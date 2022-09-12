Поиск аудитории и ожидание прорыва: что происходит на рынке low-code/no-code

Однако рынок по-прежнему находится на стадии формирования. В материале — о том, какая стратегия предпочтительна для игроков и кто должен стать их целевой аудиторией.

Инструменты, которые позволяют создавать программные продукты без навыков программирования, обещают решить множество задач — восполнить нехватку разработчиков и позволить среднему бизнес-пользователю самому запускать приложения. Это вдохновило инвесторов, и целая волна стартапов получила от $100 млн инвестицийн а реализацию планов.

Финансирование привлекло внимание и платформ. Saas-гиганты от ServiceNow и Salesforce до Microsoft запустили собственные функции разработки low-code и no-code. На конец прошлого года на рынке было «свыше 200 low- и no-code стартапов, поставщиков и крупных компаний», отмечает Маркус Торрес, вице-президент и генеральный менеджер App Engine, low-code платформы ServiceNow.

Стоит отметить, что хотя термины low-code и no-code часто употребляются вместе, между ними есть разница. В то время как low-code требуют некоторого понимания языков программирования, для использования no-code инструментов нужна лишь базовая логика, а пользовательский интерфейс предполагает перетаскивание элементов.

Несмотря на активность рынка, отраслевые эксперты и практики расходятся во мнениях относительно того, в чем заключается реальная ценность отрасли. И несмотря на финансирование, очевидно, что проекты no-code и low-code все еще не достигли прорывного момента.

Жизнь без кода

Это движение существует уже несколько лет, но стало заметнее на фоне нехватки разработчиков и потребности в цифровой трансформации процессов после начала пандемии.

«Когда мы основали компанию в 2013 году, не было такого понятия, как low-code или no-code», — вспоминает сооснователь и со-CEO Monday.com Эран Зинман. Концепция существовала, но у Зинмана и команды не было слов, чтобы описать ее инвесторам.

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«Я думаю, что в последние два-три года, когда мы стали свидетелями появления таких инструментов, возник термин low-code/no-code, потому что многие могут понять его ценность», — добавляет.

В те годы степень проникновения технологии также была ниже.

«Если вернуться на пять, шесть, семь лет назад, многие разработчики... многие из них были скептиками», — говорит Эд Макоски, руководитель отдела продуктов интеграционной платформы Boomi. В то время разработчики хотели сами писать весь код, но рабочие нагрузки постоянно растут, и ситуация изменилась.

По словам Криса Иня, директора Scale Venture Partners, хотя изначально это движение, возможно, началось с акцента на разработчиков, теперь оно включает в себя инструменты для среднего бизнес-пользователя.

Теперь, считает он, low-code и no-code компании обслуживают один из четырех рынков в зависимости от того, предназначен ли инструмент для среднего бизнес-пользователя или для реального разработчика, и будет ли приложение предназначено в первую очередь для внутреннего использования, а не для работы с клиентами.

Сегментация рынка low-code/no-code: горизонтальная ось — внутренний/внешний пользователь, вертикальная ось — бизнес-пользователь/разработчик. Инфографика: Крис Инь/Scale Venture Partners

Но в условиях ажиотажа и роста числа поставщиков проанализировать отрасль непросто, поэтому игроки расходятся во мнениях о том, какой из этих рынков является наиболее ценным.

Настоящая сделка

Во-первых, до сих пор ведутся споры о лучшем целевом рынке.

Так, большинство из компаний, опрошенных Protocol, соглашаются: low-code и no-code действительно сокращают время на разработку, позволяя «очень быстро и с небольшими усилиями создавать новые корпоративные приложения», говорит Клаус Джепсен, CTO поставщика корпоративных инструментов планирования Unit4.

В то же время Макки Крейвен, партнер OpenView Venture Partners и бывший разработчик, не считает, что программисты — лучший целевой рынок для этих инструментов.

«Для меня это немного больше о том, чтобы позволить тому, кто не владеет всеми специализированными навыками, самому стать разработчиком и предоставить ему больше возможностей для решения его задач», — говорит он.

В отрасли таких людей называют разработчиками-любителями (англ. citizen developers).

Но ошибкой будет думать, что ценность no-code и low-code лишь в том, что эти инструменты позволяют программировать любому.

«На самом деле мы говорим о тех типах системных мыслителей и опытных пользователей, которые могут понять логику и с помощью простого набора инструментов внедрить ее в приложение, которое будет запущено в производство», — объясняет Джош Кан, старший вице-президент платформы опыта приложений Creator Workflows в ServiceNow.

Создать приложение может каждый. «Проблема в том, насколько хорошо оно сделано? И есть подход к системному проектированию, который необходим для понимания наследования, объектов, схем, интеграции, дизайна», — отмечает Гэри Хоберман, основатель и CEO no-code платформы Unqork.

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Однако в отрасли соглашаются, что эти инструменты не будут использоваться для создания приложений, ориентированных на корпоративных клиентов.

Несмотря на то, что они усложняются, они по-прежнему наиболее полезны для внутренних задач.

Вот почему среди различных компаний на рынке Инь из Scale считает наиболее перспективными те, что ориентированы на внутренние приложения — именно с них все и началось. Он объясняет это тем, что внутреннее ПО остается огромной областью расходов, и это имеет смысл.

Прорывной момент

Однако по-прежнему неясно, кто получит эту долю рынка — платформы или игроки, которые концентрируются исключительно на low-code и no-code.

Некоторые считают подобные инструменты скорее функцией, а не бизнес-моделью. «Я рассматриваю подобные решения как выбор продукта, как способ создания ценности на конечном рынке», — говорит Крейвен.

Хотя проекты вроде Mendix, OutSystems и Retool добились определенного успеха в качестве автономных платформ разработки, некоторые представители отрасли не верят, что такие компании выживут в долгосрочной перспективе. «Я думаю, что прямо сейчас индустрия меняется до такой степени, что вы больше не можете быть автономными», — отмечает Мэтт Калкинс, основатель и CEO low-code платформы Appian.

Еще один признак того, что рынок наполняется предложениями, — продолжающаяся консолидация, например сделка ServiceNow по приобретению SkyGiraffe.

«Для меня это универсальный инструмент. Я думаю, что трудно работать автономно, и я думаю, что, вероятно, происходит еще одна консолидация», — говорит Джепсен.

Тем не менее, у автономных поставщиков есть свои преимущества.

Пользователи смогут создать no-code или low-code приложения на базе Salesforce или ServiceNow, но они будут ограничены платформами.

Хотя здесь есть место как для автономных компаний, так и для SaaS-гигантов, скорее всего, впереди еще одна волна консолидации. Кажется, что самые успешные no-code и low-code компании сосредоточатся на создании внутреннего ПО. Но пока еще неясно, какой целевой рынок будет выгоднее — бизнес-пользователи или разработчики.

Ясно одно: low-code и no-code разработка не исчезнет в ближайшее время, и даже при всем ажиотаже она все еще движется к прорыву.

«Я думаю, что в рамках компаний они находятся на переднем крае, и начинают показывать себя, но пока еще рано, — говорит Инь. — Мы все еще ждем большего».

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Фото на обложке: SeventyFour / Shutterstock