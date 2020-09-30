Профессия программиста будет востребованной еще долгие годы. По данным Бюро статистики труда США, в ближайшие 10 лет ее популярность вырастет на 22%. К тому же, эта работа хорошо оплачивается — средняя зарплата разработчика составляет $107 510 в год, отмечает бюро.

Аналитики из компании Coding Dojo проанализировали недавние вакансии для джуниор-программистов на сайте Indeed.com и выбрали 10 языков, которые чаще всего упоминались в описании. Приводим список этих языков, а также ресурсы для их бесплатного изучения.

10 самых востребованных языков программирования и бесплатные онлайн-курсы для их изучения