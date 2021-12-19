Ссылка дня: 200+ проектов на базе технологии no-code

Сервис для поиска специалистов по созданию сайтов, приложений и сервисов без кода Heep опубликовал открытую базу no-code стартапов.
Она включает более двухсот проектов из различных отраслей с подробным описанием сути продукта и указанием инструментов, которые команда использовала для разработки.
Как это выглядит
База может быть полезна предпринимателям, которые хотят ускорить запуск MVP и сократить расходы на создание прототипа.
Поддержать инициативу Heep на Product Hunt можно здесь.
Читайте по теме: Ни строчки кода: почему сервисы no-code набирают популярность и как они помогают бизнесу
Обложка: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Конструкторы сайтов: на что ориентироваться при выборе платформы
- 2 Заменят ли no-code-проекты разработку
- 3 Самая большая подборка сервисов и инструментов zero-code и low-code
- 4 Как сделать удобный сайт на Tilda: фишки платформы, лайфхаки и успешные кейсы
- 5 Zero- и low-code: сервисы для работы с базами данных и интеграций, где не нужно писать код
ВОЗМОЖНОСТИ
20 декабря 2021
22 декабря 2021
24 декабря 2021