансиях на Indeed.com за последние 30 дней: 245.
- Онлайн-курсы по изучению языка: Codecademy, LearnRubyOnline, Medium.
8. PHP
- Количество упоминаний в вакансиях на Indeed.com за последние 30 дней: 307.
- Онлайн-курсы по изучению языка: LinkedIn Learning, Codecademy.
7. Assembly
- Количество упоминаний в вакансиях на Indeed.com за последние 30 дней: 342.
- Онлайн-курсы по изучению языка: YouTube, TutorialsPoint.
6. C#
- Количество упоминаний в вакансиях на Indeed.com за последние 30 дней: 629.
- Онлайн-курсы по изучению языка: Codecademy, LinkedIn Learning, YouTube.
5. Go
- Количество упоминаний в вакансиях на Indeed.com за последние 30 дней: 653.
- Онлайн-курсы по изучению языка: FreeCodeCamp.org, GoBootCamp.
4. JavaScript
- Количество упоминаний в вакансиях на Indeed.com за последние 30 дней: 1040.
- Онлайн-курсы по изучению языка: Khan Academy, Udacity, EdX.
3. Java
- Количество упоминаний в вакансиях на Indeed.com за последние 30 дней: 1215.
- Онлайн-курсы по изучению языка: FreeCodeCamp.org, Udacity, Codecademy.
2. Python
- Количество упоминаний в вакансиях на Indeed.com за последние 30 дней: 1222.
- Онлайн-курсы по изучению языка: Codecademy, Coursera, Udacity.
1. C/C++
- Количество упоминаний в вакансиях на Indeed.com за последние 30 дней: 1370.
- Онлайн-курсы по изучению языка: FreeCodecamp.org, Learn-C.org, Udemy, Codecademy.
Фото на обложке: Pexels
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