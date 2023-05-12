Как агентству из региона найти клиентов на федеральном рынке

Эмин Сафаров, основатель агентства VHQ Digital и маркетолог, подготовил советы, как сломать этот барьер и суметь представить себя так, чтобы заинтересовать федерального клиента, — сйчас у его агентства 80% таких заказчиков.

У агентства, которое хочет привлечь крупного заказчика, есть два пути — релоцироваться в Москву и выйти на федеральный уровень или попытаться достать такого клиента, находясь у себя в регионе. Но тут проблема — мешает стеклянный потолок.

Стеклянный потолок

Gross ceiling — термин, описывающий препятствия, которые мешают дальнейшему продвижению. Вы видите цель, но не знаете, как до нее добраться. Именно это случается с региональными агентствами, которые переросли уровень локальных заказчиков.

В сфере маркетинга понять, что вы достигли потолка можно по пяти критериям:

Ваш опыт и знания выходят далеко за рамки задач, которыми приходится заниматься; Вы топчитесь на месте, увеличивая число заказчиков, но не их качество; Вы готовы делать больше, но на локальном рынке на это нет спроса; Вам приходится каждый раз объяснять заказчикам, зачем им нужен маркетинг и почему он должен быть качественным; Бюджеты на продвижение, которые можно получить у региональных заказчиков, ограничивают ваши возможности: приходится выбирать между количеством и качеством.

Наш стеклянный потолок выглядел так: экспертиза и возможности росли, мы знали, как сделать лучше, больше, эффективнее, но были сильно ограничены бюджетами региональных заказчиков. Развитие агентства приостановилось на уровне средней компании, а нам хотелось большего. Так мы поняли, что следует двигаться дальше и смотреть на клиентов федерального масштаба, с соответствующими амбициями и бюджетами.

Но как это сделать?

Вот через дорогу стоит один из магазинов федеральной сети, SMM которого в плачевном состоянии.

Как подойти?

К кому обратиться?

С чем приходить?

Кейсов федерального уровня у нас не было. Мы смотрели в стеклянный потолок, где наверху происходит движение, а внизу — мы. Без лестницы и даже молотка.

Релокация: за и против

Первая мысль, которая возникает сразу после желания выйти на федеральный рынок — это переезд в Москву. Кажется, что так можно стать ближе к крупным заказчикам и найти точки соприкосновения. И в этом есть правда.

Такой путь выбирает большинство агентств, когда вырастают из региональных заказов.

Выбирая путь переезда, нужно быть готовым:

К тому, что вся команда с тобой не поедет — придется отказаться от части сотрудников и найти новых. Нужно подготовить хорошую финансовую подушку, в одночасье увеличить инвестиции в развитие агентства и аренду нового офиса.

Но есть и другой путь — остаться в регионе. Во время принятия решения перед нами был пример независимого креативного агентства Tutkovbudkov, которое остаелось в Волгограде, но входит в топ-10 рейтинга АКАР и активно работает на федеральном и международном рынке.

После оценки экономических и организационных рисков становится очевидным, что оставаться в регионе более безопасно и надежно:

Аренда офиса в Москве дороже в три-четыре раза, зарплатный фонд — почти в два раза.

Создание видео- и фотопродакшена на аутсорсинге гораздо выгоднее, чем командировки из региона в столицу.

Но подводные камни тоже есть.

Как правило, уровень отдельных членов команды растет быстрее, чем общий уровень агентства — неизбежна утечка сотрудников в Москву и другие крупные города.

Искать точки соприкосновения с федералами, когда находишься в отдалении — тоже непросто. Надо здраво соотносить свои цели, возможности и риски, и выбирать свой путь.

Как найти первого клиента и заключить договор

Решив остаться в Волгограде, мы определили портрет идеального клиента и приступили к поиску.

Сосредоточились на крупных российских компаниях, представленных в Волгоградском регионе, — проверяли, насколько у них развито SMM-продвижение. В итоге мы сузили круг до одного клиента — сети магазинов автозапчастей, насчитывающая более 100 магазинов в 50 городах страны.

Нам удалось доказать свою экспертизу и сделать коммерческое предложение, которое было принято. Далее в статье мы расскажем, как нам это удалось.

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Во время мозгового штурма мы продумали методологию привлечения лида, которую можно экстраполировать на других клиентов:

Определение масштаба клиента, анализ площадок

Важно понимать, что усилия по привлечению потенциально будут оправданы. Клиент уже должен инвестировать в digital-маркетинг. Идти к тем, кто этого не делает — бессмысленно — вам придется объяснять, зачем и почему нужно онлайн-продвижение. Вероятно, что бюджет просто отсутствует.

Кроме того, с нуля поднять digital на удаленке тяжело — для первого соприкосновения с крупными клиентами это опасный ход.

Аудит соцсетей

Вступать в первый контакт с федеральным клиентам без предварительной подготовки не стоит. Таким клиентам предложения поступают ежедневно. Сначала нужно найти то, чем вы выгодно отличаетесь от других агентств.

Самый простой пусть — хорошо изучить сильные и слабые стороны клиента и говорить с ним на языке проблем:

обрисовать пробелы в продвижении,

подсказать, где конкретно клиент теряет деньги.

Когда он захочет решить эти проблемы, вы будете рядом.

Контакт с отделом маркетинга

После того, как вы собрали исчерпывающую информацию о клиенте и проанализировали его социальные сети, можно приступать к общению.

Скрипт звонка может быть такой: «Я сейчас открыл вашу социальную сеть и вижу конкретные проблемы. Подписчики падают, вовлеченность низкая. По качеству контента есть вопросы. Могу отправить вам полный аудит и мы позже свяжемся, если будет актуально».

