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Истории

10 самых востребованных языков программирования и бесплатные онлайн-курсы для их изучения

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор

Дарья Сидорова

Профессия программиста будет востребованной еще долгие годы. По данным Бюро статистики труда США, в ближайшие 10 лет ее популярность вырастет на 22%. К тому же, эта работа хорошо оплачивается — средняя зарплата разработчика составляет $107 510 в год, отмечает бюро.

Аналитики из компании Coding Dojo проанализировали недавние вакансии для джуниор-программистов на сайте Indeed.com и выбрали 10 языков, которые чаще всего упоминались в описании. Приводим список этих языков, а также ресурсы для их бесплатного изучения.

10 самых востребованных языков программирования и бесплатные онлайн-курсы для их изучения

10. MATLAB

  • Количество упоминаний в вакансиях на Indeed.com за последние 30 дней: 204.
  • Онлайн-курсы по изучению языка: YouTube, UMichigan, Coursera.

9. Ruby

  • Количество упоминаний в вакансиях на Indeed.com за последние 30 дней: 245.
  • Онлайн-курсы по изучению языка: Codecademy, LearnRubyOnline, Medium.

8. PHP

  • Количество упоминаний в вакансиях на Indeed.com за последние 30 дней: 307.  
  • Онлайн-курсы по изучению языка: LinkedIn Learning, Codecademy.

7. Assembly

  • Количество упоминаний в вакансиях на Indeed.com за последние 30 дней: 342.
  • Онлайн-курсы по изучению языка: YouTube, TutorialsPoint.

6. C#

  • Количество упоминаний в вакансиях на Indeed.com за последние 30 дней: 629.
  • Онлайн-курсы по изучению языка: Codecademy, LinkedIn Learning, YouTube.

5. Go

  • Количество упоминаний в вакансиях на Indeed.com за последние 30 дней: 653.
  • Онлайн-курсы по изучению языка: FreeCodeCamp.org, GoBootCamp.

4. JavaScript

  • Количество упоминаний в вакансиях на Indeed.com за последние 30 дней: 1040.
  • Онлайн-курсы по изучению языка: Khan Academy, Udacity, EdX.

3. Java

  • Количество упоминаний в вакансиях на Indeed.com за последние 30 дней: 1215.
  • Онлайн-курсы по изучению языка: FreeCodeCamp.org, Udacity, Codecademy.

2. Python

  • Количество упоминаний в вакансиях на Indeed.com за последние 30 дней: 1222.
  • Онлайн-курсы по изучению языка: Codecademy, Coursera, Udacity.

1. C/C++

  • Количество упоминаний в вакансиях на Indeed.com за последние 30 дней: 1370.
  • Онлайн-курсы по изучению языка: FreeCodecamp.org, Learn-C.org, Udemy, Codecademy.

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Фото на обложке: Pexels

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