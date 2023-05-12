Как агентству из региона найти клиентов на федеральном рынке

У агентства, которое хочет привлечь крупного заказчика, есть два пути — релоцироваться в Москву и выйти на федеральный уровень или попытаться достать такого клиента, находясь у себя в регионе. Но тут проблема — мешает стеклянный потолок.
Эмин Сафаров, основатель агентства VHQ Digital и маркетолог, подготовил советы, как сломать этот барьер и суметь представить себя так, чтобы заинтересовать федерального клиента, — сйчас у его агентства 80% таких заказчиков.
Стеклянный потолок
Gross ceiling — термин, описывающий препятствия, которые мешают дальнейшему продвижению. Вы видите цель, но не знаете, как до нее добраться. Именно это случается с региональными агентствами, которые переросли уровень локальных заказчиков.
В сфере маркетинга понять, что вы достигли потолка можно по пяти критериям:
- Ваш опыт и знания выходят далеко за рамки задач, которыми приходится заниматься;
- Вы топчитесь на месте, увеличивая число заказчиков, но не их качество;
- Вы готовы делать больше, но на локальном рынке на это нет спроса;
- Вам приходится каждый раз объяснять заказчикам, зачем им нужен маркетинг и почему он должен быть качественным;
- Бюджеты на продвижение, которые можно получить у региональных заказчиков, ограничивают ваши возможности: приходится выбирать между количеством и качеством.
Наш стеклянный потолок выглядел так: экспертиза и возможности росли, мы знали, как сделать лучше, больше, эффективнее, но были сильно ограничены бюджетами региональных заказчиков. Развитие агентства приостановилось на уровне средней компании, а нам хотелось большего. Так мы поняли, что следует двигаться дальше и смотреть на клиентов федерального масштаба, с соответствующими амбициями и бюджетами.
Но как это сделать?
Вот через дорогу стоит один из магазинов федеральной сети, SMM которого в плачевном состоянии.
- Как подойти?
- К кому обратиться?
- С чем приходить?
Кейсов федерального уровня у нас не было. Мы смотрели в стеклянный потолок, где наверху происходит движение, а внизу — мы. Без лестницы и даже молотка.
Релокация: за и против
Первая мысль, которая возникает сразу после желания выйти на федеральный рынок — это переезд в Москву. Кажется, что так можно стать ближе к крупным заказчикам и найти точки соприкосновения. И в этом есть правда.
Такой путь выбирает большинство агентств, когда вырастают из региональных заказов.
Выбирая путь переезда, нужно быть готовым:
- К тому, что вся команда с тобой не поедет — придется отказаться от части сотрудников и найти новых.
- Нужно подготовить хорошую финансовую подушку, в одночасье увеличить инвестиции в развитие агентства и аренду нового офиса.
Но есть и другой путь — остаться в регионе. Во время принятия решения перед нами был пример независимого креативного агентства Tutkovbudkov, которое остаелось в Волгограде, но входит в топ-10 рейтинга АКАР и активно работает на федеральном и международном рынке.
После оценки экономических и организационных рисков становится очевидным, что оставаться в регионе более безопасно и надежно:
- Аренда офиса в Москве дороже в три-четыре раза, зарплатный фонд — почти в два раза.
- Создание видео- и фотопродакшена на аутсорсинге гораздо выгоднее, чем командировки из региона в столицу.
Но подводные камни тоже есть.
- Как правило, уровень отдельных членов команды растет быстрее, чем общий уровень агентства — неизбежна утечка сотрудников в Москву и другие крупные города.
- Искать точки соприкосновения с федералами, когда находишься в отдалении — тоже непросто. Надо здраво соотносить свои цели, возможности и риски, и выбирать свой путь.
Как найти первого клиента и заключить договор
Решив остаться в Волгограде, мы определили портрет идеального клиента и приступили к поиску.
Сосредоточились на крупных российских компаниях, представленных в Волгоградском регионе, — проверяли, насколько у них развито SMM-продвижение. В итоге мы сузили круг до одного клиента — сети магазинов автозапчастей, насчитывающая более 100 магазинов в 50 городах страны.
Нам удалось доказать свою экспертизу и сделать коммерческое предложение, которое было принято. Далее в статье мы расскажем, как нам это удалось.
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Во время мозгового штурма мы продумали методологию привлечения лида, которую можно экстраполировать на других клиентов:
Определение масштаба клиента, анализ площадок
Важно понимать, что усилия по привлечению потенциально будут оправданы. Клиент уже должен инвестировать в digital-маркетинг. Идти к тем, кто этого не делает — бессмысленно — вам придется объяснять, зачем и почему нужно онлайн-продвижение. Вероятно, что бюджет просто отсутствует.
Кроме того, с нуля поднять digital на удаленке тяжело — для первого соприкосновения с крупными клиентами это опасный ход.
Аудит соцсетей
Вступать в первый контакт с федеральным клиентам без предварительной подготовки не стоит. Таким клиентам предложения поступают ежедневно. Сначала нужно найти то, чем вы выгодно отличаетесь от других агентств.
Самый простой пусть — хорошо изучить сильные и слабые стороны клиента и говорить с ним на языке проблем:
- обрисовать пробелы в продвижении,
- подсказать, где конкретно клиент теряет деньги.
Когда он захочет решить эти проблемы, вы будете рядом.
Контакт с отделом маркетинга
После того, как вы собрали исчерпывающую информацию о клиенте и проанализировали его социальные сети, можно приступать к общению.
Скрипт звонка может быть такой: «Я сейчас открыл вашу социальную сеть и вижу конкретные проблемы. Подписчики падают, вовлеченность низкая. По качеству контента есть вопросы. Могу отправить вам полный аудит и мы позже свяжемся, если будет актуально».
