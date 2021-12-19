Ссылка дня: 200+ проектов на базе технологии no-code

Сервис для поиска специалистов по созданию сайтов, приложений и сервисов без кода Heep опубликовал открытую базу no-code стартапов .

Она включает более двухсот проектов из различных отраслей с подробным описанием сути продукта и указанием инструментов, которые команда использовала для разработки.

Как это выглядит

База может быть полезна предпринимателям, которые хотят ускорить запуск MVP и сократить расходы на создание прототипа.

Поддержать инициативу Heep на Product Hunt можно здесь.