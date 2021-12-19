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Истории

Ссылка дня: 200+ проектов на базе технологии no-code

Истории
Елена Черкас
Елена Черкас

Глава отдела интервью и лонгридов

Елена Черкас

Сервис для поиска специалистов по созданию сайтов, приложений и сервисов без кода Heep опубликовал открытую базу no-code стартапов.

Ссылка дня: 200+ проектов на базе технологии no-code

Она включает более двухсот проектов из различных отраслей с подробным описанием сути продукта и указанием инструментов, которые команда использовала для разработки. 

 

Открытая база no-code проектов

Как это выглядит


База может быть полезна предпринимателям, которые хотят ускорить запуск MVP и сократить расходы на создание прототипа.

Поддержать инициативу Heep на Product Hunt можно здесь.

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