В нашем кейсе все сложилось удачно — клиент согласился со всеми тезисами и взял отчет на изучение.
Но так бывает не всегда: вы можете столкнуться с сопротивлением клиента. Тогда нужно будет отработать возражения — насколько это возможно. Если коммуникация не заладится, нет смысла биться об лед — эффективнее вернуться к пункту 1 и снова заняться поисками подходящего клиента.
Создание предложения
Основная задача диалога с федеральным клиентом — убедить в своей компетентности. Обычно на помощь приходят кейсы — они красноречивее слов.
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Но в руках региональных агентств как правило небольшие, локальные кейсы — их может быть недостаточно. Чтобы выйти из этой ситуации и продемонстрировать, на что способна команда в генерации контента и его качестве, можно сделать адресное предложение для клиента. Например, четыре тестовых поста с продуманным дизайном, текстами, оффером.
Так, мы закупили на свои средства свечи зажигания и масляный фильтр и прямо в офисе организовали съемку. По итогам подготовили шесть постов в формате презентации.
Финальный этап, оффер
На этом этапе клиент уже изучил подготовленный вами аудит, а вы подготовили кейсы или тестовый контент. Самое время назначить новый созвон, обсудить цифры из отчета и сделать коммерческое предложение.
Главное преимущество digital — измеримость. Любое возражение клиента можно и нужно подкреплять цифрами.
На этом созвоне ваша задача — показать свою экспертность.
- Не стоит бояться делать выводы и прогнозы, если они основаны на аналитике.
- Покажите, что у вас есть четкий план, что вы можете сделать лучше.
Как удержать «крупную рыбу»
Клиент обращается в агентство, когда не способен самостоятельно выстроить эффективное продвижение. Агентства призвано закрыть эту проблему, сняв нагрузку с клиента и не прибавив новой. Это классическая аксиома, понятная многим. Но я бы хотел уделить внимание другому аспекту — тому как это сделать.
В этом «как» кроется то, что вырабатывается опытом. «Как» — это:
- манера ведения коммуникации,
- отношение к делу,
- строгость выполнения дедлайнов.
И именно это определяет, насколько долго с вами задержится клиент любого уровня.
Но если говорить об удержании большого клиента, то это главный ключ.
В начале пути мы тоже столкнулись с проблемой удержания клиента: через три месяца после тестового периода 90% клиентов просто уходило. В процессе проработки мы определили четыре критерия удержания:
- Баланс
Речь идет о балансе интересов. Нельзя слишком сильно подстраиваться под запросы клиента — эксперты в маркетинге все-таки вы. Но и гнуть свою линию регулярно тоже не стоит. Это как в личной жизни.
Нужно слышать друг друга и находить консенсус — начиная от согласования договора, заканчивая утверждением текста для поста.
В случае перевеса в сторону интересов клиента придется уступать все чаще. А в случае перевеса в сторону агентства — клиент просто скажет, что вы его не слышите и не проявляете должного профессионализма.
- Умеренность
Не нужно вкладывать 100% усилий в первый месяц работы, распыляться и обещать «золотые горы». Зачастую это выливается в две вещи: выгорание на четыре-пять месяцев и неспособность выполнить обещанное. Первое приводит к ухудшению качества работы, второе — к потере доверия клиента.
Следует трезво оценивать свои силы и мыслить стратегически на 6-12-18 месяцев вперед. Маркетинг — это не фонтан креатива, а пошаговая методичная работа с ориентацией на цифры.
Результат, полученный за год плавной и умеренной работы в 95% случаев не сравним по качеству с тем, что делается на эмоциональных качелях.
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- Дисциплина
«Дисциплина — мать победы». Полководец Александр Суворов, не проигравший ни одного сражения, свое дело знал и уделял большое внимание дисциплине.
Умение ставить дедлайны и следовать им при любых обстоятельствах — индикатор профессионального агентства. Федеральные бренды не стали бы федеральными, если бы не имели четкой, выверенной структуры работы. Если агентство следует такому же принципу, доверие крупного клиента обеспечено.
- Такт
Умение выстраивать вежливый, обоюдно приятный диалог. Способность своевременно высказать позицию и в нужный момент промолчать. Чувство такта приходит с опытом, но стремиться к нему следует каждому агентству.
Через шесть месяцев работы по этим принципам мы увидели существенный прогресс, Если раньше после тестового периода с нами оставалось 10% клиентов, то теперь это число достигло 70% — показатель вырос в семь раз.
В удержании клиентов часто недостаточно просто хорошего результата. В конце концов все сводится к обычной человеческой симпатии к менеджеру или агентству в целом. И это возможная точка роста для тех, кто создает качественный контент, но почему-то теряет клиентов.
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Это тот алгоритм действий, который оказался эффективным для нас и наших партнеров. Благодаря ему мы нашли первого федерального рынка и положили в копилку кейс нового уровня. Благодаря ему нам стало значительно легче искать и удерживать новых крупных клиентов.
Кратко поиск клиентов можно изложить в четырех шагах
- Осознание того, что вы переросли региональный рынок — gross ceiling.
- Объективная оценка своих возможностей, целей и ресурсов.
- Поиск клиента федерального уровня по методологии:
- Определение масштаба;
- Аудит площадок;
- Первый контакт, на котором вы сможете очертить слабые и сильные стороны клиента;
- Создание предложения с персонализацией;
- Заключение договора.
- Отлаживание процессов по удержанию клиента, которые можно определить по четырем критериям: баланс, умеренность, дисциплина, такт.
Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney
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