В нашем кейсе все сложилось удачно — клиент согласился со всеми тезисами и взял отчет на изучение.

Но так бывает не всегда: вы можете столкнуться с сопротивлением клиента. Тогда нужно будет отработать возражения — насколько это возможно. Если коммуникация не заладится, нет смысла биться об лед — эффективнее вернуться к пункту 1 и снова заняться поисками подходящего клиента.

Создание предложения

Основная задача диалога с федеральным клиентом — убедить в своей компетентности. Обычно на помощь приходят кейсы — они красноречивее слов.

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Но в руках региональных агентств как правило небольшие, локальные кейсы — их может быть недостаточно. Чтобы выйти из этой ситуации и продемонстрировать, на что способна команда в генерации контента и его качестве, можно сделать адресное предложение для клиента. Например, четыре тестовых поста с продуманным дизайном, текстами, оффером.

Так, мы закупили на свои средства свечи зажигания и масляный фильтр и прямо в офисе организовали съемку. По итогам подготовили шесть постов в формате презентации.

Финальный этап, оффер

На этом этапе клиент уже изучил подготовленный вами аудит, а вы подготовили кейсы или тестовый контент. Самое время назначить новый созвон, обсудить цифры из отчета и сделать коммерческое предложение.

Главное преимущество digital — измеримость. Любое возражение клиента можно и нужно подкреплять цифрами.

На этом созвоне ваша задача — показать свою экспертность.

Не стоит бояться делать выводы и прогнозы, если они основаны на аналитике. Покажите, что у вас есть четкий план, что вы можете сделать лучше.

Как удержать «крупную рыбу»

Клиент обращается в агентство, когда не способен самостоятельно выстроить эффективное продвижение. Агентства призвано закрыть эту проблему, сняв нагрузку с клиента и не прибавив новой. Это классическая аксиома, понятная многим. Но я бы хотел уделить внимание другому аспекту — тому как это сделать.

В этом «как» кроется то, что вырабатывается опытом. «Как» — это:

манера ведения коммуникации, отношение к делу, строгость выполнения дедлайнов.

И именно это определяет, насколько долго с вами задержится клиент любого уровня.

Но если говорить об удержании большого клиента, то это главный ключ.

В начале пути мы тоже столкнулись с проблемой удержания клиента: через три месяца после тестового периода 90% клиентов просто уходило. В процессе проработки мы определили четыре критерия удержания:

Баланс

Речь идет о балансе интересов. Нельзя слишком сильно подстраиваться под запросы клиента — эксперты в маркетинге все-таки вы. Но и гнуть свою линию регулярно тоже не стоит. Это как в личной жизни.

Нужно слышать друг друга и находить консенсус — начиная от согласования договора, заканчивая утверждением текста для поста.

В случае перевеса в сторону интересов клиента придется уступать все чаще. А в случае перевеса в сторону агентства — клиент просто скажет, что вы его не слышите и не проявляете должного профессионализма.

Умеренность

Не нужно вкладывать 100% усилий в первый месяц работы, распыляться и обещать «золотые горы». Зачастую это выливается в две вещи: выгорание на четыре-пять месяцев и неспособность выполнить обещанное. Первое приводит к ухудшению качества работы, второе — к потере доверия клиента.

Следует трезво оценивать свои силы и мыслить стратегически на 6-12-18 месяцев вперед. Маркетинг — это не фонтан креатива, а пошаговая методичная работа с ориентацией на цифры.

Результат, полученный за год плавной и умеренной работы в 95% случаев не сравним по качеству с тем, что делается на эмоциональных качелях.

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Дисциплина

«Дисциплина — мать победы». Полководец Александр Суворов, не проигравший ни одного сражения, свое дело знал и уделял большое внимание дисциплине.

Умение ставить дедлайны и следовать им при любых обстоятельствах — индикатор профессионального агентства. Федеральные бренды не стали бы федеральными, если бы не имели четкой, выверенной структуры работы. Если агентство следует такому же принципу, доверие крупного клиента обеспечено.

Такт

Умение выстраивать вежливый, обоюдно приятный диалог. Способность своевременно высказать позицию и в нужный момент промолчать. Чувство такта приходит с опытом, но стремиться к нему следует каждому агентству.

Через шесть месяцев работы по этим принципам мы увидели существенный прогресс, Если раньше после тестового периода с нами оставалось 10% клиентов, то теперь это число достигло 70% — показатель вырос в семь раз.

В удержании клиентов часто недостаточно просто хорошего результата. В конце концов все сводится к обычной человеческой симпатии к менеджеру или агентству в целом. И это возможная точка роста для тех, кто создает качественный контент, но почему-то теряет клиентов.

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Это тот алгоритм действий, который оказался эффективным для нас и наших партнеров. Благодаря ему мы нашли первого федерального рынка и положили в копилку кейс нового уровня. Благодаря ему нам стало значительно легче искать и удерживать новых крупных клиентов.

Кратко поиск клиентов можно изложить в четырех шагах

Осознание того, что вы переросли региональный рынок — gross ceiling.

Объективная оценка своих возможностей, целей и ресурсов.

Поиск клиента федерального уровня по методологии:

Определение масштаба; Аудит площадок; Первый контакт, на котором вы сможете очертить слабые и сильные стороны клиента; Создание предложения с персонализацией; Заключение договора.

Отлаживание процессов по удержанию клиента, которые можно определить по четырем критериям: баланс, умеренность, дисциплина, такт.

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney