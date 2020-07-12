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Истории

Три полезных привычки, которые помогут стать отличным разработчиком

Истории
Александра Степанова
Александра Степанова

Редактор

Александра Степанова

Простые советы по организации рабочего процесса могут быть не менее полезными, чем изучение новой технологии, языка программирования или фреймворка: они позволяют экономить время и формировать целостное представление о системах. Базовыми рекомендациями для коллег делится разработчик Маниш Джайн.

Три полезных привычки, которые помогут стать отличным разработчиком

Проблемы с кодом — нормальная часть процесса разработки. В поисках решения программисты регулярно обращаются к Stack Overflow. Этот сайт — важный инструмент разработки (возможно, даже более важный, чем кофе и сочетания горячих клавиш). Иногда готовых решений там не находится, и их приходится искать самостоятельно, обращаясь к разным постам и тредам с обсуждениями. Это процесс занимает много времени и серьезно демотивирует.

Я регулярно убеждаюсь, что проблемы, с которыми сталкиваются разработчики, очень похожи. Но даже если какая-то ситуация происходит повторно, большинство не использует собственный опыт, а начинает гуглить снова в поисках ее решения. Этот подход работает, но занимает слишком много времени: нужные ответы далеко не всегда удается найти сразу.

Вот три совета, которые помогут решать возникающие проблемы быстрее и улучшат общее понимание ситуации.

1. Сохраняйте способы решения проблем

В ходе разработки регулярно возникают трудности с библиотеками и фреймворками. Это происходит особенно часто при использовании новых технологий — например, Spring Boot или Kotlin. Разработка функции — лучший момент для сохранения способов решения проблемы, потому что в это время программист полностью владеет контекстом и лучше понимает особенности конкретной задачи.

Недавно при работе с Hibernate на Kotlin мне не удавалось использовать классы данных для создания концептуальных сущностей. Какое-то время я пытался найти решение самостоятельно, но затем мне попалась хорошая статья с исчерпывающим объяснением проблемы и перечислением возможных путей ее решения. Я сохранил эту ссылку и вместо того, чтобы быстро реализовать полученный совет на практике и забыть о нем, решил копнуть немного глубже. Так я узнал, что у многих библиотек есть проблемы с сочетаемостью с Kotlin. Столкнувшись с похожей сложностью в следующий раз, я смогу быстро обратиться к статье и сэкономить время.

Вместо того, чтобы как можно быстрее закрыть конкретную задачу, постарайтесь узнать побольше о причинах ее возникновения и не забудьте сохранить полученную информацию.

2. Создавайте диаграммы архитектуры

Важная вещь для всех разработчиков, независимо от их уровня. Для понимания особенностей работы программной системы важно представлять общий принцип ее устройства.

Я всегда стараюсь составить как можно более полное представление о конкретной среде: изучаю внутренний сервер, конфигурацию инфраструктуры и сторонние зависимости. Быстрый обзор помогает понять, как та часть, над которой я работаю прямо сейчас, влияет на функционирование системы в целом.

Затем я рисую общую схему. Сначала она выглядит очень примитивно, но со временем обрастает подробностями. Если что-то кажется непонятным на первый взгляд, всегда можно обратиться с вопросом к более опытным специалистам в данной области. Итоговый результат стоит этих усилий: понятная схема лучше тысячи слов. Можно найти и готовые диаграммы архитектуры — многие из них выложены в сети.

3. Ведите ежедневник

Очень просто и очень эффективно. Выделите пять минут в день на ведение рабочего ежедневника: кратко фиксируйте проблемы и способы их решения, не забывая упомянуть о том, какие действия требуются от вас, а какие — от других членов команды. Например, вам может потребоваться новый дизайн от разработчиков или информация об области действия конкретной функции от представителей пользователя.

Рабочий день программиста часто бывает очень загруженным. Если забыть о какой-нибудь важной мелочи среди множества задач, встреч и дедлайнов, это может привести к огромным проблемам. Использование ежедневника позволит избегать таких ситуаций и повысит вашу эффективность.

Вывод

Эти простые правила серьезно помогли мне в работе: они позволили мне стать более надежным разработчиком и более заметным участником команды. Надеюсь, вам эти советы тоже принесут пользу.

Как говорит Кент Бек: «Я не великий программист — я просто хороший программист с отличными привычками».

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