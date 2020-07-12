Три полезных привычки, которые помогут стать отличным разработчиком

Простые советы по организации рабочего процесса могут быть не менее полезными, чем изучение новой технологии, языка программирования или фреймворка: они позволяют экономить время и формировать целостное представление о системах. Базовыми рекомендациями для коллег делится разработчик Маниш Джайн.

Проблемы с кодом — нормальная часть процесса разработки. В поисках решения программисты регулярно обращаются к Stack Overflow. Этот сайт — важный инструмент разработки (возможно, даже более важный, чем кофе и сочетания горячих клавиш). Иногда готовых решений там не находится, и их приходится искать самостоятельно, обращаясь к разным постам и тредам с обсуждениями. Это процесс занимает много времени и серьезно демотивирует.

Я регулярно убеждаюсь, что проблемы, с которыми сталкиваются разработчики, очень похожи. Но даже если какая-то ситуация происходит повторно, большинство не использует собственный опыт, а начинает гуглить снова в поисках ее решения. Этот подход работает, но занимает слишком много времени: нужные ответы далеко не всегда удается найти сразу.

Вот три совета, которые помогут решать возникающие проблемы быстрее и улучшат общее понимание ситуации.

1. Сохраняйте способы решения проблем

В ходе разработки регулярно возникают трудности с библиотеками и фреймворками. Это происходит особенно часто при использовании новых технологий — например, Spring Boot или Kotlin. Разработка функции — лучший момент для сохранения способов решения проблемы, потому что в это время программист полностью владеет контекстом и лучше понимает особенности конкретной задачи.

Недавно при работе с Hibernate на Kotlin мне не удавалось использовать классы данных для создания концептуальных сущностей. Какое-то время я пытался найти решение самостоятельно, но затем мне попалась хорошая статья с исчерпывающим объяснением проблемы и перечислением возможных путей ее решения. Я сохранил эту ссылку и вместо того, чтобы быстро реализовать полученный совет на практике и забыть о нем, решил копнуть немного глубже. Так я узнал, что у многих библиотек есть проблемы с сочетаемостью с Kotlin. Столкнувшись с похожей сложностью в следующий раз, я смогу быстро обратиться к статье и сэкономить время.

Вместо того, чтобы как можно быстрее закрыть конкретную задачу, постарайтесь узнать побольше о причинах ее возникновения и не забудьте сохранить полученную информацию.

2. Создавайте диаграммы архитектуры

Важная вещь для всех разработчиков, независимо от их уровня. Для понимания особенностей работы программной системы важно представлять общий принцип ее устройства.

Я всегда стараюсь составить как можно более полное представление о конкретной среде: изучаю внутренний сервер, конфигурацию инфраструктуры и сторонние зависимости. Быстрый обзор помогает понять, как та часть, над которой я работаю прямо сейчас, влияет на функционирование системы в целом.

Затем я рисую общую схему. Сначала она выглядит очень примитивно, но со временем обрастает подробностями. Если что-то кажется непонятным на первый взгляд, всегда можно обратиться с вопросом к более опытным специалистам в данной области. Итоговый результат стоит этих усилий: понятная схема лучше тысячи слов. Можно найти и готовые диаграммы архитектуры — многие из них выложены в сети.

3. Ведите ежедневник

Очень просто и очень эффективно. Выделите пять минут в день на ведение рабочего ежедневника: кратко фиксируйте проблемы и способы их решения, не забывая упомянуть о том, какие действия требуются от вас, а какие — от других членов команды. Например, вам может потребоваться новый дизайн от разработчиков или информация об области действия конкретной функции от представителей пользователя.

Рабочий день программиста часто бывает очень загруженным. Если забыть о какой-нибудь важной мелочи среди множества задач, встреч и дедлайнов, это может привести к огромным проблемам. Использование ежедневника позволит избегать таких ситуаций и повысит вашу эффективность.

Вывод

Эти простые правила серьезно помогли мне в работе: они позволили мне стать более надежным разработчиком и более заметным участником команды. Надеюсь, вам эти советы тоже принесут пользу.

Как говорит Кент Бек: «Я не великий программист — я просто хороший программист с отличными привычками».

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