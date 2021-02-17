Учение — свет: как сделать онлайн-курс, который оценят поколения Y и Z

Разные поколения по-своему воспринимают информацию. Игнорируя этот факт при создании образовательного продукта, вы рискуете потерять аудиторию. Ольга Шатова, директор по маркетингу образовательной онлайн-платформы CORE , рассказала, как сделать онлайн-курс, который попадет в сердца и на экраны зумеров и миллениалов.

Покоряем миллениалов

Это люди, родившиеся в переходную эпоху (1982-1995), помнят время телевидения, которое сейчас уже не смотрят. Вкладываются в образование. Для них важны статусные покупки, которыми можно похвастаться в соцсетях.

Предпочитают информацию «без воды»

Мозг из-за привычного ему клипового мышления видит мир как короткие яркие образы. По прогнозам агентства MarketsandMarket, к 2024 году объем мирового рынка микрообучения вырастет на $2,7 млрд. Создавайте микрокурсы. В этом случае оптимальная длина видео — 6-10 минут. Одно видео — одна ключевая идея.

Один из первых уроков курса «Здоровое меню» длится меньше пяти минут

Хорошо работают в команде

Стройте обучение по образовательной модели «от кейса» или «от проблемы». Задавайте дискуссионную тему для разбора, чтобы учащиеся могли предлагать собственные решения. Технически удобно создавать мини-группы в Zoom-комнатах, где каждая из них работает над поставленными вопросами.

Личный кабинет эксперта на образовательной платформе CORE

Изучают конкурентов перед покупкой

Спонтанные покупки не в стиле игреков. Им важно досконально изучить отзывы, посмотреть, какие похожие продукты представлены на рынке, и только потом сделать выбор. Зная этот инсайт, вы можете детальнее описать программу онлайн-курса: покажите, в чем отличия от остальных похожих курсов.

Важна близость к гуру

Masterclass сыграли на этом и не прогадали: получить знания «из первых рук» — бесценно. Звезды первой величины делятся опытом и секретами их мастерства. Для пользователей — эксклюзивный контент и возможность увидеть любимого писателя или актера в новом амплуа.

Для каждой из аудиторий свой лидер мнений

Нужен эмоциональный контакт

Миллениалам важно получать обратную связь: не просто четкий ответ по делу, но и оценку их работы от экспертов в той или иной форме. Привлекайте тьюторов для проверки домашнего задания, а также проводите опросы с открытыми вопросами.

Покоряем зумеров

Z родились в период глобализации (1996-2010). Зумеров называют поколением стартаперов. Онлайн-образование — один из приоритетов в списке трат. Инвестируют в собственное развитие и пытаются сразу же эти знания применять.

Хотят, чтобы к их мнению прислушивались

Поколение Z беспокоят социальные проблемы, поэтому они привыкли активно высказываться о событиях, происходящим вокруг них. Эту особенность стоит использовать в онлайн-обучении. Например, совместные конспекты — общий фреймворк для обмена выводами и идеями.

Фанаты творческих заданий

Смонтировать видеоролик, провести интервью, написать эссе — проектируя практические задания, можно выходить за рамки классических представлений. Это должны быть сложные, но посильные задания.

Личный кабинет эксперта на образовательной платформе CORE

Любят разные каналы коммуникации

Разнообразьте видеоформат: это могут быть интервью, анимация, скринкаст — запись экрана. К каждой лекции предлагайте майнд-карту или полный конспект. Делитесь дополнительными материалами. Должно создаться ощущение, что больше добавить нечего.

Готовы к креативным подходам

Им нравится, когда перед ними ставят нестандартные задачи. Можно включить в курс разработку итогового проекта, над которым учащиеся будут работать в течение всех модулей и представят в финале.

Оценят авангардные форматы

Квесты, игровые симуляции и дистанционные курсы, геймификация на всех уровнях, ролевые игры. В сценарий курса привнесите игровые элементы. Учащийся чувствует себя персонажем игры и добивается своих целей, постоянно вовлекаясь в процесс обучения.



Игра в формате диалогового тренажера для родителей

5 правил, которые работают и для игреков, и для зетов

Оцените ожидания аудитории в начале курса

Предложите заполнить анкету, чтобы не обмануть ожидания учащихся: так вы сможете дополнить учебные модули или же заменить какие-либо из блоков, основываясь на полученной обратной связи. Удачное решение — разделить всех учеников на когорты, сегменты с разным уровнем подготовки. Выстроить для каждой из аудиторий собственную образовательную траекторию.

Расскажите об этапах обучения

На вводном занятии дайте карту курса. Подробно построенный маршрут позволит снизить количество вопросов, которые могут возникать по ходу обучения. Модуль — учебная цель модуля — практика — результат. Это даст дополнительную мотивацию для учащихся: они будут четко понимать, к чему идут.

Так выглядит карта курса «Здоровое меню»

Продумайте систему бонусов

Делитесь дополнительными материалами, которые не были заявлены в программе курса. Предлагайте консультации или видеовстречи с ответами на вопросы. Работает идея с «секретным» спикером: проведите вебинар эксперта, не заявленного заранее. Это все работает на повышение лояльности к онлайн-продукту и повышает репутацию.

Познакомьте участников

Особенно это важно, если планируется совместная работа над общим проектом или в группах. Студенты курса — сами по себе ресурс. Общаясь с однокурсниками, учащиеся получают не меньше пользы и инсайтов, чем от самого курса. Достаточно сделать урок-знакомство, где каждый представится, расскажет, почему он здесь, и поделится фактом о себе.

Проектируйте практику разной сложности

Внутри потока есть учащиеся с совершенно разным бэкграундом. Добавляйте разноуровневые задания, «под звездочкой». Студенты смогут самостоятельно выбрать свой уровень сложности и свой темп работы. Добавляйте новые модули для разных целевых аудиторий в зависимости от их ожиданий из первого пункта.

Что важно помнить о теории поколений — это не панацея. Периоды могут двигаться на 7-10 лет. И многие поведенческие факторы зависит от того, в какой стране и городе живет человек. В рамках одного поколения могут быть совершенно студенты с разными привычками и мотивами. Поэтому каждый инсайт тестируйте на конкретной целевой аудитории. Это поможет создать качественный образовательный продукт.

Чек-лист

Если ваш образовательный продукт охватывает сразу несколько поколений, рекомендуем провести когортный анализ и выделить каждую аудиторию в отдельную группу: X, Y. И для каждой аудитории создать несколько дополнительных уроков с фишками и интересными заданиями. Такая тактика поможет адаптировать курс для разных аудиторий и сделать его более востребованным и интересным.

Фото на обложке: [email protected]/Depositphotos.com